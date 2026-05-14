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Copa do Mundo 2026: estudo alerta para risco de calor extremo em jogos

Pesquisadores apontam aumento significativo do risco de partidas disputadas sob temperaturas perigosas nos Estados Unidos, México e Canadá, com possíveis impactos na saúde de jogadores e torcedores

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de maio de 2026 às 18:33

O MetLife Stadium, em Nova York, será o palco da final da Copa do Mundo de 2026
O MetLife Stadium, em Nova York, será o palco da final da Copa do Mundo de 2026 Crédito: Shutterstock

A Copa do Mundo de 2026 pode ser disputada sob condições de calor extremo em diversas partidas, segundo um estudo divulgado pelo consórcio científico World Weather Attribution (WWA). A análise aponta que o aumento das temperaturas, intensificado pelas mudanças climáticas, elevou significativamente o risco de jogos serem realizados em condições perigosas para atletas e torcedores durante o torneio, que será sediado por Estados Unidos, México e Canadá entre 11 de junho e 19 de julho.

De acordo com os pesquisadores, cerca de 25% das 104 partidas previstas têm chance de ocorrer em níveis de calor acima do limite considerado seguro pela FIFPRO, sindicato mundial dos jogadores de futebol. O levantamento indica ainda que o risco é quase o dobro do registrado na Copa de 1994, a última realizada em território norte-americano.

O estudo utilizou o índice Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), que combina fatores como temperatura, umidade, radiação solar e vento para medir a capacidade de resfriamento do corpo humano. A FIFPRO recomenda medidas especiais de resfriamento quando o índice ultrapassa 26°C e considera inseguras as partidas disputadas acima de 28°C de WBGT.

Recordes que podem ser quebrados na Copa do Mundo de 2026

Mais edições disputadas - Messi e Cristiano Ronaldo já dividem o recorde de participações em Copas do Mundo, com cinco edições disputadas. Se estiverem em campo em 2026, os dois passarão a ser os únicos jogadores da história com presença em seis Mundiais. por Reprodução/Fifa
Mais jogos sem sofrer gols - Peter Shilton e Fabien Barthez dividem o recorde de partidas sem sofrer gols em Copas do Mundo, com 10 jogos cada. Thibaut Courtois, da Bélgica, soma sete clean sheets e terá a chance de entrar para a história no próximo Mundial. por Reprodução/Fifa
Hat-tricks em mais edições - Gabriel Batistuta segue como o único atleta a marcar hat-tricks em duas edições diferentes da Copa do Mundo. Harry Kane, Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo podem dividir o recorde caso façam três gols em uma partida no Mundial de 2026. por Reprodução/Fifa
Treinador mais velho - Aos 71 anos, Otto Rehhagel entrou para a história ao comandar a Grécia na Copa do Mundo de 2010. Em 2026, porém, o recorde pode mudar de mãos. Atual técnico da Tchéquia, Miroslav Koubek terá 74 anos durante o Mundial e pode se tornar o treinador mais velho a participar da competição. por Reprodução/Fifa
Mais jogos saindo do banco - Denílson detém o recorde de mais partidas entrando como reserva em Copas do Mundo, com 11 jogos saindo do banco. Marcus Rashford, da Inglaterra, já acumula nove aparições dessa forma e pode igualar a marca em 2026. por Reprodução/Fifa
Mais gols de fora da área - Rivellino marcou cinco gols de fora da área em Copas do Mundo e lidera a estatística histórica. Lionel Messi já soma quatro gols de longa distância em Mundiais e está a apenas um de igualar o ex-camisa 10 da Seleção Brasileira. por Reprodução/Fifa
Mais partidas como técnico - Helmut Schön lidera a lista de treinadores com mais jogos em Copas do Mundo, com 25 partidas. Didier Deschamps, atual comandante da França, soma 19 jogos e pode igualar — ou até superar — a marca caso os franceses avancem novamente às fases decisivas do torneio. por Reprodução/Fifa
Maior artilheiro da história das Copas - Com 16 gols, Miroslav Klose segue como o maior goleador da história dos Mundiais. Mas o recorde está ameaçado. Lionel Messi soma 13 gols, enquanto Kylian Mbappé já tem 12 e chega embalado após números impressionantes nas últimas edições. por Reprodução/Fifa
Jogador mais velho a marcar em mata-mata - Pepe assumiu o recorde ao balançar as redes aos 39 anos em um jogo eliminatório de Copa do Mundo. Agora, Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Edin Dzeko aparecem como candidatos a superar a marca caso marquem gols na fase mata-mata do Mundial de 2026. por Reprodução/Fifa
Vencedor mais jovem da Bola de Ouro - Ronaldo Fenômeno tinha apenas 21 anos quando foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1998. Em 2026, jovens estrelas como Lamine Yamal, Désiré Doué e Nico Paz aparecem entre os candidatos a derrubar uma das marcas mais simbólicas da história do Mundial. por Reprodução/Fifa
Mais finais disputadas - Cafu é o único jogador a disputar três finais consecutivas de Copa do Mundo, em 1994, 1998 e 2002. Lionel Messi e Kylian Mbappé chegam a 2026 com duas decisões no currículo e podem igualar o brasileiro. por Divulgação/FIFA
Mais vitórias em Copas do Mundo - Miroslav Klose soma 17 vitórias em Copas do Mundo e lidera o ranking histórico. Campeão mundial em 2022, Lionel Messi aparece logo atrás, com 16 triunfos, e pode assumir a ponta já na fase de grupos da edição de 2026. por Fifa/Divulgação
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Mais edições disputadas - Messi e Cristiano Ronaldo já dividem o recorde de participações em Copas do Mundo, com cinco edições disputadas. Se estiverem em campo em 2026, os dois passarão a ser os únicos jogadores da história com presença em seis Mundiais. por Reprodução/Fifa

Entre os confrontos apontados como de maior risco estão Brasil x Escócia, marcado para 24 de junho, além da final da Copa do Mundo, prevista para 19 de julho no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Também aparecem na lista França x Senegal, Argentina x Argélia e Tunísia x Holanda.

Segundo o WWA, ao menos cinco partidas podem ocorrer em condições consideradas perigosas, cenário em que o adiamento dos jogos seria recomendado. Mesmo com parte das arenas contando com sistemas de climatização, os cientistas alertam que mais de um terço dos jogos com maior risco será realizado em estádios sem ar-condicionado, em cidades como Miami, Kansas City, Nova York e Filadélfia.

O diretor médico da FIFPRO, Vincent Gouttebarge, afirmou que os resultados do estudo reforçam preocupações já levantadas anteriormente pela entidade. “Essas estimativas justificam a necessidade da implementação de uma série de estratégias de mitigação, para proteger a saúde e o desempenho dos jogadores quando expostos a condições quentes”, declarou.

As maiores zebras da história das Copas do Mundo

Inglaterra 0 x 1 EUA (1950) - Os ingleses, considerados os inventores do futebol, sofreram uma derrota histórica para os Estados Unidos na Copa de 1950. Sem grande tradição no esporte na época, os americanos chocaram o mundo, embora nenhuma das duas seleções tenha avançado de fase. por Divulgação/FIFA
Itália 0 x 1 Coreia do Norte (1966) - Bicampeã mundial, a Itália foi eliminada pela estreante Coreia do Norte na última rodada da fase de grupos da Copa de 1966. Os norte-coreanos ainda quase fizeram outra zebra nas quartas, mas perderam para Portugal após abrirem 3x0. por Divulgação/FIFA
Alemanha Ocidental 1 x 2 Argélia (1982) - Logo em sua primeira partida em Copas, a Argélia derrotou a bicampeã Alemanha Ocidental na estreia do Mundial de 1982. Apesar da vitória histórica, os argelinos acabaram eliminados na fase de grupos, enquanto os alemães chegaram até a final. por Divulgação/FIFA
Argentina 0 x 1 Camarões (1990) - Atual campeã e liderada por Diego Maradona, a Argentina caiu diante de Camarões na partida inaugural da Copa de 1990. Em apenas sua segunda participação em Mundiais, os camaroneses avançaram até as quartas, enquanto os argentinos se recuperaram e terminaram com o vice-campeonato. por Divulgação/FIFA
Brasil 1 x 2 Noruega (1998) - Já classificado, o Brasil foi surpreendido pela Noruega na última rodada da fase de grupos da Copa de 1998. A vitória garantiu aos noruegueses apenas a segunda classificação de sua história às oitavas, enquanto os brasileiros seguiram até a final do torneio. por Divulgação/FIFA
França 0 x 1 Senegal (2002) - Na abertura da Copa de 2002, a atual campeã mundial França foi surpreendida por Senegal, que fazia sua estreia em Mundiais. Mesmo sem Zidane, os franceses eram favoritos absolutos, mas acabaram eliminados ainda na fase de grupos, enquanto os africanos chegaram até as quartas de final. por Divulgação/FIFA
Coreia do Sul 2 x 1 Itália (2002) - Com um elenco estrelado, a Itália caiu para a anfitriã Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa de 2002. Foi a primeira vez que os sul-coreanos avançaram ao mata-mata, e a campanha terminou com um histórico quarto lugar. por Divulgação/FIFA
Itália 0 x 1 Costa Rica (2014) - Apontada como azarã do “grupo da morte”, a Costa Rica surpreendeu novamente ao derrotar a Itália na segunda rodada. O resultado ajudou a eliminar os italianos ainda na fase de grupos, enquanto os costarriquenhos fizeram a melhor campanha de sua história, chegando às quartas de final. por Divulgação/FIFA
Alemanha 1 x 2 Coreia do Sul (2018) - Atual campeã mundial, a Alemanha precisava vencer na última rodada da fase de grupos da Copa de 2018, mas acabou derrotada pela Coreia do Sul. A eliminação precoce confirmou a “maldição do campeão” e marcou a pior campanha alemã em Mundiais desde 1938. por Divulgação/FIFA
Argentina 1 x 2 Arábia Saudita (2022) - Uma das maiores favoritas ao título no Qatar, a Argentina abriu o placar com Messi, mas sofreu uma virada histórica da Arábia Saudita na estreia. O resultado foi considerado uma das maiores zebras da história das Copas — embora os argentinos tenham reagido e conquistado o título mundial. por Divulgação/FIFA
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Inglaterra 0 x 1 EUA (1950) - Os ingleses, considerados os inventores do futebol, sofreram uma derrota histórica para os Estados Unidos na Copa de 1950. Sem grande tradição no esporte na época, os americanos chocaram o mundo, embora nenhuma das duas seleções tenha avançado de fase. por Divulgação/FIFA

Os pesquisadores destacam que o calor extremo afeta diretamente a capacidade do corpo de dissipar temperatura. Em ambientes muito úmidos, o suor evapora com mais dificuldade, reduzindo o principal mecanismo natural de resfriamento do organismo. Acima dos limites considerados seguros, aumentam os riscos de hipertermia, exaustão e choque térmico.

O anestesista e pesquisador Chris Mullington, do Imperial College London, ressaltou que o problema não se resume apenas aos atletas. “Acima de 28°C de bulbo úmido, o risco de doenças graves relacionadas ao calor se torna mais preocupante. Não apenas para os jogadores, mas também para as centenas de milhares de torcedores nos estádios e festivais de fãs ao ar livre. O choque por calor é potencialmente fatal”, afirmou.

Além dos impactos na saúde, os cientistas acreditam que o calor pode alterar o próprio estilo das partidas. Mullington avalia que os jogadores tendem a reduzir intensidade e ritmo para suportar as condições climáticas. ”Veremos atletas dosando o ritmo. Essa regulação térmica comportamental é muito difícil de ser ignorada. Então, poderemos ter um futebol mais conservador”, disse.

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A Fifa informou que já trabalha em um plano específico para enfrentar o calor durante a competição. Entre as medidas previstas estão pausas para hidratação, áreas de resfriamento para jogadores e torcedores, adaptações nas rotinas de trabalho e reforço das equipes médicas conforme as condições climáticas de cada partida.

A professora Friederike Otto, especialista em ciência climática do Imperial College London, afirmou que o estudo também reacende o debate sobre o calendário das futuras Copas do Mundo. “Do ponto de vista da saúde, seria aconselhável realizar essas Copas mais cedo ou mais tarde no ano, para que se tenha uma festa do futebol e não algo que represente um enorme risco à saúde para toda a cidade”, disse.

Os cientistas alertam ainda que a possibilidade de formação de um novo episódio de El Niño durante o período do torneio pode elevar as temperaturas além das projeções atuais do estudo.

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