COMANDO DA FEDERAÇÃO

Data marcada: FBF convoca assembleia para escolher novo presidente

A eleição está marcada para o dia 31 de março, na sede da instituição, em Lauro de Freitas

Alan Pinheiro

Publicado em 23 de março de 2026 às 20:14

AGE de março da Federação Bahiana de Futebol (FBF) Crédito: Divulgação/FBF

O cenário político do futebol baiano começa a ganhar definições oficiais. O presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ricardo Nonato Macedo de Lima, convocou oficialmente os membros filiados para a Assembleia Geral Eleitoral (AGE) que definirá a diretoria da entidade para o próximo quadriênio. A eleição está marcada para o dia 31 de março, na sede da instituição, em Lauro de Freitas.

O pleito tem como objetivo eleger o presidente e o vice-presidente da FBF, além de três membros efetivos e três suplentes do conselho fiscal. Os eleitos conduzirão os rumos da federação entre janeiro de 2027 e janeiro de 2031.

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De acordo com o edital publicado, os interessados em apresentar chapas devem ficar atentos ao cronograma rigoroso. As inscrições das candidaturas deverão ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) do dia 26 de março de 2026. O protocolo deve ser feito por requerimento escrito na sede da entidade.

Para que uma chapa seja validada, é necessário comprovar o apoio de, no mínimo, 20% do colégio eleitoral em pleno gozo de seus direitos estatutários. Vale ressaltar que cada entidade filiada só pode subscrever uma única chapa, garantindo a integridade do processo de candidatura à presidência da FBF.

A fim de garantir a isenção do processo, o pleito será conduzido por uma comissão eleitoral apartada e independente da atual diretoria. Esta comissão terá poderes para proferir decisões vinculantes sobre casos omissos e litígios relacionados à votação.

"A votação observará rigorosamente os dispositivos da Lei 9.615/1998 e da nova Lei Geral do Esporte (Lei 14.597/2023), assegurando que o futebol baiano siga os mais modernos padrões de governança esportiva", destaca o documento de convocação assinado por Ricardo Lima (FBF).