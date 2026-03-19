COMEÇO AVASSALADOR

Bahia faz início de temporada quase perfeito, mas lesões ligam alerta

Tricolor soma 80,7% de aproveitamento no ano, mas sequência de lesões preocupa

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de março de 2026 às 18:31

Elenco do Bahia saudando a torcida após triunfo contra o Bragantino Crédito: Letícia Martins/ECB

Após vencer o Bragantino e conquistar o primeiro triunfo como mandante no Campeonato Brasileiro, o Bahia confirmou de vez que faz um começo de temporada praticamente perfeito. Campeão Baiano invicto, o Tricolor também é o único time ainda invicto da Série A e ocupa a 3ª colocação, com 14 pontos, atrás apenas de Palmeiras e São Paulo, ambos com 16 pontos e um jogo a mais. O único asterisco neste início de temporada está na Libertadores, competição em que o time sofreu sua única derrota no ano, jogando no Chile, contra o O’Higgins, e acabou eliminado nos pênaltis no jogo de volta da segunda fase preliminar.

No Brasileirão, o time registra, até aqui, seu melhor início na era dos pontos corridos. Considerando todas as competições, vive o terceiro melhor começo de no século temporada após os 19 primeiros jogos do ano. Com 80,7% de aproveitamento (14 triunfos, 4 empates e 1 derrota), a campanha atual só fica atrás da de 2001, quando o time teve 82,4% (15T, 2E e 2D), e da de 2016, que alcançou 87,1% (16T, 2E e 1D).

“São 19 jogos no ano e eu gostaria de não ter perdido nenhum. Era o que nos colocaria dentro da Libertadores. Mas falo para eles que temos que fazer pontos. Nossa campanha em casa, sei que é difícil repetir o ano passado, mas tem que ser parecida. E fora de casa estamos conseguindo melhorar. Hoje acho que fizemos nosso melhor jogo com posse de bola e construção. Um primeiro tempo bonito de se ver o time jogar”, analisou o técnico Rogério Ceni após o triunfo contra o Bragantino.

Jogadores do Bahia que já se lesionaram na temporada 1 de 7

Apesar da eliminação precoce na Libertadores, o começo de temporada é, sem dúvidas, animador. No entanto, um fator já começa a gerar preocupação pensando na sequência do ano: as lesões. Contra o Bragantino, Willian José precisou ser substituído no intervalo sentindo dores na coxa e iniciou tratamento ainda no banco de reservas, com gelo. A gravidade do problema ainda não é clara, já que o centroavante será melhor avaliado nesta sexta-feira (20), quando o elenco se reapresenta. Mesmo assim, a situação acende um alerta, pois pode ser a oitava lesão do Esquadrão na temporada.

Em 19 jogos no ano — sendo 13 com o time considerado titular — outros sete jogadores do Bahia já passaram ou ainda estão no departamento médico: Gilberto, David Duarte, Kanu, Caio Alexandre, Michel Araújo, Everton Ribeiro e Ruan Pablo. Para efeito de comparação, na temporada passada o Esquadrão sofreu 36 lesões em 80 jogos.

Campanha do Bahia no Campeonato Brasileiro de 2026 1 de 6

Caso seja confirmada uma lesão em Willian José, o time passará a ter um ritmo ligeiramente superior ao de 2025 no número de problemas físicos, algo que se agravou principalmente na reta final da última temporada e prejudicou o rendimento da equipe. No ano passado, a média foi de 0,45 lesão por jogo. Em 2025, seria de 0,5 por partida considerando todos os compromissos, ou 0,61 levando em conta apenas os 13 jogos com a equipe titular.

“Não acho que seja um número elevado de lesões. Não sei o caso do Willian José. Não tenho os números de cabeça para comparar, não tenho os números dos outros times. Acho que até agora jogamos bastante, volume grande de jogos. Não acho um número elevado de lesões. Sempre que tem lesão a gente lamenta muito, é difícil. Caio voltou hoje e cansou muito. Ficamos inseguros de voltar com o David. Mas em números, acredito que seja uma média, não um número tão alto”, avaliou o técnico Rogério Ceni.