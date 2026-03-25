ESTREIA VERGONHOSA

Jair Ventura explica apagão do Vitória em derrota para o Botafogo-PB e projeta retorno dos titulares

Leão foi derrotado por 2x1 pelo Belo na estreia na Copa do Nordeste

Pedro Carreiro

Publicado em 25 de março de 2026 às 23:42

Jair Ventura, técnico do Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória estreou na Copa do Nordeste de forma frustrante. Com uma atuação muito abaixo do esperado diante de um adversário da Série C, o Leão foi derrotado por 2x1, de virada, pelo Botafogo-PB, na noite desta quarta-feira (25), no Barradão. Único representante da Série A na competição, o Rubro-Negro entrou como um dos favoritos, mas não conseguiu confirmar esse status dentro de campo.

Mesmo com um time completamente reserva, o Vitória começou melhor e controlou as ações desde o início, abrindo o placar com Osvaldo. No entanto, após a parada para hidratação ainda no primeiro tempo, a equipe sofreu um apagão e viu o adversário virar o jogo em apenas dois minutos, com gols de Rodolfo e Dudu, e não demonstrou qualidade para conseguir reagir. Na coletiva após a partida, o técnico Jair Ventura destacou negativamente justamente a mudança de comportamento da equipe após a parada.

“Era um jogo controlado, fizemos um gol cedo e a expectativa era ter mais tranquilidade, até para ampliar o placar. O adversário praticamente não passava do meio de campo. Mas, depois da parada, voltamos da mesma forma que eles erraram no nosso gol: também cometemos erros na saída de bola e sofremos a virada. Ficamos nervosos e isso é algo recorrente que cobramos internamente: o “gol sobre gol”. Já aconteceu contra o Grêmio também. A equipe acaba se desligando após o erro”, analisou o treinador.

Veja imagens da derrota do Vitória para o Botafogo-PB 1 de 6

Apesar da atuação coletiva muito abaixo, marcada por erros técnicos, passes equivocados e pouca criatividade ofensiva, alguns jogadores conseguiram se destacar individualmente. O jovem Edenilson, improvisado na lateral direita, mostrou segurança e maturidade, enquanto o argentino Diego Tarzia, em sua primeira partida como titular, demonstrou qualidade técnica e personalidade, sendo um dos poucos a tentar algo diferente em campo. O desempenho de ambos foi reconhecido pelo comandante rubro-negro.

“O Edenilson é um coringa, um jogador que já está mais adaptado ao nosso modelo de jogo e ao ambiente. Ele pode atuar em várias posições e fez mais um bom jogo. Jogadores versáteis fazem diferença. O Edenilson, por exemplo, atua como lateral, zagueiro e volante, então acaba saindo na frente em relação a outros. Esse tipo de atleta é muito valorizado”, destacou em relação ao garoto da base.

“Sobre o Tarzia, ele foi bem. Cansou um pouco, o que é normal, até porque muitos jogadores estavam sem ritmo. Quando você começa o jogo e depois precisa correr atrás do resultado após sofrer dois gols em poucos minutos, isso desgasta ainda mais. Vale para ele e para outros que também fizeram sua estreia”, disse sobre o argentino.

A utilização de um time totalmente alternativo também chamou a atenção, principalmente pela dificuldade da equipe em transformar o controle do jogo em chances reais de gol contra um time da Série C. Com vários atletas da base em campo e jogadores sem ritmo, o Leão teve volume, mas pecou na tomada de decisão. A escolha, no entanto, já fazia parte do planejamento da comissão técnica, que priorizou a recuperação física do elenco principal após uma sequência pesada e já projeta o retorno dos titulares no próximo jogo.

“Foi uma decisão baseada em planejamento e na parte física. Vínhamos de uma sequência de cinco jogos em 15 dias, jogando a cada três dias. A fisiologia pediu para preservar os atletas, então mudamos 100% da equipe. Aproveitamos para dar oportunidade a cinco jogadores da base. Agora vamos analisar internamente o desempenho: quem aproveitou melhor vai ter mais oportunidades, e quem aproveitou menos vai ter que esperar.