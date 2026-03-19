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‘Precisamos encontrar um equilíbrio’, diz Jair após Vitória perder mais uma fora de casa

Rubro-negro perdeu por 2x0 para o Grêmio, em Porto Alegre, pela 7ª rodada da Série A

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de março de 2026 às 23:17

Grêmio x Vitória - 7ª rodada Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória foi derrotado por 2x0 pelo Grêmio nesta quinta-feira (19), na Arena do Grêmio, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Completamente dominado na primeira etapa, o Leão foi para o intervalo perdendo por 1x0, após gol contra de Camutanga. No segundo tempo, sofreu gol de Amuzu logo cedo, não teve forças para reagir e perdeu mais uma como visitante na Série A.

Essa foi a segunda derrota do time fora de casa no Brasileirão em três jogos longe do Barradão. Como visitante, o time só pontuou no empate contra o Bahia, mantendo uma marca desde a chegada de Jair Ventura, período em que a equipe tem baixo desempenho fora de casa. Em 10 jogos como visitante pela Série A desde que o treinador assumiu, são seis derrotas, dois empates e apenas duas vitórias, um aproveitamento de 26%.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 6

O desempenho é o completo oposto do time jogando em casa com Jair no comando, o que atrapalha a equipe a ter regularidade na competição e conseguir fazer um campeonato com menos sustos na briga contra o rebaixamento. Em 10 jogos no Barradão com Jair pela Série A, o time tem sete vitórias, duas derrotas e um empate, aproveitamento de 73,3%. Após a partida contra o Grêmio, Jair reconheceu essa discrepância de rendimento e destacou a necessidade de melhorar como visitante para ter um campeonato mais tranquilo.

“Estamos na sétima rodada, ainda temos um jogo a menos, e sabemos que precisamos vencer fora de casa. Não é fácil jogar aqui, tanto que fazia tempo que não vencíamos fora em situações assim. Queremos antecipar isso para ter um campeonato mais tranquilo, e para isso precisamos ser fortes também fora de casa. Estamos chateados porque não conseguimos, mas vamos trabalhar para melhorar. A gente quer manter a força dentro de casa, com o apoio da torcida, e também pontuar fora”, disse o treinador rubro-negro em entrevista coletiva.

Ao analisar a derrota em Porto Alegre, o treinador destacou que o time teve dificuldades na primeira etapa, mas conseguiu equilibrar a partida após o intervalo, antes de sofrer o segundo gol em um momento em que buscava reagir no jogo.

“Começamos com dificuldade no encaixe da marcação, e o Grêmio teve um pouco mais de volume no primeiro tempo, mas sem nenhuma grande chance de gol. O gol foi em um rebote de falta lateral, uma desatenção nossa. Fizemos ajustes no intervalo e voltamos melhor para o segundo tempo. A gente teve uma chance clara com Martínez e, no lance seguinte, sofremos o gol. Depois, o jogo deu uma esfriada, veio o lance do Marlon, o jogo caiu de ritmo”, analisou o treinador.

Veja imagens de Grêmio x Vitória 1 de 6

Falando mais especificamente da primeira etapa, Jair explicou que o Vitória não entrou em campo com a ideia de defender em linha baixa, mas que a equipe não conseguiu executar a estratégia planejada, principalmente na tentativa de pressionar a saída de bola do adversário e acabou encurralado por boa parte dos 45 minutos iniciais.

"Em nenhum momento pedimos para marcar baixo. O Grêmio, jogando em casa, veio para cima, e sabemos da dificuldade de jogar aqui. A gente queria pressionar mais alto, mas não conseguimos impor esse ritmo. Mesmo assim, o gol saiu em bola parada, num rebote, não foi de jogada trabalhada. Eles tiveram mais volume, mas não criaram tantas chances claras. Não foi uma escolha nossa jogar recuado, foi circunstância do jogo”, destacou.

O treinador também admitiu que a equipe teve atuação abaixo no setor ofensivo e explicou as mudanças feitas durante a partida na tentativa de aumentar a criatividade e a presença na área adversária.

“Não conseguimos criar o que esperávamos, essa é a verdade. Fomos abaixo ofensivamente. Mas não colocamos só atacantes. Colocamos o Aitor, que é meia, mais recuado, mexemos no Baralhas, colocamos mais jogadores de meio para ter criatividade. Já tínhamos o Matheuzinho, que também é meia. Tentamos alternativas, trabalhamos com dois homens mais à frente para a bola chegar mais na área, mas não fomos efetivos e não conseguimos transformar isso em chances claras”, concluiu.