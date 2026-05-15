PATADA DO LEÃO

Confira cinco feitos alcançados pelo Vitória na classificação histórica sobre o Flamengo

Leão da Barra bateu a equipe carioca por 2x0 e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de maio de 2026 às 16:52

Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória escreveu mais um capítulo marcante da sua história com a vitória por 2x0 contra o Flamengo. O resultado, além de garantir o time nas oitavas de final da Copa do Brasil, também colocou o Rubro-Negro baiano diante de feitos históricos dentro e fora de campo, de acordo com levantamendo do BolaVip.

Vitória iguala melhores campanhas nos últimos 14 anos

O lugar entre os 16 melhores times da Copa do Brasil recoloca o Vitória num patamar que não era ocupado há muito tempo. Depois de 2012, quando se classificou para as quartas de final, o Leão da Barra chegou às oitavas de final apenas duas vezes, em 2018 e 2021.

Com a vitória sobre o Flamengo, o time de Salvador volta a figurar entre a elite da Copa do Brasil e agora aguarda sorteio para descobrir quem será o próximo adversário.

Possiveis adversários do Vitórias nas oitavas de final da Copa do Brasil 1 de 15

Vitória iguala maior premiação conquistada pelo clube na Copa do Brasil

Dois jogos e uma classificação foram suficientes para o Vitória igualar um recorde pessoal: o de maior premiação em dinheiro arrecadada com a Copa do Brasil. O clube de Salvador acumulou até o momento R$ 5 milhões pela participação na competição e posterior classificação para as oitavas de final.

O valor é o mesmo acumulado pelo Vitória em 2024, quando o time chegou à terceira fase. Apesar de ter parado antes na competição naquele ano, o Vitória ganhou os mesmos R$ 5 milhões porque disputou a primeira e a segunda fase.

Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil 1 de 12

Vitória volta a ir mais longe que o Bahia na Copa do Brasil depois de dez anos

Na eterna rivalidade com o Bahia, o Vitória já tem mais história para contar na Copa do Brasil, afinal, foi finalista da competição em 2010. Já o tricolor tem como melhor campanha no torneio uma ida à semifinal, em 2024.

Entretanto, nos últimos anos, a superioridade do Bahia na Copa do Brasil foi recorrente, com o time indo mais longe do que o Vitória seguidamente, desde 2016. Isso, esse ano, acabou, com o Vitória classificado para as oitavas de final e o Bahia eliminado na quinta fase.

Vitória impõe maior fracasso ao Flamengo na Copa do Brasil desde 2016

Poucos times podem se vangloriar de serem carrascos do Flamengo na Copa do Brasil. O Vitória é um deles. Essa foi a segunda vez que o Leão da Barra derrubou o rubro-negro carioca na competição, a primeira vez foi em 1998.

Esse triunfo atual tem um sabor ainda mais especial, uma vez que desde 2019 o Flamengo se consolidou entre as duas maiores potências do futebol brasileiro e sul-americano, ao lado do Palmeiras. Tanto que desde 2016 nenhum time conseguia eliminar o Flamengo antes das oitavas de final.

Vitória é segundo time a reverter desvantagem contra o Flamengo em mata-matas desde 2019

Dentro dessa fase hegemônica do Flamengo, o Vitória conseguiu um feito muito raro: eliminou a equipe carioca num jogo de mata-mata depois de sair do jogo de ida em desvantagem.