'O time desmoronou', dispara Ceni sobre queda de rendimento do Bahia em goleada

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Alan Pinheiro
Publicado em 22 de março de 2026 às 21:16
O Bahia viu a sua invencibilidade como visitante na Série A cair ao ser goleado pelo Remo por 4x1 neste domingo (22). A partida, válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou a primeira derrota do Esquadrão na competição nacional neste ano. Durante entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni não escondeu a insatisfação com o desempenho da equipe tricolor durante a partida.
"Até o momento do gol, só a gente teve chance de gol. Aí depois do 1 a 0 a gente muda, a gente não sabe mais jogar, a gente não tem personalidade para continuar, para chegar lá no topo. Nós fomos um time até os 35 minutos e mudamos drasticamente. Ainda tivemos a chance de voltar para o jogo com o pênalti, não voltou, psicologicamente o time desmoronou. Isso mostra que ainda falta preparo para disputar a parte de cima da tabela. O time se mostrou incapaz de jogar com o 1x0", iniciou.
Veja imagens de Remo x Bahia, pela 8ª rodada do Brasileirão
"Um desastre para a gente o que promovemos no segundo tempo. É inaceitável. Uma coisa é vir e não conseguir jogar, se o Remo tivesse nos anulado. Mas não. A gente veio, teve 35 minutos de domínio total e depois parou de jogar. Não tem como explicar isso acontecer depois de sair na frente do placar. É triste o que aconteceu com a gente, inexplicável a mudança de comportamento. Temos que melhorar isso, ou nunca vamos estar preparados para buscar o topo da tabela", completou o treinador.
O Tricolor entrou em campo com a volta do argentino Román Gómez atuando na lateral direita. Com Gilberto fora e Acevedo suspenso, o lateral ganhou uma nova chance de iniciar entre os titulares. Outro desfalque foi a ausência de Willian José, cortado por lesão e substituído por Everaldo.
Para explicar a queda de desempenho da equipe no segundo tempo, Ceni afastou qualquer possibilidade do culpado ser a parte física. Para o comandante tricolor, a parte psicológica foi determinante para a mudança de postura.
"Não acho que foi parte física. Hoje a oscilação veio com 35 minutos do primeiro tempo. Acho que é muito mais mental que físico. Mudamos de comportamento estando na frente do placar. Não soubemos conviver com a oportunidade de estar na frente. Isso é mais mental que físico", explicou.
Ainda no primeiro tempo, o Bahia perdeu o goleiro Ronaldo após o jogador sofrer uma luxação no ombro depois de defender uma finalização. Nos quatro gols sofridos pelo Esquadrão, era João Paulo o responsável por defender o gol da equipe baiana. Ceni, no entanto, deixou claro que o goleiro não tem culpa pelos gols sofridos.
Rogério CeniTécnico do Bahia
Com o início da Data-Fifa, o Esquadrão terá tempo para descansar e se recuperar fisicamente antes de voltar ao Brasileirão. O próximo compromisso do time na temporada está marcado para o dia 1 de abril, quando recebe o Athletico-PR na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada da Série A.