LEÃO ABATIDO

Cacá analisa derrota do Vitória para o Grêmio: ‘Perdemos nos detalhes’

Rubro-negro foi superado por 2x0 na Arena do Grêmio, pela 7ª rodada da Série A

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de março de 2026 às 22:07

Cacá falou após a partida Crédito: Reprodução/Premiere

O Vitória foi derrotado por 2x0 pelo Grêmio nesta quinta-feira (19), na Arena do Grêmio, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Completamente dominado na primeira etapa, o Leão foi para o intervalo perdendo por 1x0, após gol contra de Camutanga, e não teve forças para reagir no segundo tempo, mesmo ficando mais com a bola. Apesar da atuação ruim da equipe, o zagueiro Cacá avaliou que a derrota foi decidida nos detalhes.

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"Sabíamos que seria um jogo difícil, fora de casa, ainda mais contra o Grêmio, que é muito forte aqui. Acho que a gente acabou perdendo nos detalhes. No primeiro gol houve um bate-rebate dentro da área, com muita gente, e eles conseguiram achar o gol. Depois, novamente nos detalhes e por infelicidade nossa, acabamos sofrendo o segundo”, analisou o defensor rubro-negro em entrevista ao Premiere.

“Mesmo assim, a equipe conseguiu manter a posse de bola em alguns momentos, mas faltou acertar justamente nesses detalhes para conseguir um resultado melhor. Agora é manter a cabeça no lugar, porque o campeonato é longo. Temos um jogo dentro de casa na sequência e precisamos buscar a vitória”, concluiu.