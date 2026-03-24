RIVALIDADE

Descubra quais são os times que mais venceram clássicos na era dos pontos corridos

O levantamento foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Alan Pinheiro

Publicado em 24 de março de 2026 às 20:09

Bahia x Vitória - 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

São Paulo e Palmeiras se enfrentaram no último sábado (21) e o Alviverde saiu de campo com os três pontos após superar o rival por 1x0, com gol do colombiano Jhon Arias. Com o resultado, o Porco chegou à marca de 50 vitórias em clássicos, locais, na era dos pontos corridos (desde 2003) e igualou a marca do Flamengo.

No Brasileirão por pontos corridos, depois de Palmeiras e Flamengo, o Santos é o terceiro time com mais vitórias em clássicos (47), seguido por São Paulo (45), Corinthians (38), Fluminense (37), Botafogo (35) e Vasco (33), clubes do Rio e São Paulo, que fizeram mais clássicos na competição. O levantamento foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Confira abaixo os clubes com mais vitórias em clássicos no período de pontos corridos (2003-2026):