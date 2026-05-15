CLIMA FICOU TENSO

Ex-Vitória bate boca com treinador à beira do campo; veja vídeo

Discussão ocorreu em jogo da Copa do Brasil

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de maio de 2026 às 18:13

Gabriel Paulista com a camisa do Vitória Crédito: Divulgação

Revelado pelo Vitória, o zagueiro Gabriel Paulista protagonizou um momento de tensão com o técnico Fernando Diniz durante a classificação do Corinthians para as oitavas de final da Copa do Brasil.

A discussão aconteceu na noite da última quinta-feira, na Neo Química Arena, durante a vitória por 1x0 sobre o Barra Futebol Clube. O bate-boca ocorreu no início do segundo tempo, enquanto o Corinthians trocava passes no campo de defesa.

À beira do gramado, Diniz cobrou o defensor de forma mais dura, e Gabriel respondeu imediatamente, prolongando a discussão ainda durante a jogada. “Moleza do c..., dá a bola lá. Levanta a mão de novo para você ver”, disparou o treinador.

? Discussão entre Fernando Diniz e Gabriel Paulista durante Corinthians x Barra: "Levanta a mão de novo pra você ver."



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Após a partida, Fernando Diniz comentou o episódio em entrevista coletiva e admitiu que situações como essa devem ser evitadas, mas minimizou o impacto do desentendimento. Segundo o técnico, a discussão acabou tendo efeito positivo no desempenho do zagueiro durante a partida.

“Depois do que aconteceu, o Gabriel passou a jogar muito melhor. Ele quase fez o gol, acertou a trave, ganhou mais duelos e progrediu mais com a bola. Temos temperamentos parecidos, somos explosivos, mas a situação foi resolvida rapidamente”, afirmou.

Relembre a trajetória profissional de Gabriel Paulista 1 de 8

Dentro de campo, o Corinthians confirmou a vaga nas oitavas com gol de Yuri Alberto, aos 38 minutos do segundo tempo. Como já havia vencido o duelo de ida por 1x0, em Florianópolis, o time paulista avançou com 2x0 no placar agregado.

Desde a chegada de Fernando Diniz, Gabriel Paulista ganhou espaço e se firmou como na defesa corintiana, sendo titular em 10 das 11 partidas do treinador à frente da equipe. Ao todo, o defensor de 35 anos soma 24 partidas e um gol pelo clube paulista na atual temporada.

Passagem pelo Vitória

Gabriel Paulista iniciou a trajetória profissional no Vitória, onde atuou entre 2010 e 2013. Pelo Rubro-Negro baiano, conquistou a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano de 2010, além de voltar a levantar o estadual em 2013.

O zagueiro também participou da campanha do acesso à Série A em 2012 e integrou o elenco que terminou o Campeonato Brasileiro de 2013 na quinta colocação. Ao todo, disputou 141 partidas e marcou sete gols pelo clube baiano.