NA FONTE

Bahia conta com invencibilidade contra o RB Bragantino para vencer a primeira em casa no Brasileirão

Esquadrão encara o Massa Bruta nesta quarta-feira (18), às 19h, na Arena Fonte, pela 7ª rodada da Série A

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de março de 2026 às 05:00

Elenco do Bahia treinando em preparação para encarar o RB Bragantino Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

O Bahia vive seu melhor início de Série A na era dos pontos corridos. Com 11 pontos somados, o time ocupa a 4ª colocação, atrás apenas de Fluminense, Palmeiras e São Paulo, que têm um jogo a mais. Apesar da campanha consistente, ainda falta um detalhe para embalar de vez: vencer em casa.

A equipe tem 100% de aproveitamento como visitante, com três triunfos em três jogos, mas empatou as duas partidas disputadas em Salvador. A chance de mudar esse cenário será nesta quarta-feira (18), contra o RB Bragantino, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“A gente sabe que o nosso desempenho dentro de casa não está sendo como foi nos últimos anos, mas estamos mantendo o mesmo trabalho e o mesmo desempenho. Falta um pouco de sorte, aquele detalhe para empurrar a bola para dentro. Um fator primordial é a ajuda do nosso torcedor. Com certeza, contra o Bragantino ele vai estar lá nos apoiando, e com ele a gente fica cada vez mais próximo de conquistar triunfos”, explicou o zagueiro Gabriel Xavier, em coletiva, ao comentar o que falta para o Bahia conquistar a primeira vitória como mandante na Série A.

Campanha do Bahia no Campeonato Brasileiro de 2026 1 de 5

O retrospecto recente pode servir de motivação. O Bragantino nunca venceu o Bahia jogando em Salvador. Desde o primeiro confronto entre as equipes na capital baiana, em 1990, os times se enfrentaram 15 vezes pelas Séries A, B e C, com nove vitórias do Tricolor e seis empates.

Nos três encontros mais recentes na Fonte Nova, o domínio foi novamente do Bahia. Em 2023, a equipe goleou por 4x0, com gols de Rezende, Vitor Hugo, Vinicius Mingotti e Cauly. No ano seguinte, venceu por 1x0, com gol de Thaciano. Já na última temporada, triunfou por 2x1, de virada, com dois gols de Willian José.

A equipe tenta manter a sequência positiva como mandante diante do Massa Bruta e conquistar o quarto triunfo seguido contra o adversário em Salvador, resultado que também pode aliviar a pressão pela falta de vitórias em casa nesta Série A e manter o time entre os primeiros colocados.

“Com certeza é muito importante vencer. O professor Rogério sempre fala para a gente adiar ao máximo a derrota. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, como são todos no Brasileiro, mas sabemos da importância de nos mantermos no pelotão de cima para manter vivo o nosso sonho, um sonho alto de conquistar grandes coisas este ano”, projetou Gabriel Xavier.

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Para buscar o resultado, porém, o Bahia terá novamente desfalques importantes. O técnico Rogério Ceni não conta com Gilberto, que ainda está em fase de transição física, além de Everton Ribeiro, Kanu e Ruan Pablo, que seguem em recuperação de lesão. Em compensação, o zagueiro David Duarte volta a ser relacionado após se recuperar de problema físico e treinar normalmente com o grupo.