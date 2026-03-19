Com atuação ruim, Vitória perde para o Grêmio por 2x0 e segue sem vencer fora no Brasileirão

Camutanga fez contra e Amuzu marcou na derrota do Leão

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de março de 2026 às 21:10

Grêmio x Vitória - 7ª rodada Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/ECV

Com atuação fraca, especialmente no ataque, o Vitória foi derrotado por 2 a 0 pelo Grêmio nesta quinta-feira (19), na Arena do Grêmio, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Completamente dominado na primeira etapa, o Leão foi para o intervalo perdendo por 1 a 0, após gol contra de Camutanga. No segundo tempo, o Imortal ampliou com Amuzu e passou a administrar o resultado, entregando a bola ao Rubro-negro, que pouco produziu jogando fora de casa.

Com o resultado, o Vitória segue com sete pontos e caiu duas posições em relação ao início da rodada, ocupando agora a 13ª colocação. Em busca de recuperação, o time volta a campo neste domingo (22), quando encara o Mirassol, no Barradão, às 18h30, pela 8ª rodada.

O JOGO

A partida em Porto Alegre começou equilibrada, com as duas equipes encontrando dificuldades para achar espaços. No entanto, não demorou para o Grêmio se instalar no campo de ataque e pressionar o Vitória. Depois de algumas boas chegadas, o Imortal abriu o placar aos 26 minutos, com gol contra de Camutanga, após jogada de Amuzu, que já havia exigido duas boas defesas de Lucas Arcanjo. O atacante ganês foi à linha de fundo, cruzou rasteiro e, no meio da confusão, o zagueiro rubro-negro acabou desviando para a própria meta.

Acoado e preso no campo defensivo, o Leão tinha dificuldade para chegar ao ataque e seguiu assim mesmo após sofrer o gol, ficando perto de levar o segundo. O árbitro chegou a marcar pênalti de Camutanga em Carlos Vinícius, após choque na área durante um cruzamento. No entanto, o VAR chamou o juiz para revisar o lance no monitor, e a penalidade foi anulada.

O Rubro-negro só conseguiu reagir na reta final do primeiro tempo, quando passou a frequentar mais o campo ofensivo. A equipe teve dois escanteios e criou sua única finalização na etapa inicial, com Matheuzinho, que aproveitou corte errado da defesa gremista, bateu de canhota e obrigou Weverton a fazer boa defesa. Ainda assim, o Vitória foi para o intervalo no lucro por estar perdendo apenas por um gol, depois de ceder 11 finalizações aos donos da casa.

Mesmo ainda com dificuldades na saída de bola, o Vitória voltou melhor para o segundo tempo e, em oito minutos, já havia finalizado o dobro de vezes em relação à primeira etapa. Primeiro, Cacá subiu sozinho em cobrança de escanteio e cabeceou tirando tinta da trave. Depois, Baralhas encontrou grande passe para Martínez infiltrar na área, mas o atacante pegou mal na bola e finalizou cruzado para fora.

No entanto, justamente no melhor momento do Rubro-negro, o Grêmio ampliou. Após tiro de meta originado da chance desperdiçada por Martínez, Weverton lançou para o ataque, Camutanga se enrolou com Carlos Vinícius e deixou a bola passar, transformando o lance em assistência para Amuzu, que saiu cara a cara com o gol e bateu no canto para fazer o segundo.

Depois do gol, o Grêmio abdicou de atacar e adotou postura mais defensiva, o que dificultou ainda mais a vida do Vitória. Mesmo precisando reagir, o time de Jair Ventura tinha a posse de bola, mas era incapaz de furar o sistema defensivo adversário e pouco ameaçava. Em meio a longos minutos sem grandes emoções, o lance de maior impacto foi uma cena muito forte: o lateral Marlon, ao dividir com Caíque, caiu sentado sobre o próprio pé, que ficou virado, e precisou deixar o estádio de ambulância.

Na reta final, com Kayzer, Renzo López e Fabri em campo e já desorganizado taticamente, o Vitória partiu para a pressão na base dos cruzamentos. O time conseguiu encurralar o Grêmio na própria área em alguns momentos, mas não aproveitou as bolas levantadas e não criou chances claras. Sem conseguir reagir, o Rubro-negro volta a Salvador sem pontos na bagagem.

FICHA TÉCNICA

Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada Campeonato Brasileiro

Grêmio: Weverton; Pavon, Viery, Balbuena e Marlon; Juan Nardoni (Noriega), Léo Perez e Willian (Monsalve); Enamorado (Tetê), Amuzu (Gabriel Mec) e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes (Renzo López), Cacá, Camutang (Cantalapiedra) e Ramon; Caíque, Baralhas e Emmanuel Martínez; Erick (Fabri), Matheuzinho (Diego Tarzia) e Renato Kayzer (Anderson Pato). Técnico: Jair Ventura.

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Público pagante: 20.206

Renda: R$ 1.143.163,27

Gols: Camutanga (contra), aos 26 minutos do 1° tempo, e Amuzu, aos 9 do 2° tempo;

Cartões amarelos: Gabriel Mec (Grêmio) / Renato Kayzer, Nathan Mendes e Cantalapiedra (Vitória);

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

