FORTUNA

Dono de clube, ídolo do futebol se torna o primeiro esportista bilionário do Reino Unido

Fortuna do ex-craque e de Victoria Beckham ultrapassa R$ 8 bilhões, enquanto dono do Manchester United vê patrimônio encolher

Carol Neves

Publicado em 15 de maio de 2026 às 11:20

David Beckham Crédito: Reproducão

David Beckham entrou para a história ao se tornar o primeiro esportista bilionário da Grã-Bretanha, segundo a edição de 2026 da tradicional lista de ricos do Sunday Times. O ex-capitão da seleção inglesa alcançou o feito ao lado da esposa, Victoria Beckham, após uma forte valorização de seus negócios e contratos comerciais.

De acordo com o levantamento, o patrimônio do casal chegou a 1,185 bilhão de libras, equivalente a cerca de 1,6 bilhão de dólares (quase R$ 9 bilhões). O crescimento foi impulsionado principalmente pelos acordos de patrocínio firmados por Beckham e pelo sucesso do Inter Miami CF, equipe da qual ele é sócio. O clube da MLS está avaliado atualmente em US$ 1,45 bilhão e já é considerado o mais valioso da liga norte-americana.

Família Beckham 1 de 26

Com a nova marca, Beckham aparece atrás apenas da família de Bernie Ecclestone entre os nomes ligados ao esporte mais ricos do Reino Unido.

Enquanto o ex-jogador comemorou a ascensão financeira, o cenário foi diferente para Jim Ratcliffe, coproprietário do Manchester United. Segundo o Sunday Times, o empresário perdeu cerca de 1,85 bilhão de libras nos últimos 12 meses. Sua fortuna caiu para 15,194 bilhões de libras, fazendo com que ele descesse da sétima para a nona posição na lista geral.

Os responsáveis pelo ranking atribuíram a queda às dificuldades enfrentadas pela Ineos, afetada por aumento das dívidas, redução de receitas e prejuízo superior a 515 milhões de libras.

A lista também mostra o crescimento da fortuna de outros nomes do esporte britânico. Anthony Joshua aparece com patrimônio estimado em 240 milhões de libras, superando o rival Tyson Fury, avaliado em 162 milhões. Já Lewis Hamilton ocupa a quinta colocação entre os esportistas mais ricos, com 435 milhões de libras, enquanto Rory McIlroy soma 325 milhões após recentes conquistas no golfe.

Outro destaque é a família formada pelos promotores esportivos Barry Hearn e Eddie Hearn. O grupo Matchroom Sport, controlado pelos dois, ultrapassou a marca de 1 bilhão de libras em valor estimado.