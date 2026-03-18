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Bahia bate o Bragantino por 2x0, vence a primeira em casa e segue invicto no Brasileirão

Luciano Juba e Erick fizeram os gols do triunfo do Esquadrão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de março de 2026 às 21:05

Bahia x Bragantino - 7ª rodada Série A
Bahia x Bragantino - 7ª rodada Série A Crédito: Letícia Martins/ECB

Em jogo que marcou a estreia do novo uniforme “home” do Bahia para a temporada, o Esquadrão teve atuação dominante e venceu o RB Bragantino por 2x0, na noite desta quarta-feira (18), na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada da Série A. Com o resultado, o Tricolor conquistou seu primeiro triunfo como mandante na competição e segue invicto no certame.

O Bahia fez uma primeira etapa avassaladora e foi para o intervalo vencendo por 2x0, com gols de Luciano Juba e Erick. Na segunda etapa, o time diminuiu a intensidade, passou a controlar mais a posse de bola e só administrou a vantagem sem grandes sustos até o apito final.

Com o triunfo, o Esquadrão chegou aos 14 pontos e segue na 4ª colocação da Série A. Agora, a equipe volta a campo para enfrentar o Remo, neste domingo (22), às 16h, no Mangueirão, em Belém, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja momentos de Bahia x RB Bragantino

Bahia x Bragantino - 7ª rodada Série A por Letícia Martins/ECB
Bahia x Bragantino - 7ª rodada Série A por Letícia Martins/ECB
Bahia x Bragantino - 7ª rodada Série A por Letícia Martins/ECB
Bahia x Bragantino - 7ª rodada Série A por Letícia Martins/ECB
Bahia x Bragantino - 7ª rodada Série A por Letícia Martins/ECB
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Bahia x Bragantino - 7ª rodada Série A por Letícia Martins/ECB

O JOGO

O Bahia começou com tudo na Arena Fonte Nova e pressionou o Bragantino desde o apito inicial. Logo aos três minutos, Pulga foi à linha de fundo e cruzou para Kike Oliveira, que finalizou com perigo por cima do gol. Na sequência, o próprio Pulga cortou da ponta esquerda para a direita e fez um cruzamento rasteiro para Willian José, que deu um leve toque com o bico da chuteira e viu a bola tirar tinta da trave.

Apesar da ampla dominância, o Esquadrão levou um susto aos 14 minutos. Após cobrança de falta levantada na área, Eduardo Santos apareceu livre e cabeceou no travessão. O lance, no entanto, não mudou o panorama do jogo, e o Tricolor respondeu rapidamente abrindo o placar com um golaço de Luciano Juba. Depois de boa troca de passes, Jean Lucas ajeitou de calcanhar para o lateral, que acertou um belo chute no ângulo.

Após o gol, o Esquadrão não diminuiu o ritmo. Pelo contrário, aumentou a intensidade, seguiu marcando alto, recuperando a bola com rapidez e criando várias oportunidades para ampliar, mas pecando na finalização. Se a pontaria não estava tão calibrada, o time contou com um pouco de sorte para fazer o segundo aos 39 minutos. Erick Pulga cruzou rasteiro para a área, Cauê tentou cortar, mas a bola rebateu em Erick e morreu no fundo do gol.

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Com boa vantagem no marcador, o Esquadrão voltou do intervalo com uma postura diferente. Embora ainda conseguisse infiltrar com facilidade na defesa do Braga, passou a entregar mais a bola ao adversário e a sair para o ataque apenas em jogadas mais trabalhadas. Com maior posse, o Massa Bruta rondava a área tricolor, mas o Bahia se defendia bem e não dava espaço para investidas realmente perigosas.

A partir das entradas de Nestor e Ademir, nos lugares de Caio Alexandre e Erick Pulga, aos 15 minutos, o Bahia voltou a propor mais o jogo e criar chances, principalmente com Kike Oliveira, que passou a atuar pelo lado esquerdo do ataque. Além de participar bastante das jogadas por ali, o atacante fez boas infiltrações, cortando da esquerda para dentro da área e finalizando em duas oportunidades, obrigando o goleiro Tiago Volpi a fazer boas defesas.

Na reta final, o Bahia tinha ainda menos motivos para se expor e não fez muitos esforços para ampliar o placar, com exceção de um bom chute de Ademir de fora da área, que novamente exigiu boa defesa de Volpi. Ao mesmo tempo, o time seguiu sólido defensivamente até os acréscimos, quando Ronaldo precisou aparecer com duas grandes defesas para, garantindo o segundo jogo seguido sem gols sofridos do Esquadrão e da primeira vitória como mandante na competição.

FICHA TÉCNICA

Bahia 2x0 RB Bragantino – 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Bahia: Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingos e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rodrigo Nestor), Erick e Jean Lucas (Michel Araújo); Kike Oliveira (Sanabria), Willian José (Everaldo) e Erick Pulga (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

Bragantino: Tiago Volpi; Ryan, Pedro Henrique, Eduardo e Cauê; Fabinho (Alix Vinicius), Sosa e Rodriguinho (Eric Ramires); Herrera (Mosquera), Ignacio Pitta (Eduardo Sasha) e Vinicinho (Davi Gomes). Técnico: Vagner Mancini.

Local: Arena Fonte Nova

Público pagante: 29.732

Renda: R$ 761.774,50

Gols: Luciano Juba, aos 16 minutos, e Erick, aos 40 minutos, do 1º tempo.

Cartões amarelos: Acevedo, Rodrigo Nestor e Erick (Bahia) / Rodriguinho (Bragantino)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Tags:

Bahia Campeonato Brasileiro Bragantino

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