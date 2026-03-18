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Erick celebra primeiro triunfo do Bahia em casa no Brasileirão: 'Confirmar a boa fase'

Volante marcou o segundo gol do Esquadrão no triunfo por 2x0 contra o Bragantino

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de março de 2026 às 22:02

Erick marcou o segundo gol do Bahia no triunfo por 2x0 sobre o Bragantino Crédito: Letícia Martins/ECB

O Bahia vinha de um início de Campeonato Brasileiro perfeito fora de casa, com três triunfos em três jogos longe de Salvador, mas ainda devia à torcida tricolor uma vitória como mandante — dívida que foi paga nesta quarta-feira (18). O Esquadrão venceu o RB Bragantino por 2x0, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada da Série A, e conquistou seu primeiro triunfo em casa na competição.

O Bahia fez uma primeira etapa avassaladora e foi para o intervalo vencendo por 2x0, com gols de Luciano Juba e Erick. Na segunda etapa, o time diminuiu a intensidade, passou a controlar mais a posse de bola e administrou a vantagem sem grandes sustos até o apito final.

“A gente imprimiu um ritmo muito forte no começo. Sabíamos que não conseguiríamos sustentar durante todo o jogo, mas controlamos bem as ações do adversário e saímos com três pontos importantíssimos para a sequência do campeonato”, analisou Erick em entrevista ao Premiere.

Veja momentos de Bahia x RB Bragantino 1 de 15

Autor do segundo gol do Esquadrão na partida, o camisa tricolor chegou ao quinto tento na temporada e assumiu a vice-liderança da artilharia do clube no ano. O jogador também destacou a importância de finalmente vencer em casa pela Série A.

“Era importante a gente coroar um bom desempenho com uma vitória dentro de casa. Depois de um triunfo importante fora, o discurso no vestiário foi que precisávamos confirmar a boa fase com um triunfo e um bom desempenho diante da nossa torcida, o primeiro dentro de casa.

“Acredito que agora conseguimos nos manter no G4 nesta rodada. Temos um jogo importantíssimo no domingo, depois uma parada na data FIFA para a gente poder descansar um pouco”, concluiu.