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Ex-Vitória bate boca com treinador à beira do campo; veja vídeo

Discussão ocorreu em jogo da Copa do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de maio de 2026 às 18:13

Gabriel Paulista com a camisa do Vitória
Gabriel Paulista com a camisa do Vitória Crédito: Divulgação

Revelado pelo Vitória, o zagueiro Gabriel Paulista protagonizou um momento de tensão com o técnico Fernando Diniz durante a classificação do Corinthians para as oitavas de final da Copa do Brasil.

A discussão aconteceu na noite da última quinta-feira, na Neo Química Arena, durante a vitória por 1x0 sobre o Barra Futebol Clube. O bate-boca ocorreu no início do segundo tempo, enquanto o Corinthians trocava passes no campo de defesa.

À beira do gramado, Diniz cobrou o defensor de forma mais dura, e Gabriel respondeu imediatamente, prolongando a discussão ainda durante a jogada. “Moleza do c..., dá a bola lá. Levanta a mão de novo para você ver”, disparou o treinador.

Após a partida, Fernando Diniz comentou o episódio em entrevista coletiva e admitiu que situações como essa devem ser evitadas, mas minimizou o impacto do desentendimento. Segundo o técnico, a discussão acabou tendo efeito positivo no desempenho do zagueiro durante a partida.

“Depois do que aconteceu, o Gabriel passou a jogar muito melhor. Ele quase fez o gol, acertou a trave, ganhou mais duelos e progrediu mais com a bola. Temos temperamentos parecidos, somos explosivos, mas a situação foi resolvida rapidamente”, afirmou.

Relembre a trajetória profissional de Gabriel Paulista

Gabriel Paulista com a camisa do Vitória por Divulgação
Gabriel Paulista pelo Vitória  por Felipe Oliveira
Pintura de Gabriel Paulista, formado no Vitória, representa a Fábrica de Talentos na Toca do Leão por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Paulista com a camisa do Villareal por Divulgação
Gabriel Paulista com a camisa do Arsenal por Divulgação
Gabriel Paulista com a camisa do Valência por Reprodução
Gabriel Paulista com a camisa do Atlético de Madrid por Divulgação/Atlético de Madrid
Gabriel Paulista com a camisa do Besikitas por Divulgação
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Gabriel Paulista com a camisa do Vitória por Divulgação

Dentro de campo, o Corinthians confirmou a vaga nas oitavas com gol de Yuri Alberto, aos 38 minutos do segundo tempo. Como já havia vencido o duelo de ida por 1x0, em Florianópolis, o time paulista avançou com 2x0 no placar agregado.

Desde a chegada de Fernando Diniz, Gabriel Paulista ganhou espaço e se firmou como na defesa corintiana, sendo titular em 10 das 11 partidas do treinador à frente da equipe. Ao todo, o defensor de 35 anos soma 24 partidas e um gol pelo clube paulista na atual temporada.

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Passagem pelo Vitória

Gabriel Paulista iniciou a trajetória profissional no Vitória, onde atuou entre 2010 e 2013. Pelo Rubro-Negro baiano, conquistou a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano de 2010, além de voltar a levantar o estadual em 2013.

O zagueiro também participou da campanha do acesso à Série A em 2012 e integrou o elenco que terminou o Campeonato Brasileiro de 2013 na quinta colocação. Ao todo, disputou 141 partidas e marcou sete gols pelo clube baiano.

O desempenho no Barradão abriu as portas do futebol europeu. Em 2013, foi negociado com o Villarreal, passando ainda por Arsenal, Valencia, Atlético de Madrid e Beşiktaş antes de retornar ao Brasil nesta temporada.

Tags:

Vitória Copa do Brasil Corinthians

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