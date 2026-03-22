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Bahia anuncia BYD como nova patrocinadora; veja detalhes do acordo

Contrado tem duração de três anos; veja onde a nova marca vai ficar nos uniformes

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 22 de março de 2026 às 19:46

Nova camisa do Bahia custa até R$ 600
Bahia fecha parceria com a BYD Crédito: Divulgação

Bahia anunciou, neste domingo (22), um novo patrocinador. Agora, a BYD, montadora de veículos elétricos passa a apoiar o clube. O contrato tem duração de três anos e integra um acordo maior que já existia com o Grupo City.

O novo patrocinar já ganhou um espaço na camisa do tricolor, com a exposição da sua marca na região dos ombros dos uniformes das equipes masculina e feminina. "A parceria também contempla a exposição da marca em painéis de LED no estádio, backdrops, placas no centro de treinamento, além de diversas ações de marketing que conectam os torcedores ao Esquadrão, experiências e hospitalidade para relacionamento e negócios", informou o clube.

BYD é a nova patrocinadora do Bahia e marca já está nos uniformes do clube
BYD é a nova patrocinadora do Bahia e marca já está nos uniformes do clube Crédito: Divulgação

Para o diretor de Marketing e Negócios do Esporte Clube Bahia SAF, Rafael Soares, a parceria com a montadora chinesa é um passo estratégico para o fortalecimento da marca do time. "Unir o Bahia a uma empresa que lidera a transformação da mobilidade sustentável no mundo amplia nossa presença internacional e reforça nosso compromisso em buscar conexões que transcendam as fronteiras do futebol. Este acordo nos integra a uma rede global de inovação e visibilidade, elevando o clube a um novo patamar de relacionamento com o mercado mundial", afirmou.

Já o vice-presidente sênior da BYD do Brasil e head comercial e marketing da BYD Auto, Alexandre Baldy, revelou que a ação é uma forma de retribuição ao povo baiano. A BYD é uma empresa que constrói sua história no Brasil há mais de 12 anos, então entende muito sobre os brasileiros e suas paixões além dos automóveis, principalmente no futebol. Desde 2023 fincamos morada na Bahia e fomos tão bem acolhidos que queremos retribuir essa boa recepção. Patrocinar o Esporte Clube Bahia foi um movimento natural", falou.

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