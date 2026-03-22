VOANDO BAIXO

Bahia enfrenta o Remo de olho na liderança e para manter invencibilidade no Brasileirão

As equipes se enfrentam neste domingo (22), às 16h, no Mangueiroão, em Belém

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de março de 2026 às 06:00

Time do Bahia treinando em preperação para encarar o REmo Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Único time invicto no Campeonato Brasileiro, o Bahia chega à 8ª rodada com a possibilidade de assumir a liderança da competição. Na terceira colocação, o Esquadrão soma 14 pontos em seis jogos e está atrás apenas de Palmeiras e São Paulo, que têm 16 pontos em sete partidas e se enfrentam neste sábado (21). Em caso de empate no clássico paulista, o Tricolor pode chegar à ponta da tabela se vencer o Remo neste domingo (22), às 16h, no Mangueirão, em Belém, pela 8ª rodada.

Um dos nomes que simbolizam o crescimento do Bahia no cenário nacional durante a chamada “Era City”, o volante Caio Alexandre comentou, em entrevista coletiva, sobre a possibilidade de o time assumir a liderança e destacou que esse deve ser um objetivo constante do clube.

“O Bahia tem que buscar estar sempre no topo. Isso é fundamental para quem quer subir de nível. Campeonato difícil, mas somos uma equipe qualificada. Muita humildade, pés no chão, construir jogo a jogo, enfrentar um grande adversário fora de casa. Sabemos dessa possibilidade, mas primeiro tem que pensar no jogo, no que a gente pode fazer para fazer um grande jogo e conseguir o triunfo para, se Deus quiser, buscar as primeiras posições do campeonato”, afirmou o meio-campista.

“Estamos preparados, queremos seguir no topo da tabela, o campeonato nos traz possibilidades para que isso seja possível. É seguir sonhando alto, com ambição para subir de nível. O Bahia está cada vez mais pronto para exercer esse papel no cenário nacional e a gente vem construindo isso a cada dia. É ter foco, independente de quem jogar vai estar pronto”, completou.

Campanha do Bahia no Campeonato Brasileiro de 2026 1 de 6

Atuar fora de casa costuma ser um desafio maior, mas isso não tem sido problema para o Tricolor nesta temporada. Se em 2025 o time venceu apenas três jogos como visitante na Série A, em 2026 já igualou essa marca em apenas três partidas longe de Salvador e tenta conquistar o quarto triunfo neste fim de semana.

“Acho que é um pouco de tudo. A gente se cobra muito no vestiário para subir de nível, ambição para subir de nível. Subir de nível fala muito sobre vencer jogos fora de casa, ter comportamentos agressivos, saber segurar o resultado em momentos importantes, impor seu jogo. A nossa identidade é ser objetivo, ter posse de bola e agredir o adversário com finalizações”, explicou Caio Alexandre.

“A gente amadureceu, tirou lições da temporada passada fora de casa, que foi ruim. Este ano conseguimos subir o nível, aumentar a competitividade longe de casa e conquistar mais triunfos. A ideia é seguir assim no campeonato”, projetou.

Recuperado de um desconforto muscular, Caio Alexandre voltou a ser titular na última quarta-feira (18), na vitória sobre o Bragantino. Com Everton Ribeiro ainda em recuperação de lesão e Acevedo suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, o retorno do camisa 19 acontece em momento importante. O volante teve boa atuação ao lado de Jean Lucas e Erick, e a tendência é que Rogério Ceni mantenha o trio no meio-campo diante do Remo.

“Consigo me adaptar a qualquer função que o professor quiser. Me sinto muito confortável como primeiro volante, organizando a equipe. Se precisar jogar mais à frente, também consigo. É uma função importante, de municiar os atacantes. Mas sempre digo que gosto muito de atuar como organizador, função que exerço desde que cheguei ao Bahia”, explicou.

Para o confronto, o Tricolor ainda tem desfalques. Além de Everton Ribeiro e Acevedo, o atacante Ruan Pablo segue fora, enquanto Willian José, que sentiu a coxa contra o Bragantino, também deve desfalcar a equipe. Por outro lado, Kanu e Gilberto já iniciaram a transição física e podem voltar a ser opções.

Jogadores do Bahia que já se lesionaram na temporada 1 de 8