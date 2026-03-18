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Ceni vê bom jogo do Bahia contra o Bragantino, mas lamenta pontaria: 'Criamos mais do que convertemos'

Esquadrão venceu o Braga por 2x0

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de março de 2026 às 22:41

Rogério Ceni Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com o triunfo por 2x0 sobre o RB Bragantino, na noite desta quarta-feira (18), na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada da Série A, o Bahia conquistou sua primeira vitória como mandante na competição, manteve-se como único time invicto do campeonato e seguiu dentro do G4. O cenário indicava apenas motivos para comemoração para o técnico Rogério Ceni, mas, em coletiva após a partida, o treinador demonstrou certo incômodo com a falta de pontaria da equipe, que finalizou 15 vezes (cinco no alvo), mas marcou apenas dois gols.

“Acho que criamos mais do que convertemos. Fora de casa não temos criado tanto, mas hoje tivemos volume para resolver no primeiro tempo. Acho que temos que tentar melhorar a finalização, os pontas com mais gols. Pulga cria muito, Ademir cria muito, Kike ajuda muito, Sanabria tem um contra um, mas temos poucos gols com os pontas. Nossos gols são mais com infiltrações e com o nove do que com os jogadores de lado. Temos que trabalhar mais isso, cada um dentro de sua necessidade maior”, explicou o comandante tricolor.

Veja momentos de Bahia x RB Bragantino 1 de 15

Apesar do incômodo com a produção ofensiva, o treinador reconheceu o grande primeiro tempo feito pela equipe, que foi para o intervalo vencendo por 2x0, mas também admitiu a queda de rendimento na segunda etapa. “Tenho que valorizar a maneira como o time jogou, fez um primeiro tempo espetacular. Talvez ajustar alguma coisa de marcação no segundo tempo. Mas feliz pelo resultado e pelo brilhante primeiro tempo”, destacou.

Outro motivo de comemoração para o treinador foi mais uma partida sem sofrer gols. O Bahia chegou ao segundo jogo consecutivo sem ser vazado, após uma sequência de sete partidas levando gols. Para Ceni, a melhora defensiva passa principalmente pelo esforço coletivo da equipe.

“Nico marca, Kike marca, todo mundo volta. Willian faz uma função interessante marcando os volantes, se colocando em linha de passe. Erick tem ajudado nesse sentido. Hoje Caio voltou e é muito necessário com a bola. Acho que o time se esforça mais, a gente subiu a intensidade no começo do ano. Então é doação, é luta, é correr atrás daquilo que você quer. É um time que luta, e isso tem nos feito sofrer menos gols, além de boas atuações de Ronaldo”, analisou Ceni.