EM BUSCA DO OURO

Judoca baiana representará o Brasil no Pan-Americano Universitário no Peru

A atleta Ana Damasceno, do Instituto Maicon França, foi convocada após conquistar títulos nos Jogos Universitários Brasileiros

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de maio de 2026 às 14:54

Judoca Ana Damasceno Crédito: Divulgação

A judoca Ana Damasceno foi convocada para representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos Universitários, que serão disputados em julho, em Lima, no Peru. Atleta do Instituto Maicon França (IMJ), ela defenderá a Universidade da Amazônia (Unama), do Pará, instituição pela qual compete no cenário universitário nacional.

A convocação veio após o desempenho de destaque da atleta nos Jogos Universitários Brasileiros de 2025, realizados no Rio Grande do Norte. Na competição, Ana conquistou os títulos das disputas Absoluto e por equipes, além da medalha de prata na categoria acima de 78 quilos.

Formada em Direito e atualmente pós-graduanda em Gestão Esportiva pela Unama, Ana segue representando a universidade paraense mesmo após retornar à Bahia, onde atua em projetos de iniciação esportiva em escolas públicas de Lauro de Freitas. A notícia da convocação, recebida em 14 de abril, surpreendeu a atleta.

“Não esperava. Estava tranquila em casa quando recebi a ligação confirmando minha convocação para os Jogos Pan-Americanos Universitários. Isso me faz acreditar ainda mais no sonho da Olimpíada de 2028”, afirmou.

O retorno à Bahia também marcou a reaproximação com o técnico Maicon França, responsável por sua formação esportiva desde os 13 anos. Foi no instituto comandado pelo treinador que Ana iniciou a trajetória competitiva que a levou a títulos estaduais, convocações para seleções de base e ao vice-campeonato da seletiva olímpica.

Para Maicon, a presença da atleta na seleção universitária brasileira representa um marco para o judô baiano e nordestino. “É muito importante ter uma atleta da Bahia representando o Brasil em uma competição internacional universitária. Ana tem um potencial enorme e essa convocação valoriza todo o trabalho desenvolvido pelo instituto”, destacou.

Vivendo uma nova fase na carreira, Ana também passa por um processo de transformação física e técnica. Com cerca de 20 quilos a menos, atualmente pesando 128 kg, ela intensificou a preparação visando os compromissos da temporada. A atleta conta com acompanhamento do personal trainer Luís Maurício, do nutricionista André Pires, da psicóloga Michele Mares e da especialista em alimentação personalizada Juliana Nunes.

Os treinamentos são conduzidos pelo sensei Eudson Silva, sob supervisão direta de Maicon França, que projeta uma preparação ainda mais intensa até o Pan-Americano Universitário.

Antes da competição internacional, Ana terá uma sequência de desafios importantes no calendário estadual e nacional. O primeiro teste na nova categoria de peso acontece neste sábado, durante etapa do Campeonato Baiano, em Simões Filho. Em junho, a judoca disputa outra etapa estadual em Jequié e, na sequência, participa do Troféu Brasil e do Grand Prix de judô, em Cuiabá.

PROJETO SOCIAL

A história de Ana Damasceno no esporte começou em um projeto social idealizado por seu pai, João Damasceno, na comunidade da Rocinha do IAPI, em Salvador. Depois de passar pela academia Judô Katas e pelo Esporte Clube Vitória, a atleta consolidou a carreira sob orientação de Maicon França, alcançando o segundo lugar no ranking nacional.

Com passagens pelo Minas Tênis Clube e pelo Clube Atlético Paulistano, Ana mantém o objetivo de conquistar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Paralelamente à carreira competitiva, ela também atua na formação de novos atletas em Lauro de Freitas, coordenando projetos de iniciação ao judô nos colégios Gregório Pinto de Almeida e Jacira Fernandes Mendes.