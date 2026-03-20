Hugo Souza é convocado por Ancelotti para a Seleção Brasileira após corte de Alisson

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Pedro Carreiro
Publicado em 20 de março de 2026 às 16:48
O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta sexta-feira (20) o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, para os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia, que serão disputados nos Estados Unidos. O jogador foi chamado após o corte de Alisson Becker, do Liverpool, que sofreu lesão e não poderá participar dos compromissos.
O Brasil enfrenta a França no dia 26, em Boston, e depois encara a Croácia no dia 31, em Orlando. Com a mudança, Hugo Souza passa a integrar o grupo ao lado de Ederson, do Fenerbahçe, e Bento, do Al-Nassr, que já estavam confirmados na lista do treinador italiano.
Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia
Apesar de ter sido lembrado em convocações anteriores, o goleiro corintiano não apareceu na relação inicial divulgada por Ancelotti no início da semana. Aquela lista era considerada a última antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo, o que aumentou a surpresa com a inclusão do jogador após o corte de Alisson.
Hugo Souza já teve oportunidades com Ancelotti e chegou a atuar como titular em amistoso contra o Japão, em outubro do ano passado. Desde então, vem sendo observado pela comissão técnica e manteve espaço entre os nomes monitorados para a posição.
Aos 27 anos, o goleiro vive bom momento no Corinthians, onde se firmou como titular desde a chegada ao clube, em julho de 2024. Ele participou das conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil em 2025, além do título da Supercopa Rei nesta temporada.
Com boas atuações, o jogador também se destaca nas cobranças de pênalti. Já são 14 defesas pelo Corinthians, número que o coloca atrás apenas de ídolos históricos do clube: Cássio (32) e Ronaldo Giovanelli (27), no ranking de goleiros com mais penalidades defendidas pelo time paulista.