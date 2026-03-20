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Cristiano Ronaldo fora da Copa do Mundo? Ausência em convocação de Portugal chama atenção

Por conta de uma lesão, o craque ficou de fora da lista de convocados para amistosos contra México e Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de março de 2026 às 17:41

Cristiano Ronaldo deixando o campo após se expulso contra a Irlanda
Cristiano Ronaldo  Crédito: Reprodução/Redes sociais

O atacante Cristiano Ronaldo ficou fora da lista de convocados da Seleção de Portugal para os amistosos contra México e Estados Unidos, marcados para os dias 28 e 31 de março, respectivamente. A relação com 26 jogadores foi divulgada nesta sexta-feira (20) pelo técnico Roberto Martínez e não conta com o camisa 7, que se recupera de lesão muscular.

A ausência do craque já era esperada, já que ele não entra em campo desde 28 de fevereiro, quando sentiu um problema no músculo posterior da coxa direita durante partida do Al-Nassr contra o Al-Fayha, pelo Campeonato Saudita. Desde então, o jogador segue em recuperação e também não atuou na última rodada, quando sua equipe venceu o Al Khaleej por 5x0.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid por Divulgação I Real Madrid CF
Cristiano Ronaldo renovou por Divulgação
Louis Saha e Cristiano Ronaldo atuaram juntos no Manchester United por Manchester United/Divulgação
Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo será ausência do Al Nassr por Al Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo comprou novo jatinho por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo na Lapônia por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo comemora gol por Portugal durante jogo da Liga das Nações por Seleção de Portugal/Divulgação
Cristiano Ronaldo recebendo o prêmio da FPF por Divulgação / FPF
Cristiano Ronaldo entra e faz gol 901 contra a Escócia na Liga das Nações por Divulgação/Portugal
Cristiano Ronaldo por Reprodução
Cristiano Ronaldo por Shutterstock
Cristiano Ronaldo no Al-Nassr por AlNassr FC/Divulgação
Cristiano Ronaldo comemora golaço em vitória sobre o Al-Raed por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo em treino do Al-Nassr por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo pode voltar a jogar a Champions por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo lidera lista de jogadores com maior salário por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da partida por Divulgação/Al Nassr
Cristiano Ronaldo já marcou 123 gols por Portugal por Portugal/Divulgação
1 de 21
Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid por Divulgação I Real Madrid CF

A não convocação levantou questionamentos sobre a presença de Cristiano Ronaldo na próxima Copa do Mundo, mas o treinador português tratou de afastar qualquer preocupação sobre o tema durante entrevista coletiva.

“Não, não, não, ele não está em risco. É uma lesão leve, muscular, e acreditamos que ele pode se recuperar em uma ou duas semanas. Não é um período longo”, afirmou Roberto Martínez.

O técnico também destacou que a condição física do atacante não preocupa a comissão técnica, mesmo com a ausência nesta Data Fifa. “Tudo o que Cristiano fez fisicamente nesta temporada mostra que ele está em excelente condição e não há problema físico”, completou.

Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2026

México - Grupo A por Reprodução / X
Coreia do Sul - Grupo A por Reprodução / Instagram
África do Sul - Grupo A por Divulgação/BafanaBafana
Canadá - Grupo B por Reprodução / Instagram
Suíça - Grupo B por Reprodução/Redes sociais
Qatar - Grupo B por Divulgação
Brasil - Grupo C por Rafael Ribeiro / CBF
Marrocos - Grupo C por Reprodução/FRMFReprodução/FRMF
Escócia - Grupo C por Reprodução/Redes sociais
Haiti - Grupo C por Reprodução
Estados Unidos - Grupo D por Reprodução / Instagram
Austrália - Grupo D por Reprodução / Instagram
Paraguai - Grupo D por Divulgação/Conmebol
Alemanha - Grupo E por Reprodução/Redes sociais
Equador - Grupo E por Reprodução / Instagram
Costa do Marfim - Grupo E por Divulgação / FIF
Curaçao - Grupo E por Reprodução/Redes sociais
Holanda - Grupo F por Reprodução/Redes sociais
Japão - Grupo F por Reprodução / X
Tunísia - Grupo F por Reprodução/Instagram
Bélgica - Grupo G por Reprodução/Redes sociais
 Irã - Grupo G por Reprodução / X
Egito - Grupo G por Divulgação/EFA
Nova Zelândia - Grupo G por Reprodução / X
Espanha - Grupo H por Reprodução/Redes sociais
Uruguai - Grupo H por Divulgação/Seleção Uruguaia
Arábia Saudita - Grupo H por Reprodução/Saudi National Team
Cabo Verde - Grupo H por Divulgação/Federação Caboverdiana de Futebol
França - Grupo I por Reprodução/Redes sociais
Senegal - Grupo I por Divulgação/AFCOM
Uzbequistão - Grupo I por Divulgação / Fifa
Argentina - Grupo J por Reprodução / X
Áustria - Grupo J por Reprodução/Redes sociais
Argélia - Grupo J por Divulgação/@LesVerts
Jordânia - Grupo J por Reprodução / Instagram
Portugal - Grupo K por Reprodução/Redes sociais
Colômbia - Grupo K por Divulgação/Conmebol
Noruega - Grupo K por Reprodução/Redes sociais
Inglaterra - Grupo L por Reprodução/Redes sociais
Croácia - Grupo L por Reprodução/Redes sociais
Panamá - Grupo L por Divulgação/CONCACAF
Gana - Grupo L por Divulgação/BlackStars
1 de 42
México - Grupo A por Reprodução / X

Segundo Martínez, a convocação sem o principal nome da seleção também faz parte de um planejamento para observar outros atletas e administrar o desgaste ao longo da temporada. “Temos jogadores que não estão em forma, como Rúben Dias, Cristiano Ronaldo e Nélson Semedo, que não estão aptos clinicamente”, disse.

Ele ainda explicou que os amistosos servirão como etapa de preparação para o próximo Mundial. “Este também é um período de gestão física e uma oportunidade. Temos jogadores jovens e atletas que podem trazer algo diferente. Agora temos a oportunidade de construir a melhor equipe para o Mundial”, concluiu.

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Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo segue com o objetivo de disputar a próxima Copa do Mundo com Portugal e também persegue uma marca histórica na carreira. O atacante soma atualmente 965 gols e está a 35 de alcançar o milésimo.

Tags:

Copa do Mundo Cristiano Ronaldo Portugal

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