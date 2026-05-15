COPA DO MUNDO 2026

Fora da Copa do Mundo por lesão, astro do Real Madrid será comentarista de emissora durante o Mundial

Rodrygo foi anunciado pelo SporTV para integrar a cobertura especial do torneio em programa comandado por André Rizek nos Estados Unidos

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de maio de 2026 às 19:24

Rodrygo e Vini Jr Crédito: Real Madrid/Divulgação

Fora da Copa do Mundo FIFA 2026 por conta de uma grave lesão no joelho, o atacante Rodrygo, do Real Madrid Club de Fútbol, terá uma participação diferente no principal torneio do futebol mundial. O jogador foi anunciado pelo SporTV como reforço da cobertura especial do Mundial e participará do programa “Seleção Copa”, direto dos Estados Unidos.

A novidade foi confirmada pelo próprio atleta nesta sexta-feira, por meio das redes sociais. Em vídeo publicado para os torcedores, Rodrygo celebrou a oportunidade de acompanhar a competição em uma nova função. “Fala, galera. Passando para avisar que a gente se vê na Seleção Copa do SporTV. Um grande abraço e até lá”, afirmou o atacante.

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O programa será comandado por André Rizek, em Nova York, e contará com participações fixas de Felipe Melo e Paulo Nunes. A atração ainda terá presenças de Luiz Felipe Scolari, Renato Augusto, D'Alessandro e Bruno Formiga ao longo do torneio.

A participação de Rodrygo na cobertura chama atenção pelo contexto vivido pelo jogador nos últimos meses. Presença frequente nas convocações de Carlo Ancelotti e apontado como um dos nomes certos da seleção brasileira para o Mundial, o atacante acabou ficando fora da competição após sofrer uma grave lesão durante partida do Real Madrid contra o Getafe Club de Fútbol.

O brasileiro rompeu o ligamento cruzado anterior e também lesionou o menisco do joelho direito, precisando passar por cirurgia. O tempo estimado de recuperação é de cerca de oito meses, o que inviabilizou sua participação na Copa do Mundo.

Segundo pessoas próximas ao jogador, Rodrygo encarou a lesão como um dos momentos mais difíceis da carreira, principalmente pela chance perdida de disputar sua primeira Copa do Mundo como protagonista da seleção brasileira.