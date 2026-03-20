Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fábio Mota detalha planos do Vitória na janela e confirma busca por reforços

Leão da Barra já fez 14 contratações na temporada

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de março de 2026 às 16:23

Fábio Mota pediu pela profissionalização da arbitragem após lance polêmico em jogo do Vitória
Fábio Mota, presidente do Vitória Crédito: Reprodução/TV Vitória

Após a derrota para o Grêmio, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, em Porto Alegre, o presidente Vitória, Fábio Mota, afirmou que o clube seguirá atento ao mercado de transferências até o encerramento da atual janela, mas deixou claro que novas contratações só serão feitas se atenderem às necessidades do elenco.

De acordo com o dirigente, a diretoria trabalha para reforçar o grupo, principalmente com a chegada de um zagueiro e um atacante, porém sem pressa para fechar negócios. A possibilidade de esperar a próxima janela, prevista para o meio do ano, também não está descartada.

"Contratar por contratar não adianta, trazer mais um não adianta. Estamos no mercado, observando, não está fácil. Vamos aguardar, temos consciência da parada de junho. Não adianta trazer por trazer, sabemos das deficiências, precisa de mais duas contratações. Vamos aguardar até o fim da janela, se a gente conseguir o que pretende. Estamos atrás de zagueiro e atacante. Se não, aguardar a próxima janela, não tem muito o que fazer", disse ao canal Canto Rubro-Negro na zona mista da Arena do Grêmio.

Contratações do Vitória na 1ª janlea de tranferências de 2026

Baralhas foi contratado em definitivo por R$ 8 milhões junto ao Atlético-GO por Victor Ferreira/ EC Vitória
Erick foi contratado em definitivo por R$ 7 milhões junto ao São Paulo por Victor Ferreira/EC Vitória
Cacá foi contratado por empréstimo junto ao Corinthians por Divulgação/ECV
Anderson Pato foi contratado sem custos junto à Juazeirense por Divulgação/Juazeirense
Diego Tarzia foi contratado por empréstimo por R$ 1 milhão junto ao independiente por Victor Ferreira/ECV
Lucas Silva foi contratado por empréstimo junto ao Seoul por Divulgação/ECV
Pedro Henrique chegou sem custos após deixar o Yunnan Yukun por Divulgação/ECV
Marinho foi contratado sem custos após deixar o Fortaleza por Divulgação/EC Vitória
Emmanuel Martínez foi contratado sem custos após deixar o Fortaleza por Divulgação/Vitória
Nathan Mendes foi contratado por empréstimo junto ao RB Bragantino por Divulgação/EC Vitória
Matheusinho foi contratado junto ao Cuiabá por R$ 3,3 milhões por Victor Ferreira/EC Vitória
Riccieli foi contratado por empréstimo junto ao Famalicão por Divulgação/EC Vitória
Diogo Silva chegou sem custos após deixar o Palmeiras por Victor Silva/ECV
Luan Cândido foi contratado por empréstimo junto ao RB Bragantino por Victor Ferreira/ECV
Caíque foi contratado sem custos após deixar o Juventude por Victor Ferreira/ECV
Zé Vitor foi contratado por emprestimo junto ao Maringá por Divulgação/EC Vitória
1 de 16
Baralhas foi contratado em definitivo por R$ 8 milhões junto ao Atlético-GO por Victor Ferreira/ EC Vitória

A atual janela nacional, voltada para jogadores que disputaram campeonatos estaduais, segue aberta até o dia 27 de março. Caso não consiga concluir as negociações desejadas, o Vitória poderá voltar ao mercado entre 20 de julho e 11 de setembro, período da segunda janela oficial do calendário brasileiro.

Para a temporada de 2026, o clube já trouxe 14 novos reforços distribuídos entre defesa, meio-campo e ataque. No entanto, boa parte das chegas não conseguiram se firmar na equipe e vêm sendo pouco utilizadas.

LEIA MAIS 

Vai ter Ba-Vi? Veja os possíveis adversários de Bahia e Vitória na Copa do Brasil

‘Precisamos encontrar um equilíbrio’, diz Jair após Vitória perder mais uma fora de casa

Cacá analisa derrota do Vitória para o Grêmio: ‘Perdemos nos detalhes’

Com atuação ruim, Vitória perde para o Grêmio por 2x0 e segue sem vencer fora no Brasileirão

Conselho do Vitória autoriza assinatura de contrato para modernização do Barradão

O técnico Jair Ventura, por sua vez, evitou fazer cobranças públicas por reforços e demonstrou confiança nos jogadores disponíveis. O treinador afirmou que prefere trabalhar com o grupo atual e destacou que não pretende expor o elenco em um momento de oscilação.

"A gente faz o que pode dentro da janela. Estou satisfeito com o elenco, falei isso na vitória e mantenho na derrota. Não vou pedir contratação, não vou expor meus atletas. A gente ganhou do Galo e foi uma maravilha, melhor início de campanha, aí agora parece que está tudo errado”, disse o treinador após a derrota para o Grêmio.

Com sete pontos conquistados, o Vitória ocupa a 13ª colocação da Série A e tentará se recuperar no Brasileirão neste domingo (22), quando enfrenta o Mirassol, no Barradão, pela 8ª rodada da competição.

Tags:

Vitória Contratações Fábio Mota

Mais recentes

Imagem - Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português

Lateral revelado pelo Bahia vive fase artilheira no Campeonato Português
Imagem - Após deixar a prisão, ex-Vitória lança 'curso de superação' e chama atenção nas redes

Após deixar a prisão, ex-Vitória lança 'curso de superação' e chama atenção nas redes
Imagem - Cristiano Ronaldo fora da Copa do Mundo? Ausência em convocação de Portugal chama atenção

Cristiano Ronaldo fora da Copa do Mundo? Ausência em convocação de Portugal chama atenção

MAIS LIDAS

Imagem - Chuck Norris morreu de quê? Saiba causa e detalhes da morte do astro aos 86 anos
01

Chuck Norris morreu de quê? Saiba causa e detalhes da morte do astro aos 86 anos

Imagem - Exame aponta relação sexual pouco antes da morte da PM Gisele
02

Exame aponta relação sexual pouco antes da morte da PM Gisele

Imagem - Vídeo mostra ponte JK se partindo e engolindo veículos em tragédia com 14 mortos
03

Vídeo mostra ponte JK se partindo e engolindo veículos em tragédia com 14 mortos

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 110 vagas imediatas a partir do ensino fundamental
04

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 110 vagas imediatas a partir do ensino fundamental