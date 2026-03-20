Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com Willian José na academia, Bahia se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Remo

Esquadrão encara o Leão Azul neste domingo (22), às 16h, no Mangueirão, em Belém

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de março de 2026 às 15:41

Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Remo
Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Remo Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta sexta-feira (20), no CT Evaristo de Macedo, e iniciou a preparação para enfrentar o Remo, em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. As equipes se enfrentam às 16h (de Brasília) deste domingo (22), no Estádio Mangueirão, em Belém. O ponto baixo da atividade foi a ausência do artilheiro Willian José.

Após vencer o Red Bull Bragantino na última rodada e ter um dia de folga, o elenco tricolor iniciou as atividades com trabalhos na academia e, na sequência, seguiu para o campo 2 do CT. O técnico Rogério Ceni comandou um treino com foco em disputa, construção de jogadas e posse de bola.

Jogadores do Bahia que já se lesionaram na temporada

Gilberto por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Kanu por Letícia Martins/EC Bahia
David Duarte por Letícia Martins/EC Bahia
Caio Alexandre por Letícia Martins/ EC Bahia
Michel Araújo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro por Letícia Martins/EC Bahia
Ruan Pablo por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 7
Gilberto por Rafael Rodrigues / EC Bahia

Depois da primeira parte do treino, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Bragantino foram liberados, enquanto os demais permaneceram em campo para uma atividade tática. Durante o trabalho, Rogério Ceni fez correções de posicionamento e passou novas orientações para a equipe que pode ser utilizada diante do Remo.

Substituído na partida anterior com dores na coxa, o atacante Willian José foi poupado das atividades no gramado, realizou apenas trabalhos na academia e é dúvida para o confronto contra o Leão Azul. Em compensação, meia Everton Ribeiro, o zagueiro Kanu e o lateral-direito Gilberto avançaram na recuperação de lesões e participaram de atividades de transição física. Enquanto isso, o atacante Ruan Pablo permaneceu em tratamento médico.

LEIA MAIS 

Vai ter Ba-Vi? Veja os possíveis adversários de Bahia e Vitória na Copa do Brasil

Bahia faz início de temporada quase perfeito, mas lesões ligam alerta

Ceni vê bom jogo do Bahia contra o Bragantino, mas lamenta pontaria: 'Criamos mais do que convertemos'

Erick celebra primeiro triunfo do Bahia em casa no Brasileirão: 'Confirmar a boa fase'

Tags:

Bahia

Mais recentes

Imagem - Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português
Imagem - Após deixar a prisão, ex-Vitória lança 'curso de superação' e chama atenção nas redes

Após deixar a prisão, ex-Vitória lança 'curso de superação' e chama atenção nas redes
Imagem - Cristiano Ronaldo fora da Copa do Mundo? Ausência em convocação de Portugal chama atenção

Cristiano Ronaldo fora da Copa do Mundo? Ausência em convocação de Portugal chama atenção

MAIS LIDAS

Imagem - Chuck Norris morreu de quê? Saiba causa e detalhes da morte do astro aos 86 anos
01

Chuck Norris morreu de quê? Saiba causa e detalhes da morte do astro aos 86 anos

Imagem - Exame aponta relação sexual pouco antes da morte da PM Gisele
02

Exame aponta relação sexual pouco antes da morte da PM Gisele

Imagem - Vídeo mostra ponte JK se partindo e engolindo veículos em tragédia com 14 mortos
03

Vídeo mostra ponte JK se partindo e engolindo veículos em tragédia com 14 mortos

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 110 vagas imediatas a partir do ensino fundamental
04

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 110 vagas imediatas a partir do ensino fundamental