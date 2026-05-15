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Gigante do futebol brasileiro entra em recuperação judicial após dívida de R$ 2,5 bilhões

Decisão da Justiça do Rio de Janeiro dá início ao processo de reestruturação financeira da SAF, que enfrenta bloqueios, transfer bans e crise nos bastidores

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de maio de 2026 às 18:58

Torcida do Botafogo
Torcida do Botafogo Crédito: Divulgação

A SAF do Botafogo de Futebol e Regatas teve o pedido de recuperação judicial aceito pela Justiça do Rio de Janeiro e iniciou oficialmente o processo de reestruturação financeira. A decisão foi assinada pelo juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima, da 2ª Vara Empresarial, na madrugada desta sexta-feira (15).

De acordo com o processo, o clube possui um passivo total estimado em R$ 2,5 bilhões. Desse valor, cerca de R$ 1,28 bilhão está diretamente incluído na recuperação judicial.

Com a decisão, o Botafogo passa a contar oficialmente com os mecanismos legais de proteção previstos na recuperação judicial, incluindo o chamado “stay period”, que suspende temporariamente cobranças, execuções e bloqueios contra a SAF enquanto o processo estiver em andamento.

Ranking da taxa de ocupação dos times no Brasileirão Série A 2025

1º - Palmeiras: 87% de ocupação (média de 34.935 pagantes) por CBF
2º- Flamengo: 85% de ocupação (média de 58.554 pagantes) por Reprodução
3º - Corinthians: 82% de ocupação (média de 39.934 pagantes) por DIvulgação
4º- Bahia: 81% de ocupação (média de 38.160 pagantes) por Marcelo Malaquias/EC Bahia
5º - Cruzeiro: 73% de ocupação (média de 40.158 pagantes) por Reprodução
6º - Vitória: 72% de ocupação (média de 22.144 pagantes)  por Pietro Carpi/EC Vitória
7º - Santos: 69% de ocupação (média de 17.011 pagantes) por Divulgação
8º - Vasco: 66% de ocupação (média de 21.471 pagantes)  por Reprodução
9º - Ceará: 60% de ocupação (média de 34.702 pagantes) por Divulgação
10º - Sport: 57% de ocupação (média de 14.003 pagantes) por Divulgação
11º - Atlético-MG: 53% de ocupação (média de 24.087 pagantes) por Divulgação
12º - Fortaleza: 48% de ocupação (média de 26.391 pagantes)  por Divulgação
13º - Internacional: 48% de ocupação (média de 24.365 pagantes) por Divulgação
14º - Bragantino: 47% de ocupação (média de 4.916 pagantes)  por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
15º - Grêmio: 46% de ocupação (média de 25.515 pagantes) por Divulgação
16º - São Paulo: 44% de ocupação (média de 28.654 pagantes)  por Divulgação
17º - Mirassol: 42% de ocupação (média de 6.287 pagantes) por Divulgação/Mirassol
18º - Botafogo: 40% de ocupação (média de 14.772 pagantes por Divulgação
19º - Fluminense: 39% de ocupação (média de 26.724 pagantes)  por Divulgação
20º - Juventude: 38% de ocupação (média de 8.060 pagantes)  por Divulgação/Juventude
1 de 20
1º - Palmeiras: 87% de ocupação (média de 34.935 pagantes) por CBF

A medida também impede o vencimento antecipado de dívidas e permite que a SAF busque financiamentos específicos para empresas em recuperação, conhecidos como modelo DIP (Debtor-in-Possession), utilizados para garantir a manutenção das operações durante a reorganização financeira.

O pedido havia sido protocolado pela SAF após a obtenção de medidas cautelares no fim de abril. Segundo o clube, a decisão foi tomada diante do agravamento da crise financeira, marcada por restrições de caixa, bloqueios judiciais e punições esportivas, incluindo transfer bans aplicados pela FIFA.

Na petição apresentada à Justiça, o Botafogo afirmou que o cenário financeiro foi agravado por um processo de descapitalização envolvendo a Eagle Football Holdings, empresa ligada ao empresário John Textor e acionista da SAF alvinegra.

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A

Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo
Cruzeiro: Gerson (do Zenit-RUS) - R$ 187 milhões, em 2026 por Thaís Magalhães/Cruzeiro
Palmeiras: Vitor Roque (do Barcelona-ESP) - R$ 154 milhões, em 2025 por Reprodução/Instagram
Botafogo: Danilo (do Nottingham Forest-ING) - R$ 143 milhões, em 2025 por Vitor Silva/Botafogo
Bahia: Luciano Rodríguez (do Liverpool-URU) - R$ 65 milhões, em 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santos: Benjamín Rollheiser (do Benfica-POR) - R$ 65 milhões, em 2025 por Raul Barreta/Santos
Corinthians: Carlos Tévez (do Boca Juniors-ARG) - R$ 60,5 milhões, em 2005 por Divulgação/Corinthians
Atlético-MG: Júnior Santos (do Botafogo) - R$ 44,1 milhões, em 2025 por Pedro Souza / Atlético
Grêmio: Tetê (do Panathinaikos-GRE) - R$ 40 milhões, em 2026 por Lucas Uebel / Grêmio
Fluminense: Agustín Canobbio (do Athletico-PR) - R$ 37 milhões, em 2025 por Marcelo Gonçalves/Fluminense
Internacional: Nico López (da Udinese-ITA) - R$ 36 milhões, em 2016 por Ricardo Duarte / Inter
RB Bragantino: Bruno Praxedes (do Internacional) - R$ 36,9 milhões, em 2021 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
São Paulo: Giuliano Galoppo (do Banfield-ARG) - R$ 32 milhões, em 2022 por Miguel Schincariol / São Paulo FC
Vasco: João Victor (do Benfica-POR) - R$ 32 milhões, em 2023 por Leandro Amorim/Vasco
Athletico-PR: Kevin Viveros (do Atlético Nacional-COL) - R$ 27,5 milhões, em 2025 por Duda Matoso/athletico.com.br
Coritiba: Breno Lopes (do Fortaleza) - R$ 15 milhões, em 2026 por JP Pacheco/Coritiba
Remo: Leonel Picco (do Platense-ARG) - R$ 9 milhões, em 2026 por Reprodução
Vitória: Baralhas (do Atlético-GO) - R$ 8 milhões, em 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol: Willian Machado (do Ceará) - R$ 8 milhões, em 2026 por Pedro Zacchi/Agência Mirassol
Chapecoense: Elias (do Juventude) - R$ 1 milhão, em 2018 por Sirli Freitas/Chapecoense
1 de 20
Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo

Em nota oficial, o clube declarou que mais de R$ 900 milhões deixaram de retornar ao Botafogo nos últimos meses, ao mesmo tempo em que a SAF teria deixado de receber aportes financeiros considerados essenciais para a manutenção das atividades esportivas e operacionais.

O texto também faz críticas diretas à gestão de John Textor e da Eagle Football, apontando “absoluto descompromisso com a estabilidade financeira e institucional” da SAF.

Outro ponto definido pela Justiça foi a confirmação de Eduardo Iglesias como gestor judicial da SAF. Ele assumiu o cargo após a recusa do ex-presidente Durcesio Mello. Além disso, permanece mantida a suspensão dos direitos políticos da Eagle Football dentro da estrutura administrativa do clube.

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Agora, o Botafogo terá até 60 dias para apresentar um plano detalhado de recuperação financeira. Após a publicação da lista oficial de credores, os envolvidos ainda terão prazo para habilitação de créditos no processo.

Dentro de campo, o momento também é turbulento. O clube atravessa uma sequência de eliminações e vive pressão esportiva em meio à crise financeira enfrentada nos bastidores.

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