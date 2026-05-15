FUTEBOL

Filho de craque brasileiro, joia do Real Madrid decide jogar pela Espanha: 'Tem tudo aqui'

Enzo Alves já vem sendo convocado para as seleções de base espanholas

Carol Neves

Publicado em 15 de maio de 2026 às 09:48

Enzo Alves é jogador do Real Madrid Crédito: Reprodução

Ídolo do Real Madrid e ex-jogador da seleção brasileira, Marcelo explicou por que o filho, Enzo Alves, escolheu seguir trajetória nas seleções de base da Espanha em vez do Brasil. Em entrevista ao jornal espanhol AS, o ex-lateral afirmou que a relação construída com a federação espanhola e a vida do jovem no país europeu foram fatores determinantes.

“A seleção espanhola foi muito, muito top com a gente. Chamou, explicou o projeto, e o importante é que ele seja feliz”, afirmou Marcelo.

Segundo o ex-jogador, o fato de Enzo ter nascido e crescido na Espanha teve peso importante na decisão. O atacante nasceu em Madrid e construiu toda a formação pessoal e esportiva no país europeu. “Enzo nasceu na Espanha, a vida dele está aqui. Ele ama o Brasil, mas tem tudo aqui”, completou.

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Aos 16 anos, Enzo assinou recentemente o primeiro contrato profissional com o Real Madrid e já é apontado como uma das principais promessas das categorias de base do clube. O atacante também vem acumulando convocações para a seleção espanhola sub-17.