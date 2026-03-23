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Data marcada: FBF convoca assembleia para escolher novo presidente

A eleição está marcada para o dia 31 de março, na sede da instituição, em Lauro de Freitas

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 23 de março de 2026 às 20:14

AGE de março da Federação Bahiana de Futebol (FBF)
AGE de março da Federação Bahiana de Futebol (FBF) Crédito: Divulgação/FBF

O cenário político do futebol baiano começa a ganhar definições oficiais. O presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ricardo Nonato Macedo de Lima, convocou oficialmente os membros filiados para a Assembleia Geral Eleitoral (AGE) que definirá a diretoria da entidade para o próximo quadriênio. A eleição está marcada para o dia 31 de março, na sede da instituição, em Lauro de Freitas.

O pleito tem como objetivo eleger o presidente e o vice-presidente da FBF, além de três membros efetivos e três suplentes do conselho fiscal. Os eleitos conduzirão os rumos da federação entre janeiro de 2027 e janeiro de 2031.

Veja qual é a contratação mais cara de cada clube da Série A

Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo
Cruzeiro: Gerson (do Zenit-RUS) - R$ 187 milhões, em 2026 por Thaís Magalhães/Cruzeiro
Palmeiras: Vitor Roque (do Barcelona-ESP) - R$ 154 milhões, em 2025 por Reprodução/Instagram
Botafogo: Danilo (do Nottingham Forest-ING) - R$ 143 milhões, em 2025 por Vitor Silva/Botafogo
Bahia: Luciano Rodríguez (do Liverpool-URU) - R$ 65 milhões, em 2024 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Santos: Benjamín Rollheiser (do Benfica-POR) - R$ 65 milhões, em 2025 por Raul Barreta/Santos
Corinthians: Carlos Tévez (do Boca Juniors-ARG) - R$ 60,5 milhões, em 2005 por Divulgação/Corinthians
Atlético-MG: Júnior Santos (do Botafogo) - R$ 44,1 milhões, em 2025 por Pedro Souza / Atlético
Grêmio: Tetê (do Panathinaikos-GRE) - R$ 40 milhões, em 2026 por Lucas Uebel / Grêmio
Fluminense: Agustín Canobbio (do Athletico-PR) - R$ 37 milhões, em 2025 por Marcelo Gonçalves/Fluminense
Internacional: Nico López (da Udinese-ITA) - R$ 36 milhões, em 2016 por Ricardo Duarte / Inter
RB Bragantino: Bruno Praxedes (do Internacional) - R$ 36,9 milhões, em 2021 por Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
São Paulo: Giuliano Galoppo (do Banfield-ARG) - R$ 32 milhões, em 2022 por Miguel Schincariol / São Paulo FC
Vasco: João Victor (do Benfica-POR) - R$ 32 milhões, em 2023 por Leandro Amorim/Vasco
Athletico-PR: Kevin Viveros (do Atlético Nacional-COL) - R$ 27,5 milhões, em 2025 por Duda Matoso/athletico.com.br
Coritiba: Breno Lopes (do Fortaleza) - R$ 15 milhões, em 2026 por JP Pacheco/Coritiba
Remo: Leonel Picco (do Platense-ARG) - R$ 9 milhões, em 2026 por Reprodução
Vitória: Baralhas (do Atlético-GO) - R$ 8 milhões, em 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol: Willian Machado (do Ceará) - R$ 8 milhões, em 2026 por Pedro Zacchi/Agência Mirassol
Chapecoense: Elias (do Juventude) - R$ 1 milhão, em 2018 por Sirli Freitas/Chapecoense
1 de 20
Flamengo: Lucas Paquetá (do West Ham-ING) - R$ 280 milhões, em 2026 por Gilvan de Souza/Flamengo

De acordo com o edital publicado, os interessados em apresentar chapas devem ficar atentos ao cronograma rigoroso. As inscrições das candidaturas deverão ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) do dia 26 de março de 2026. O protocolo deve ser feito por requerimento escrito na sede da entidade.

Para que uma chapa seja validada, é necessário comprovar o apoio de, no mínimo, 20% do colégio eleitoral em pleno gozo de seus direitos estatutários. Vale ressaltar que cada entidade filiada só pode subscrever uma única chapa, garantindo a integridade do processo de candidatura à presidência da FBF.

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A fim de garantir a isenção do processo, o pleito será conduzido por uma comissão eleitoral apartada e independente da atual diretoria. Esta comissão terá poderes para proferir decisões vinculantes sobre casos omissos e litígios relacionados à votação.

"A votação observará rigorosamente os dispositivos da Lei 9.615/1998 e da nova Lei Geral do Esporte (Lei 14.597/2023), assegurando que o futebol baiano siga os mais modernos padrões de governança esportiva", destaca o documento de convocação assinado por Ricardo Lima (FBF).

A assembleia geral ocorrerá em duas convocações no dia 31 de março: a primeira às 10h30, exigindo maioria absoluta, e a segunda às 11h, com qualquer número de filiados presentes. Toda a documentação, incluindo regulamentos e formulários, já está sendo disponibilizada no site oficial da entidade para consulta dos clubes e ligas.

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