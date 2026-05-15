Confira cinco feitos alcançados pelo Vitória na classificação histórica sobre o Flamengo

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Pedro Carreiro
Publicado em 15 de maio de 2026 às 16:52
O Vitória escreveu mais um capítulo marcante da sua história com a vitória por 2x0 contra o Flamengo. O resultado, além de garantir o time nas oitavas de final da Copa do Brasil, também colocou o Rubro-Negro baiano diante de feitos históricos dentro e fora de campo, de acordo com levantamendo do BolaVip.
O lugar entre os 16 melhores times da Copa do Brasil recoloca o Vitória num patamar que não era ocupado há muito tempo. Depois de 2012, quando se classificou para as quartas de final, o Leão da Barra chegou às oitavas de final apenas duas vezes, em 2018 e 2021.
Com a vitória sobre o Flamengo, o time de Salvador volta a figurar entre a elite da Copa do Brasil e agora aguarda sorteio para descobrir quem será o próximo adversário.
Possiveis adversários do Vitórias nas oitavas de final da Copa do Brasil
Dois jogos e uma classificação foram suficientes para o Vitória igualar um recorde pessoal: o de maior premiação em dinheiro arrecadada com a Copa do Brasil. O clube de Salvador acumulou até o momento R$ 5 milhões pela participação na competição e posterior classificação para as oitavas de final.
O valor é o mesmo acumulado pelo Vitória em 2024, quando o time chegou à terceira fase. Apesar de ter parado antes na competição naquele ano, o Vitória ganhou os mesmos R$ 5 milhões porque disputou a primeira e a segunda fase.
Vitória 2x0 Flamengo - 5ª fase Copa do Brasil
Na eterna rivalidade com o Bahia, o Vitória já tem mais história para contar na Copa do Brasil, afinal, foi finalista da competição em 2010. Já o tricolor tem como melhor campanha no torneio uma ida à semifinal, em 2024.
Entretanto, nos últimos anos, a superioridade do Bahia na Copa do Brasil foi recorrente, com o time indo mais longe do que o Vitória seguidamente, desde 2016. Isso, esse ano, acabou, com o Vitória classificado para as oitavas de final e o Bahia eliminado na quinta fase.
Poucos times podem se vangloriar de serem carrascos do Flamengo na Copa do Brasil. O Vitória é um deles. Essa foi a segunda vez que o Leão da Barra derrubou o rubro-negro carioca na competição, a primeira vez foi em 1998.
Esse triunfo atual tem um sabor ainda mais especial, uma vez que desde 2019 o Flamengo se consolidou entre as duas maiores potências do futebol brasileiro e sul-americano, ao lado do Palmeiras. Tanto que desde 2016 nenhum time conseguia eliminar o Flamengo antes das oitavas de final.
Dentro dessa fase hegemônica do Flamengo, o Vitória conseguiu um feito muito raro: eliminou a equipe carioca num jogo de mata-mata depois de sair do jogo de ida em desvantagem.
Desde que o Flamengo se consolidou como potência continental, apenas o Olimpia (PAR), na Libertadores de 2023, havia revertido na partida de volta desvantagem sofrida na ida. Agora, os paraguaios têm a companhia dos baianos do Vitória, que perderam o primeiro jogo por 2x1, mas fizeram 2x0 no segundo para sair com a classificação.