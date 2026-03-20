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Hugo Souza é convocado por Ancelotti para a Seleção Brasileira após corte de Alisson

Brasil encara a França e a Croácia em amistosos nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de março de 2026 às 16:48

Hugo Souza
Hugo Souza, goleiro do Corinthians  Crédito: Divulgação

O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta sexta-feira (20) o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, para os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia, que serão disputados nos Estados Unidos. O jogador foi chamado após o corte de Alisson Becker, do Liverpool, que sofreu lesão e não poderá participar dos compromissos.

O Brasil enfrenta a França no dia 26, em Boston, e depois encara a Croácia no dia 31, em Orlando. Com a mudança, Hugo Souza passa a integrar o grupo ao lado de Ederson, do Fenerbahçe, e Bento, do Al-Nassr, que já estavam confirmados na lista do treinador italiano.

Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia

Ederson (Fenerbahçe) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Bento (Al-Nassr) por Rafael Ribeiro/CBF
Hugo (Corinthians) por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
Danilo (Flamengo) por Conmebol/Divulgação
Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
Roger Ibañez (Al-Ahli) por Al-Ahli/Divulgação
Léo Pereira (Flamengo) por Fábio Barros/ Estadão Conteúdo
Marquinhos (PSG) por Vitor Silva/CBF
Wesley (Roma) por Rafael Ribeiro (CBF)
Andrey Santos (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
Danilo (Botafogo) por Vitor Silva/Botafogo
Fabinho (Al Itihad) por Lucas Figueiredo/CBF
Gabriel Sara (Galatasaray) por Reprodução/Redes sociais
Endrick (Lyon) por Shutterstock
Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
Igor Thiago (Brendford) por Divulgação
Luiz Henrique (Zenit) por Rafael Ribeiro/CBF
Matheus Cunha (Manchester United) por Reprodução
Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
Vini Jr (Real Madrid) por Lucas Figueiredo/CBF
Rayan (Bournemouth) por Reprodução/Redes sociais
João Pedro (Chelsea) por Reprodução/Instagram
1 de 26
Ederson (Fenerbahçe) por RAFAEL RIBEIRO/CBF

Apesar de ter sido lembrado em convocações anteriores, o goleiro corintiano não apareceu na relação inicial divulgada por Ancelotti no início da semana. Aquela lista era considerada a última antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo, o que aumentou a surpresa com a inclusão do jogador após o corte de Alisson.

Hugo Souza já teve oportunidades com Ancelotti e chegou a atuar como titular em amistoso contra o Japão, em outubro do ano passado. Desde então, vem sendo observado pela comissão técnica e manteve espaço entre os nomes monitorados para a posição.

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Aos 27 anos, o goleiro vive bom momento no Corinthians, onde se firmou como titular desde a chegada ao clube, em julho de 2024. Ele participou das conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil em 2025, além do título da Supercopa Rei nesta temporada.

Com boas atuações, o jogador também se destaca nas cobranças de pênalti. Já são 14 defesas pelo Corinthians, número que o coloca atrás apenas de ídolos históricos do clube: Cássio (32) e Ronaldo Giovanelli (27), no ranking de goleiros com mais penalidades defendidas pelo time paulista.

Tags:

Seleção Brasileira Corinthians Carlo Ancelotti

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