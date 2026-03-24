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Descubra quais são os times que mais venceram clássicos na era dos pontos corridos

O levantamento foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 24 de março de 2026 às 20:09

Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro
Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

São Paulo e Palmeiras se enfrentaram no último sábado (21) e o Alviverde saiu de campo com os três pontos após superar o rival por 1x0, com gol do colombiano Jhon Arias. Com o resultado, o Porco chegou à marca de 50 vitórias em clássicos, locais, na era dos pontos corridos (desde 2003) e igualou a marca do Flamengo. 

No Brasileirão por pontos corridos, depois de Palmeiras e Flamengo, o Santos é o terceiro time com mais vitórias em clássicos (47), seguido por São Paulo (45), Corinthians (38), Fluminense (37), Botafogo (35) e Vasco (33), clubes do Rio e São Paulo, que fizeram mais clássicos na competição. O levantamento foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Confira abaixo os clubes com mais vitórias em clássicos no período de pontos corridos (2003-2026):

Clubes com mais vitórias em clássicos no Brasileirão por pontos corridos (2003-2026)

50 – Palmeiras (123 jogos) por Reprodução
50 – Flamengo (123 jogos) por Reprodução
47 – Santos (128 jogos) por Reprodução
45 – São Paulo (132 jogos) por Reprodução
38 – Corinthians (127 jogos) por Reprodução
37 – Fluminense (125 jogos) por Reprodução
35 – Botafogo (123 jogos) por Reprodução
33 - Vasco (105 jogos) por Reprodução
20 – Atlético-MG (50 jogos) por Reprodução
19 – Cruzeiro (46 jogos) por Reprodução
14 – Internacional (40 jogos) por Reprodução
14 – Athletico-PR (29 jogos) por Reprodução
12 – Grêmio (40 jogos) por Reprodução
7 – Ceará (10 jogos) por Reprodução
7 – Coritiba (29 jogos) por Reprodução
6 – Bahia (15 jogos) por Reprodução
5 – Goiás (6 jogos) por Reprodução
4 – Sport (10 jogos) por Reprodução
3 – Vitória (15 jogos) por Reprodução
2 – Avaí (4 jogos) por Reprodução
2 – Fortaleza (10 jogos) por Reprodução
2 – Náutico (8 jogos) por Reprodução
2 – Ponte Preta (4 jogos) por Reprodução
1 de 23
50 – Palmeiras (123 jogos) por Reprodução

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