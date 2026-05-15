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Adversário do Brasil na Copa do Mundo anuncia lista de convocados; veja nomes

Seleção do Grupo C divulgou os 26 jogadores escolhidos para o Mundial de 2026

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de maio de 2026 às 18:38

Duckens Nazon, atacante do Haiti
Duckens Nazon, atacante do Haiti Crédito: Reprodução/Fifa

Adversária da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026, a seleção do Haiti anunciou nesta sexta-feira (15) a lista dos 26 jogadores convocados para a disputa do torneio, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Integrante do Grupo C ao lado da Seleção Brasileira de Futebol, da Escócia e do Marrocos, o Haiti volta a disputar uma Copa do Mundo após 52 anos. Esta será apenas a segunda participação da seleção haitiana na história da competição.

As maiores zebras da história das Copas do Mundo

Inglaterra 0 x 1 EUA (1950) - Os ingleses, considerados os inventores do futebol, sofreram uma derrota histórica para os Estados Unidos na Copa de 1950. Sem grande tradição no esporte na época, os americanos chocaram o mundo, embora nenhuma das duas seleções tenha avançado de fase. por Divulgação/FIFA
Itália 0 x 1 Coreia do Norte (1966) - Bicampeã mundial, a Itália foi eliminada pela estreante Coreia do Norte na última rodada da fase de grupos da Copa de 1966. Os norte-coreanos ainda quase fizeram outra zebra nas quartas, mas perderam para Portugal após abrirem 3x0. por Divulgação/FIFA
Alemanha Ocidental 1 x 2 Argélia (1982) - Logo em sua primeira partida em Copas, a Argélia derrotou a bicampeã Alemanha Ocidental na estreia do Mundial de 1982. Apesar da vitória histórica, os argelinos acabaram eliminados na fase de grupos, enquanto os alemães chegaram até a final. por Divulgação/FIFA
Argentina 0 x 1 Camarões (1990) - Atual campeã e liderada por Diego Maradona, a Argentina caiu diante de Camarões na partida inaugural da Copa de 1990. Em apenas sua segunda participação em Mundiais, os camaroneses avançaram até as quartas, enquanto os argentinos se recuperaram e terminaram com o vice-campeonato. por Divulgação/FIFA
Brasil 1 x 2 Noruega (1998) - Já classificado, o Brasil foi surpreendido pela Noruega na última rodada da fase de grupos da Copa de 1998. A vitória garantiu aos noruegueses apenas a segunda classificação de sua história às oitavas, enquanto os brasileiros seguiram até a final do torneio. por Divulgação/FIFA
França 0 x 1 Senegal (2002) - Na abertura da Copa de 2002, a atual campeã mundial França foi surpreendida por Senegal, que fazia sua estreia em Mundiais. Mesmo sem Zidane, os franceses eram favoritos absolutos, mas acabaram eliminados ainda na fase de grupos, enquanto os africanos chegaram até as quartas de final. por Divulgação/FIFA
Coreia do Sul 2 x 1 Itália (2002) - Com um elenco estrelado, a Itália caiu para a anfitriã Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa de 2002. Foi a primeira vez que os sul-coreanos avançaram ao mata-mata, e a campanha terminou com um histórico quarto lugar. por Divulgação/FIFA
Itália 0 x 1 Costa Rica (2014) - Apontada como azarã do “grupo da morte”, a Costa Rica surpreendeu novamente ao derrotar a Itália na segunda rodada. O resultado ajudou a eliminar os italianos ainda na fase de grupos, enquanto os costarriquenhos fizeram a melhor campanha de sua história, chegando às quartas de final. por Divulgação/FIFA
Alemanha 1 x 2 Coreia do Sul (2018) - Atual campeã mundial, a Alemanha precisava vencer na última rodada da fase de grupos da Copa de 2018, mas acabou derrotada pela Coreia do Sul. A eliminação precoce confirmou a “maldição do campeão” e marcou a pior campanha alemã em Mundiais desde 1938. por Divulgação/FIFA
Argentina 1 x 2 Arábia Saudita (2022) - Uma das maiores favoritas ao título no Qatar, a Argentina abriu o placar com Messi, mas sofreu uma virada histórica da Arábia Saudita na estreia. O resultado foi considerado uma das maiores zebras da história das Copas — embora os argentinos tenham reagido e conquistado o título mundial. por Divulgação/FIFA
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Inglaterra 0 x 1 EUA (1950) - Os ingleses, considerados os inventores do futebol, sofreram uma derrota histórica para os Estados Unidos na Copa de 1950. Sem grande tradição no esporte na época, os americanos chocaram o mundo, embora nenhuma das duas seleções tenha avançado de fase. por Divulgação/FIFA

A equipe garantiu vaga direta no Mundial ao terminar na liderança de seu grupo nas Eliminatórias da Concacaf, superando Honduras, Costa Rica e Nicarágua.

Comandada pelo técnico francês Sébastien Migné, a seleção haitiana aposta na experiência internacional do elenco para tentar surpreender no torneio. O principal destaque da convocação é o atacante Duckens Nazon, principal goleador da equipe nacional.

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A estreia do Haiti na Copa do Mundo acontece no dia 13 de junho, diante da Escócia, no Gillette Stadium, em Foxborough. Na segunda rodada, os haitianos enfrentam o Brasil no dia 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O último compromisso da fase de grupos será contra Marrocos, em Atlanta, no dia 24.

Confira os convocados do Haiti para a Copa do Mundo 2026

  • Goleiros: Johnny Placide (SC Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux) e Josué Duverger.
  • Defensores: Carlens Arcus (Angers SCO), Wilguens Pauguain (SV Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Experience (Nancy-Lorraine), JK Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU), Hannes Delcroix (FC Lugano) e Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II).
  • Meio-campistas: Leverton Pierre (FC Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive FC), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jeanricner Bellegarde (Wolverhampton), Pierre Woodenski (Violette AC) e Dominique Simon (FC Tatran Presov).
  • Atacantes: Louicius Deedson (FC Dallas), Ruben Providence (Almere City FC), Josué Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto FC), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal FC), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Yassin Fortune (FC Vizela) e Lenny Joseph (Ferencváros TC).

Tags:

Copa do Mundo Seleção Brasileira

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