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Cristiano Ronaldo fora da Copa do Mundo? Ausência em convocação de Portugal chama atenção

Por conta de uma lesão, o craque ficou de fora da lista de convocados para amistosos contra México e Estados Unidos

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de março de 2026 às 17:41

Cristiano Ronaldo Crédito: Reprodução/Redes sociais

O atacante Cristiano Ronaldo ficou fora da lista de convocados da Seleção de Portugal para os amistosos contra México e Estados Unidos, marcados para os dias 28 e 31 de março, respectivamente. A relação com 26 jogadores foi divulgada nesta sexta-feira (20) pelo técnico Roberto Martínez e não conta com o camisa 7, que se recupera de lesão muscular.

A ausência do craque já era esperada, já que ele não entra em campo desde 28 de fevereiro, quando sentiu um problema no músculo posterior da coxa direita durante partida do Al-Nassr contra o Al-Fayha, pelo Campeonato Saudita. Desde então, o jogador segue em recuperação e também não atuou na última rodada, quando sua equipe venceu o Al Khaleej por 5x0.

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A não convocação levantou questionamentos sobre a presença de Cristiano Ronaldo na próxima Copa do Mundo, mas o treinador português tratou de afastar qualquer preocupação sobre o tema durante entrevista coletiva.

“Não, não, não, ele não está em risco. É uma lesão leve, muscular, e acreditamos que ele pode se recuperar em uma ou duas semanas. Não é um período longo”, afirmou Roberto Martínez.

O técnico também destacou que a condição física do atacante não preocupa a comissão técnica, mesmo com a ausência nesta Data Fifa. “Tudo o que Cristiano fez fisicamente nesta temporada mostra que ele está em excelente condição e não há problema físico”, completou.

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Segundo Martínez, a convocação sem o principal nome da seleção também faz parte de um planejamento para observar outros atletas e administrar o desgaste ao longo da temporada. “Temos jogadores que não estão em forma, como Rúben Dias, Cristiano Ronaldo e Nélson Semedo, que não estão aptos clinicamente”, disse.

Ele ainda explicou que os amistosos servirão como etapa de preparação para o próximo Mundial. “Este também é um período de gestão física e uma oportunidade. Temos jogadores jovens e atletas que podem trazer algo diferente. Agora temos a oportunidade de construir a melhor equipe para o Mundial”, concluiu.