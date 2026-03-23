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'Vai, Brasa'? Designer da Nike explica jargão polêmico na nova camisa da Seleção

O uniforme também incorpora elementos culturais brasileiros de forma sutil

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Alan Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 23 de março de 2026 às 19:33

Possível uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026
Possível uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 Crédito: Reprodução/Footy Headlines

A nova camisa da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 ganhou explicações detalhadas de uma das designers da Nike. Em apresentação do uniforme, a profissional destacou que a proposta foi traduzir a essência do País em cada elemento visual e estrutural da peça.

Segundo ela, o ponto de partida foi resgatar o "Brasil em sua forma mais pura", desde a escolha das cores até os detalhes incorporados ao tecido. O tradicional amarelo foi mantido, mas com uma abordagem específica.

Veja o possível novo uniforme da Seleção Brasileira

Possível uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Footy Headlines
Possível uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Footy Headlines
Possível uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Footy Headlines
Possível uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Footy Headlines
Possível uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Footy Headlines
Possível uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Footy Headlines
Possível uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Footy Headlines
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Possível uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Footy Headlines
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Possível uniforme da Seleção Brasileira para Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Footy Headlines

"A ideia foi trazer o que é Brasil no seu mais puro, na sua mais pura versão, né? O que é o Brasil com S e não o Brasil com Z. O amarelo que a gente escolheu é o Canary, que é canário, o canarinho, que é o nosso amarelo, o amarelo clássico do Brasil. Então, vinha com essa cor. Claro que o azul também é o clássico, mas a gente conseguiu brincar um pouquinho com as outras cores, com um pouquinho do verde-água e esse verde quase meio neon", iniciou.

Além da paleta de cores, a designer explicou que o uniforme traz inovação no material. "A Nike desenvolveu um material chamado Aerofit. que a gente consegue incorporar um design dentro da malha do material. E de longe talvez você não veja, mas de perto tem uma gama de detalhes aqui. E o quadro que a gente fez são as formas geométricas da bandeira do Brasil, que é uma bandeira inconfundível".

Outro ponto destacado foi a presença da expressão "Vai, Brasa" no uniforme, a qual gerou polêmica entre os torcedores, que pontuaram que o termo não é utilizado para se referir à seleção, diferentemente do que a designer trouxe.

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"É o Brasil, mas também é Brasa quando está jogando, né? Pra gente é muito fácil de entender, você olha e você sabe o que ‘Vai, Brasa’ significa. Então, a gente trouxe esse nome, esse apelido carinhoso que a gente dá (...) Tem escrito ‘Vai, Brasa (na parte interna da gola), que é uma coisa que a gente escuta nos estádios, escuta na rua, e agora os jogadores vão poder usar no corpo, carregando com eles", explicou.

O uniforme também incorpora elementos culturais brasileiros de forma sutil. Um exemplo está nas listras laterais do calção, inspiradas na vestimenta tradicional da capoeira, conhecida como abadá. Por fim, o escudo e a gola do uniforme também receberam atenção especial, combinando elementos clássicos e contemporâneos.

"No escudo, com as cinco grandes estrelas, a gente quis misturar um pouquinho do retrô com uma coisa mais futurista. Então, tem uma estética, uma textura de feltro, que traz um pouco dessa coisa do retrô, e o silicone por cima, que é bem moderno. Então, a gola que a gente fez esse ano tem um design um pouquinho mais retrô, assim, ele presta uma homenagem a um look um pouquinho mais retrô, mas também é feito com material que estica bastante, que é meio para aqueles momentos do futebol que está sendo puxado pela gola, que é Brasil também", finalizou a designer.

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