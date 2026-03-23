É MATA-MATA

DEFINIDO: Veja os adversários de Bahia e Vitória na Copa do Brasil

As partidas de ida estão previstas para os dias 22 e 23 de abril, enquanto os confrontos de volta devem acontecer nos dias 13 e 14 de maio

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de março de 2026 às 14:26

Taça da Copa do Brasil Crédito: Agência Brasil

O sorteio da quinta fase da Copa do Brasil foi realizado nesta segunda-feira (23), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e definiu os confrontos dos representantes baianos na competição. Bahia, Vitória e Jacuipense conheceram seus adversários na etapa que reúne 32 clubes e marca a entrada das equipes da Série A no torneio nacional.

O Esquadrão terá pela frente o Remo. O primeiro jogo será na Arena Fonte Nova, enquanto a partida decisiva acontece no Mangueirão, em Belém. Já o Leão da Barra vai enfrentar o Flamengo. O jogo de ida será no Maracanã, no Rio de Janeiro, enquanto o confronto de volta será no Barradão. A Jacupa terá pela frente o Palmeiras. A primeira partida será no Allianz Parque, em São Paulo e a volta na Arena Valfredão, em Richão do Jacuípe.

A fase será disputada em jogos de ida e volta. As partidas de ida estão previstas para os dias 22 e 23 de abril, enquanto os confrontos de volta devem acontecer nos dias 13 e 14 de maio. Cada clube participante recebe R$ 2 milhões de premiação pela vaga nesta fase, e os vencedores avançam para as oitavas de final e faturam mais R$ 3 milhões.

De acordo com o regulamento, os confrontos foram definidos por sorteio entre dois potes, separados pelo ranking nacional de clubes da CBF. O Bahia estava no pote 1 ao lado de outras 14 equipes na Série A e o Fortaleza, enquanto Vitória e Jacuipense estavam no pote 2 por estarem mais abaixo no ranking e já sabiam que teriam que pegar adversários, em tese, mais fortes.

Veja todos os confrontos da quinta fase