PARCERIA

Bahia anuncia BYD como nova patrocinadora; veja detalhes do acordo

Contrado tem duração de três anos; veja onde a nova marca vai ficar nos uniformes

Monique Lobo

Publicado em 22 de março de 2026 às 19:46

Bahia fecha parceria com a BYD Crédito: Divulgação

O Bahia anunciou, neste domingo (22), um novo patrocinador. Agora, a BYD, montadora de veículos elétricos passa a apoiar o clube. O contrato tem duração de três anos e integra um acordo maior que já existia com o Grupo City.

O novo patrocinar já ganhou um espaço na camisa do tricolor, com a exposição da sua marca na região dos ombros dos uniformes das equipes masculina e feminina. "A parceria também contempla a exposição da marca em painéis de LED no estádio, backdrops, placas no centro de treinamento, além de diversas ações de marketing que conectam os torcedores ao Esquadrão, experiências e hospitalidade para relacionamento e negócios", informou o clube.

BYD é a nova patrocinadora do Bahia e marca já está nos uniformes do clube Crédito: Divulgação

Para o diretor de Marketing e Negócios do Esporte Clube Bahia SAF, Rafael Soares, a parceria com a montadora chinesa é um passo estratégico para o fortalecimento da marca do time. "Unir o Bahia a uma empresa que lidera a transformação da mobilidade sustentável no mundo amplia nossa presença internacional e reforça nosso compromisso em buscar conexões que transcendam as fronteiras do futebol. Este acordo nos integra a uma rede global de inovação e visibilidade, elevando o clube a um novo patamar de relacionamento com o mercado mundial", afirmou.