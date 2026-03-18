Erick celebra primeiro triunfo do Bahia em casa no Brasileirão: 'Confirmar a boa fase'

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Pedro Carreiro
Publicado em 18 de março de 2026 às 22:02
O Bahia vinha de um início de Campeonato Brasileiro perfeito fora de casa, com três triunfos em três jogos longe de Salvador, mas ainda devia à torcida tricolor uma vitória como mandante — dívida que foi paga nesta quarta-feira (18). O Esquadrão venceu o RB Bragantino por 2x0, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada da Série A, e conquistou seu primeiro triunfo em casa na competição.
O Bahia fez uma primeira etapa avassaladora e foi para o intervalo vencendo por 2x0, com gols de Luciano Juba e Erick. Na segunda etapa, o time diminuiu a intensidade, passou a controlar mais a posse de bola e administrou a vantagem sem grandes sustos até o apito final.
“A gente imprimiu um ritmo muito forte no começo. Sabíamos que não conseguiríamos sustentar durante todo o jogo, mas controlamos bem as ações do adversário e saímos com três pontos importantíssimos para a sequência do campeonato”, analisou Erick em entrevista ao Premiere.
Veja momentos de Bahia x RB Bragantino
Autor do segundo gol do Esquadrão na partida, o camisa tricolor chegou ao quinto tento na temporada e assumiu a vice-liderança da artilharia do clube no ano. O jogador também destacou a importância de finalmente vencer em casa pela Série A.
“Era importante a gente coroar um bom desempenho com uma vitória dentro de casa. Depois de um triunfo importante fora, o discurso no vestiário foi que precisávamos confirmar a boa fase com um triunfo e um bom desempenho diante da nossa torcida, o primeiro dentro de casa.
“Acredito que agora conseguimos nos manter no G4 nesta rodada. Temos um jogo importantíssimo no domingo, depois uma parada na data FIFA para a gente poder descansar um pouco”, concluiu.
Com o resultado, o Esquadrão chegou aos 14 pontos e segue na 4ª colocação do Brasileirão. Agora, a equipe volta a campo para enfrentar o Remo, neste domingo (22), às 16h, no Mangueirão, em Belém, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.