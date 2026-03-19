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Cacá analisa derrota do Vitória para o Grêmio: ‘Perdemos nos detalhes’

Rubro-negro foi superado por 2x0 na Arena do Grêmio, pela 7ª rodada da Série A

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 19 de março de 2026 às 22:07

Cacá falou após a partida
Cacá falou após a partida Crédito: Reprodução/Premiere

O Vitória foi derrotado por 2x0 pelo Grêmio nesta quinta-feira (19), na Arena do Grêmio, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Completamente dominado na primeira etapa, o Leão foi para o intervalo perdendo por 1x0, após gol contra de Camutanga, e não teve forças para reagir no segundo tempo, mesmo ficando mais com a bola. Apesar da atuação ruim da equipe, o zagueiro Cacá avaliou que a derrota foi decidida nos detalhes.

Veja imagens de Grêmio x Vitória

Grêmio x Vitória - 7ª rodada Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Grêmio x Vitória - 7ª rodada Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Grêmio x Vitória - 7ª rodada Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Grêmio x Vitória - 7ª rodada Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Grêmio x Vitória - 7ª rodada Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
Grêmio x Vitória - 7ª rodada Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV
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Grêmio x Vitória - 7ª rodada Campeonato Brasileiro por Victor Ferreira/ECV

"Sabíamos que seria um jogo difícil, fora de casa, ainda mais contra o Grêmio, que é muito forte aqui. Acho que a gente acabou perdendo nos detalhes. No primeiro gol houve um bate-rebate dentro da área, com muita gente, e eles conseguiram achar o gol. Depois, novamente nos detalhes e por infelicidade nossa, acabamos sofrendo o segundo”, analisou o defensor rubro-negro em entrevista ao Premiere.

“Mesmo assim, a equipe conseguiu manter a posse de bola em alguns momentos, mas faltou acertar justamente nesses detalhes para conseguir um resultado melhor. Agora é manter a cabeça no lugar, porque o campeonato é longo. Temos um jogo dentro de casa na sequência e precisamos buscar a vitória”, concluiu.

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Com o resultado, o Vitória segue com sete pontos e caiu duas posições em relação ao início da rodada, ocupando agora a 13ª colocação. Em busca de recuperação, o time volta a campo neste domingo (22), quando encara o Mirassol, no Barradão, às 18h30, pela 8ª rodada. O elenco se reapresenta no sábado (21) para realizar a última sessão de treino antes da partida.

Tags:

Vitória Campeonato Brasileiro Grêmio

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