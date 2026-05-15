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Após eliminação na Copa do Brasil, Bahia ganha reforços para enfrentar o Grêmio

Kanu e Willian José voltaram a treinar com o elenco na respresentação após derrota para o Grêmio

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de maio de 2026 às 16:15

Willian José voltou aos treinos do Bahia, mas ainda é dúvida
Willian José voltou aos treinos do Bahia, mas ainda é dúvida Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O Bahia se reapresentou na manhã desta sexta-feira (15) no CT Evaristo de Macedo e iniciou a preparação para enfrentar o Grêmio, após a eliminação para o Remo na Copa do Brasil. A atividade contou com os retornos do atacante Willian José e do zagueiro Kanu, liberados pelo departamento médico e integrados normalmente aos trabalhos com bola.

Kanu havia desfalcado a equipe nas partidas contra Cruzeiro e Remo devido a um quadro de conjuntivite. Já Willian José voltou às atividades após se recuperar de uma pancada no tornozelo direito sofrida na derrota para o Cruzeiro, lesão que o tirou do duelo decisivo pela Copa do Brasil. Apesar do retorno aos treinos, o atacante ainda é dúvida para encarar o Imortal.

Veja como foi Bahia x Remo, pelo jogo de volta da Copa do Brasil

Remo x Bahia - Copa do Brasil (jogo de volta) por Letícia Martins/EC Bahia
Remo x Bahia - Copa do Brasil (jogo de volta) por Letícia Martins/EC Bahia
Remo x Bahia - Copa do Brasil (jogo de volta) por Letícia Martins/EC Bahia
Remo x Bahia - Copa do Brasil (jogo de volta) por Letícia Martins/EC Bahia
Remo x Bahia - Copa do Brasil (jogo de volta) por Letícia Martins/EC Bahia
Remo x Bahia - Copa do Brasil (jogo de volta) por Letícia Martins/EC Bahia
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Remo x Bahia - Copa do Brasil (jogo de volta) por Letícia Martins/EC Bahia

Durante a manhã, o técnico Rogério Ceni comandou inicialmente um treinamento técnico em espaço reduzido, com foco na posse de bola e troca de passes. Na atividade, a equipe precisava cumprir um número determinado de toques antes de finalizar as jogadas.

Na sequência, sem os atletas que iniciaram a partida em Belém, o treinador realizou um trabalho tático em campo aberto. Alguns jogadores ainda participaram de exercícios de finalização, enquanto os defensores fizeram atividades específicas.

Outra novidade no gramado foi o volante Caio Alexandre, que iniciou o processo de transição física e técnica após se recuperar de uma lesão muscular na coxa. O jogador estava fora desde a partida contra o São Paulo Futebol Clube, disputada no último dia 3 de maio.

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O goleiro Ronaldo e o atacante Ruan Pablo também participaram das atividades, mas em modelo híbrido, alternando trabalhos entre academia e campo.

O Bahia volta a treinar na manhã deste sábado, quando encerra a preparação para enfrentar o Grêmio, às 16h deste domingo, na Arena Fonte Nova, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Bahia

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