VAI CHEGAR ALGUÉM?

Fábio Mota detalha planos do Vitória na janela e confirma busca por reforços

Leão da Barra já fez 14 contratações na temporada

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de março de 2026 às 16:23

Fábio Mota, presidente do Vitória Crédito: Reprodução/TV Vitória

Após a derrota para o Grêmio, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, em Porto Alegre, o presidente Vitória, Fábio Mota, afirmou que o clube seguirá atento ao mercado de transferências até o encerramento da atual janela, mas deixou claro que novas contratações só serão feitas se atenderem às necessidades do elenco.

De acordo com o dirigente, a diretoria trabalha para reforçar o grupo, principalmente com a chegada de um zagueiro e um atacante, porém sem pressa para fechar negócios. A possibilidade de esperar a próxima janela, prevista para o meio do ano, também não está descartada.

"Contratar por contratar não adianta, trazer mais um não adianta. Estamos no mercado, observando, não está fácil. Vamos aguardar, temos consciência da parada de junho. Não adianta trazer por trazer, sabemos das deficiências, precisa de mais duas contratações. Vamos aguardar até o fim da janela, se a gente conseguir o que pretende. Estamos atrás de zagueiro e atacante. Se não, aguardar a próxima janela, não tem muito o que fazer", disse ao canal Canto Rubro-Negro na zona mista da Arena do Grêmio.

Contratações do Vitória na 1ª janlea de tranferências de 2026 1 de 16

A atual janela nacional, voltada para jogadores que disputaram campeonatos estaduais, segue aberta até o dia 27 de março. Caso não consiga concluir as negociações desejadas, o Vitória poderá voltar ao mercado entre 20 de julho e 11 de setembro, período da segunda janela oficial do calendário brasileiro.

Para a temporada de 2026, o clube já trouxe 14 novos reforços distribuídos entre defesa, meio-campo e ataque. No entanto, boa parte das chegas não conseguiram se firmar na equipe e vêm sendo pouco utilizadas.

O técnico Jair Ventura, por sua vez, evitou fazer cobranças públicas por reforços e demonstrou confiança nos jogadores disponíveis. O treinador afirmou que prefere trabalhar com o grupo atual e destacou que não pretende expor o elenco em um momento de oscilação.

"A gente faz o que pode dentro da janela. Estou satisfeito com o elenco, falei isso na vitória e mantenho na derrota. Não vou pedir contratação, não vou expor meus atletas. A gente ganhou do Galo e foi uma maravilha, melhor início de campanha, aí agora parece que está tudo errado”, disse o treinador após a derrota para o Grêmio.