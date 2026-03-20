VAI SER DESFALQUE?

Com Willian José na academia, Bahia se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Remo

Esquadrão encara o Leão Azul neste domingo (22), às 16h, no Mangueirão, em Belém

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de março de 2026 às 15:41

Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o Remo Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta sexta-feira (20), no CT Evaristo de Macedo, e iniciou a preparação para enfrentar o Remo, em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. As equipes se enfrentam às 16h (de Brasília) deste domingo (22), no Estádio Mangueirão, em Belém. O ponto baixo da atividade foi a ausência do artilheiro Willian José.

Após vencer o Red Bull Bragantino na última rodada e ter um dia de folga, o elenco tricolor iniciou as atividades com trabalhos na academia e, na sequência, seguiu para o campo 2 do CT. O técnico Rogério Ceni comandou um treino com foco em disputa, construção de jogadas e posse de bola.

Jogadores do Bahia que já se lesionaram na temporada 1 de 7

Depois da primeira parte do treino, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Bragantino foram liberados, enquanto os demais permaneceram em campo para uma atividade tática. Durante o trabalho, Rogério Ceni fez correções de posicionamento e passou novas orientações para a equipe que pode ser utilizada diante do Remo.