FUTEBOL

Libertadores 2026: confira como ficaram os grupos

Brasil tem seis representantes na competição



Millena Marques

Agência Brasil

Publicado em 20 de março de 2026 às 09:42

Taça da Libertadores Crédito: Twitter/Conmebol

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) sorteou os grupos da Copa Libertadores da América nesta quinta-feira (19). Flamengo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol são os representantes do Brasil na competição.

Atual campeão da América, o Flamengo ficou no Grupo A ao lado de Estudiantes (Argentina), Cusco (Peru) e Independiente Medellín (Colômbia).

Fase de grupos das Libertadores 2026 1 de 4

Já o Fluminense, que ficou no Grupo C, medirá forças com Bolívar (Bolívia), Deportivo La Guaira (Venezuela) e Independiente Rivaldalvia (Argentina). No Grupo D o Cruzeiro está ao lado de Boca Juniors (Argentina), Universidad Católica (Chile) e Barcelona (Equador).

No Grupo E o Corinthians terá pela frente Peñarol (Uruguai), Santa Fe (Colômbia) e Platense (Argentina). Outra equipe paulista na Libertadores é o Palmeiras, que está no Grupo F com Cerro Porteño (Paraguai), Junior (Colômbia) e Sporting Cristal (Peru).