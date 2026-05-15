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Adversário do Brasil na Copa do Mundo anuncia lista de convocados; veja nomes

Seleção do Grupo C divulgou os 26 jogadores escolhidos para o Mundial de 2026

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de maio de 2026 às 18:38

Duckens Nazon, atacante do Haiti Crédito: Reprodução/Fifa

Adversária da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026, a seleção do Haiti anunciou nesta sexta-feira (15) a lista dos 26 jogadores convocados para a disputa do torneio, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Integrante do Grupo C ao lado da Seleção Brasileira de Futebol, da Escócia e do Marrocos, o Haiti volta a disputar uma Copa do Mundo após 52 anos. Esta será apenas a segunda participação da seleção haitiana na história da competição.

As maiores zebras da história das Copas do Mundo 1 de 10

A equipe garantiu vaga direta no Mundial ao terminar na liderança de seu grupo nas Eliminatórias da Concacaf, superando Honduras, Costa Rica e Nicarágua.

Comandada pelo técnico francês Sébastien Migné, a seleção haitiana aposta na experiência internacional do elenco para tentar surpreender no torneio. O principal destaque da convocação é o atacante Duckens Nazon, principal goleador da equipe nacional.

A estreia do Haiti na Copa do Mundo acontece no dia 13 de junho, diante da Escócia, no Gillette Stadium, em Foxborough. Na segunda rodada, os haitianos enfrentam o Brasil no dia 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O último compromisso da fase de grupos será contra Marrocos, em Atlanta, no dia 24.

Confira os convocados do Haiti para a Copa do Mundo 2026