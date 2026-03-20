Com Willian José na academia, Bahia se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Remo

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Pedro Carreiro
Publicado em 20 de março de 2026 às 15:41
O elenco do Bahia se reapresentou na manhã desta sexta-feira (20), no CT Evaristo de Macedo, e iniciou a preparação para enfrentar o Remo, em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. As equipes se enfrentam às 16h (de Brasília) deste domingo (22), no Estádio Mangueirão, em Belém. O ponto baixo da atividade foi a ausência do artilheiro Willian José.
Após vencer o Red Bull Bragantino na última rodada e ter um dia de folga, o elenco tricolor iniciou as atividades com trabalhos na academia e, na sequência, seguiu para o campo 2 do CT. O técnico Rogério Ceni comandou um treino com foco em disputa, construção de jogadas e posse de bola.
Jogadores do Bahia que já se lesionaram na temporada
Depois da primeira parte do treino, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Bragantino foram liberados, enquanto os demais permaneceram em campo para uma atividade tática. Durante o trabalho, Rogério Ceni fez correções de posicionamento e passou novas orientações para a equipe que pode ser utilizada diante do Remo.
Substituído na partida anterior com dores na coxa, o atacante Willian José foi poupado das atividades no gramado, realizou apenas trabalhos na academia e é dúvida para o confronto contra o Leão Azul. Em compensação, meia Everton Ribeiro, o zagueiro Kanu e o lateral-direito Gilberto avançaram na recuperação de lesões e participaram de atividades de transição física. Enquanto isso, o atacante Ruan Pablo permaneceu em tratamento médico.