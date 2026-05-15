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Filho de craque brasileiro, joia do Real Madrid decide jogar pela Espanha: 'Tem tudo aqui'

Enzo Alves já vem sendo convocado para as seleções de base espanholas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de maio de 2026 às 09:48

Enzo Alves é jogador do Real Madrid
Enzo Alves é jogador do Real Madrid Crédito: Reprodução

Ídolo do Real Madrid e ex-jogador da seleção brasileira, Marcelo explicou por que o filho, Enzo Alves, escolheu seguir trajetória nas seleções de base da Espanha em vez do Brasil. Em entrevista ao jornal espanhol AS, o ex-lateral afirmou que a relação construída com a federação espanhola e a vida do jovem no país europeu foram fatores determinantes.

“A seleção espanhola foi muito, muito top com a gente. Chamou, explicou o projeto, e o importante é que ele seja feliz”, afirmou Marcelo.

Segundo o ex-jogador, o fato de Enzo ter nascido e crescido na Espanha teve peso importante na decisão. O atacante nasceu em Madrid e construiu toda a formação pessoal e esportiva no país europeu. “Enzo nasceu na Espanha, a vida dele está aqui. Ele ama o Brasil, mas tem tudo aqui”, completou.

Jogadores do Brasil que apareceram no álbum da Copa, mas não foram ao Mundial

Dirceu Lopes (1970) - Grande ídolo do Cruzeiro, foi deixado de fora da convocação porpor Zagallo. por LastSticker/Reprodução
Carlos Alberto Torres (1974) - Capitão do tri em 70, Se contundiu e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Felix (1974) - Foi titular no tri em 70, mas não foi convocado para a Copa da Alemanha por LastSticker/Reprodução
Clodoaldo (1974) - Outro titular em 70, mas que ficou de fora em 74 por uma lesão por LastSticker/Reprodução
Palinha (1974) - Fez parte da preparação para a Copa, mas acabou cortado do Mundial por LastSticker/Reprodução
Carbone (1974) - Também participou da preparação para a Copa, mas acabou não convocado por LastSticker/Reprodução
Foi titular na Copa de 74, mas não foi chamado em 78 pois jogava no Atletico de Madrid e a então "CBD" evitava chamar 'estrangeiros' por LastSticker/Reprodução
Zé Maria (1978) - Foi para 70 e 74, porém se lesionou e acabou cortado em 78 por LastSticker/Reprodução
Raul Plassmann (1978) - Apesar de viver grande fase no Flamengo, não foi lembrado para o Mundial por LastSticker/Reprodução
Zé Sérgio (1982) - Se lesionou e não foi convocado por LastSticker/Reprodução
Leandro (1986) - Foi convocado, mas se recusou a ir à Copa no dia do embarque para o México por LastSticker/Reprodução
Renato Gaúcho (1986) - Um dos grandes do futebol brasileiro na época, acabou preterido em meio à polêmicas com Leandro por LastSticker/Reprodução
Mozer (1986) - Foi cortado por lesão por LastSticker/Reprodução
Éder (1986) - Cortado após agredir adversário em amistoso contra o Peru por LastSticker/Reprodução
Ricardo Gomes (1994) - Foi o capitão da Copa de 90, mas se lesionou pouco antes do Mundial nos Estados Unidos por LastSticker/Reprodução
Evair (1994) - Participou de grande parte das Eliminatórias, mas foi preterido por Viola e Ronaldo por LastSticker/Reprodução
Mauro Silva (1998) - Tituar no tetra em 94, foi deixado de fora da Copa por opção de Zagallo por LastSticker/Reprodução
Romário (1998) - Grande nome do tetra, se lesionou pouco antes da Copa e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Antônio Carlos (2002) - Participou das Eliminatórias, mas ficou de fora da convocação para Copa por LastSticker/Reprodução
Zé Roberto (2002) - Vinha de grande temporada no Bayer Leverkusen, mas não foi chamado por Felipão por LastSticker/Reprodução
Roque Júnior (2006) - Titular no penta em 2002, acabou se contundindo antes da Copa por LastSticker/Reprodução
Renato (2006) - Participou de Copa América 2004 e Copa das Confederações 2005 , mas foi esquecido no ano da Copa por LastSticker/Reprodução
Júlio Baptista (2006) - Também foi para a Copa América 2004 e Copa das Confederações 2005, mas não para o Mundial. por LastSticker/Reprodução
André Santos (2010) - Disputou quase todo o ciclo da Copa, mas não foi chamado por Dunga por LastSticker/Reprodução
Ronaldinho Gaúcho (2010) - Titular nas duas edições anteriores, não tinha a confinaa de Dunga para ser convocado em 2010 por LastSticker/Reprodução
Adriano (2009) - Teve um grande 2009 com a camisa do Flamengo, mas foi chamado por Dunga por LastSticker/Reprodução
Robinho (2013) - Recebeu chances em 2013, mas não foi chamado por Felipão para a Copa por LastSticker/Reprodução
Daniel Alves (2018) - Se lesionou pouco antes da Copa e ficou de fora por LastSticker/Reprodução
Giuliano (2018) - Vivia bom momento no Fenerbahçe, mas não foi chamdo por Tite por LastSticker/Reprodução
Philippe Coutinho (2022) - Já vinha perdendo espaço com Tite, mas uma lesão muscular tirou qualquer chance do jogador ir para Copa por LastSticker/Reprodução
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Dirceu Lopes (1970) - Grande ídolo do Cruzeiro, foi deixado de fora da convocação porpor Zagallo. por LastSticker/Reprodução

Aos 16 anos, Enzo assinou recentemente o primeiro contrato profissional com o Real Madrid e já é apontado como uma das principais promessas das categorias de base do clube. O atacante também vem acumulando convocações para a seleção espanhola sub-17.

Filho de Marcelo e da atriz Clarice Alves, Enzo possui dupla nacionalidade e poderia defender tanto Brasil quanto Espanha.  

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Seleção Brasileira

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