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Fora da Copa do Mundo por lesão, astro do Real Madrid será comentarista de emissora durante o Mundial

Rodrygo foi anunciado pelo SporTV para integrar a cobertura especial do torneio em programa comandado por André Rizek nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de maio de 2026 às 19:24

Rodrygo e Vini Jr marcaram sobre o Girona no Campeonato Espanhol
Rodrygo e Vini Jr  Crédito: Real Madrid/Divulgação

Fora da Copa do Mundo FIFA 2026 por conta de uma grave lesão no joelho, o atacante Rodrygo, do Real Madrid Club de Fútbol, terá uma participação diferente no principal torneio do futebol mundial. O jogador foi anunciado pelo SporTV como reforço da cobertura especial do Mundial e participará do programa “Seleção Copa”, direto dos Estados Unidos.

A novidade foi confirmada pelo próprio atleta nesta sexta-feira, por meio das redes sociais. Em vídeo publicado para os torcedores, Rodrygo celebrou a oportunidade de acompanhar a competição em uma nova função. “Fala, galera. Passando para avisar que a gente se vê na Seleção Copa do SporTV. Um grande abraço e até lá”, afirmou o atacante.

Jogadores do Brasil que apareceram no álbum da Copa, mas não foram ao Mundial

Dirceu Lopes (1970) - Grande ídolo do Cruzeiro, foi deixado de fora da convocação porpor Zagallo. por LastSticker/Reprodução
Carlos Alberto Torres (1974) - Capitão do tri em 70, Se contundiu e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Felix (1974) - Foi titular no tri em 70, mas não foi convocado para a Copa da Alemanha por LastSticker/Reprodução
Clodoaldo (1974) - Outro titular em 70, mas que ficou de fora em 74 por uma lesão por LastSticker/Reprodução
Palinha (1974) - Fez parte da preparação para a Copa, mas acabou cortado do Mundial por LastSticker/Reprodução
Carbone (1974) - Também participou da preparação para a Copa, mas acabou não convocado por LastSticker/Reprodução
Foi titular na Copa de 74, mas não foi chamado em 78 pois jogava no Atletico de Madrid e a então "CBD" evitava chamar 'estrangeiros' por LastSticker/Reprodução
Zé Maria (1978) - Foi para 70 e 74, porém se lesionou e acabou cortado em 78 por LastSticker/Reprodução
Raul Plassmann (1978) - Apesar de viver grande fase no Flamengo, não foi lembrado para o Mundial por LastSticker/Reprodução
Zé Sérgio (1982) - Se lesionou e não foi convocado por LastSticker/Reprodução
Leandro (1986) - Foi convocado, mas se recusou a ir à Copa no dia do embarque para o México por LastSticker/Reprodução
Renato Gaúcho (1986) - Um dos grandes do futebol brasileiro na época, acabou preterido em meio à polêmicas com Leandro por LastSticker/Reprodução
Mozer (1986) - Foi cortado por lesão por LastSticker/Reprodução
Éder (1986) - Cortado após agredir adversário em amistoso contra o Peru por LastSticker/Reprodução
Ricardo Gomes (1994) - Foi o capitão da Copa de 90, mas se lesionou pouco antes do Mundial nos Estados Unidos por LastSticker/Reprodução
Evair (1994) - Participou de grande parte das Eliminatórias, mas foi preterido por Viola e Ronaldo por LastSticker/Reprodução
Mauro Silva (1998) - Tituar no tetra em 94, foi deixado de fora da Copa por opção de Zagallo por LastSticker/Reprodução
Romário (1998) - Grande nome do tetra, se lesionou pouco antes da Copa e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Antônio Carlos (2002) - Participou das Eliminatórias, mas ficou de fora da convocação para Copa por LastSticker/Reprodução
Zé Roberto (2002) - Vinha de grande temporada no Bayer Leverkusen, mas não foi chamado por Felipão por LastSticker/Reprodução
Roque Júnior (2006) - Titular no penta em 2002, acabou se contundindo antes da Copa por LastSticker/Reprodução
Renato (2006) - Participou de Copa América 2004 e Copa das Confederações 2005 , mas foi esquecido no ano da Copa por LastSticker/Reprodução
Júlio Baptista (2006) - Também foi para a Copa América 2004 e Copa das Confederações 2005, mas não para o Mundial. por LastSticker/Reprodução
André Santos (2010) - Disputou quase todo o ciclo da Copa, mas não foi chamado por Dunga por LastSticker/Reprodução
Ronaldinho Gaúcho (2010) - Titular nas duas edições anteriores, não tinha a confinaa de Dunga para ser convocado em 2010 por LastSticker/Reprodução
Adriano (2009) - Teve um grande 2009 com a camisa do Flamengo, mas foi chamado por Dunga por LastSticker/Reprodução
Robinho (2013) - Recebeu chances em 2013, mas não foi chamado por Felipão para a Copa por LastSticker/Reprodução
Daniel Alves (2018) - Se lesionou pouco antes da Copa e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Giuliano (2018) - Vivia bom momento no Fenerbahçe, mas não foi chamdo por Tite por LastSticker/Reprodução
Philippe Coutinho (2022) - Já vinha perdendo espaço com Tite, mas uma lesão muscular tirou qualquer chance do jogador ir para Copa por LastSticker/Reprodução
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Dirceu Lopes (1970) - Grande ídolo do Cruzeiro, foi deixado de fora da convocação porpor Zagallo. por LastSticker/Reprodução

O programa será comandado por André Rizek, em Nova York, e contará com participações fixas de Felipe Melo e Paulo Nunes. A atração ainda terá presenças de Luiz Felipe Scolari, Renato Augusto, D'Alessandro e Bruno Formiga ao longo do torneio.

A participação de Rodrygo na cobertura chama atenção pelo contexto vivido pelo jogador nos últimos meses. Presença frequente nas convocações de Carlo Ancelotti e apontado como um dos nomes certos da seleção brasileira para o Mundial, o atacante acabou ficando fora da competição após sofrer uma grave lesão durante partida do Real Madrid contra o Getafe Club de Fútbol.

O brasileiro rompeu o ligamento cruzado anterior e também lesionou o menisco do joelho direito, precisando passar por cirurgia. O tempo estimado de recuperação é de cerca de oito meses, o que inviabilizou sua participação na Copa do Mundo.

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Segundo pessoas próximas ao jogador, Rodrygo encarou a lesão como um dos momentos mais difíceis da carreira, principalmente pela chance perdida de disputar sua primeira Copa do Mundo como protagonista da seleção brasileira.

O “Seleção Copa” estreia no dia 6 de junho, logo após o amistoso entre Brasil e Egito, último compromisso da equipe comandada por Carlo Ancelotti antes da estreia no Mundial.

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Copa do Mundo Rodrygo Sportv

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