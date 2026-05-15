VIVENDO O AUGE

Cria do Bahia é destaque em título de clube europeu e termina como artilheiro

Atacante de 26 anos foi o grande nome do Midtjylland na conquista da Copa da Dinamarca

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de maio de 2026 às 17:34

Júnior Brumado com a camisa do Bahia Crédito: Felipe Oliveira/ECB

Revelado pelo Bahia, o atacante Júnior Brumado vive a melhor temporada da carreira no futebol europeu. O jogador de 26 anos foi um dos destaques do FC Midtjylland na campanha do título da Copa da Dinamarca, conquistado após vitória por 1x0 sobre o rival FC Copenhagen, na última quinta-feira (14).

Principal referência ofensiva da equipe na competição, o atacante baiano marcou seis gols em sete partidas e terminou como artilheiro do torneio ao lado de Youssoufa Moukoko, do Copenhagen.

Veja a trajetória de Júnior Brumado 1 de 5

Apesar do protagonismo ao longo da campanha, Júnior começou a decisão no banco de reservas e entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo, participando da reta final da conquista.

A boa fase também se estende à temporada europeia como um todo. Em 41 jogos disputados, o ex-tricolor soma 16 gols e três assistências, alcançando os melhores números da carreira desde que chegou ao futebol europeu.

O Midtjylland também conta no elenco com outro ex-jogador do Bahia: o zagueiro Paulinho, que atuou pelo clube baiano entre 2018 e 2019. No futebol dinamarquês desde 2019, o defensor já ultrapassou a marca de 200 partidas pela equipe e possui forte identificação com a torcida local.

Paulinho em ação pelo Midtjylland 1 de 7

Nesta temporada, porém, o defensor perdeu espaço, disputou apenas 27 partidas e sequer entrou em campo na final da Copa da Dinamarca.

Trajetória

Natural de Brumado, Júnior Brumado estreou profissionalmente pelo Bahia em 2017. Com a camisa tricolor, disputou 37 partidas, marcou cinco gols e deu uma assistência antes de ser negociado com o Midtjylland, no início de 2019, em uma transferência de cerca de R$ 9,5 milhões. O acordo ainda garantiu ao clube baiano 15% de uma futura venda.

A adaptação ao futebol europeu aconteceu de forma gradual. Após a primeira temporada na Dinamarca, o atacante foi emprestado ao Silkeborg IF em 2020 para ganhar sequência. De volta ao Midtjylland, alternou entre titularidade e banco de reservas, acumulando 96 jogos, 14 gols e duas assistências antes de novos empréstimos.

Em 2024, passou pelo FC Hansa Rostock, da Alemanha, onde marcou cinco gols em 24 partidas. No mesmo ano, retornou ao Brasil para defender o Coritiba Foot Ball Club até junho de 2025. Pelo clube paranaense, entrou em campo 31 vezes, com cinco gols e três assistências, mas não teve a opção de compra exercida.