'ENTROU ÁGUA'

Bahia faz jogo desastroso e é goleado por 4x1 para o Remo no Brasileirão

Everaldo marcou o único gol do Bahia, enquanto Vitor Bueno, Gabriel Taliari (duas vezes) e Jajá fizeram para a equipe paraense

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de março de 2026 às 18:10

Bahia x Remo - 8ª rodada do Brasileirão Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia era o único time que estava 100% como visitante na Série A. A invencibilidade, no entanto, durou até a tarde deste domingo (22), quando o Esquadrão foi até Belém para enfrentar o Remo e saiu do Mangueirão goleado por 4x1, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Everaldo marcou o único gol do Bahia, enquanto Vitor Bueno, Gabriel Taliari (duas vezes) e Jajá fizeram para a equipe paraense.

O Tricolor entrou em campo com a volta do argentino Román Gómez atuando na lateral direita. Com Gilberto fora e Acevedo suspenso, o lateral ganhou uma nova chance de iniciar entre os titulares. Outro desfalque foi a ausência de Willian José, cortado por lesão e substituído por Everaldo.

Veja imagens de Remo x Bahia, pela 8ª rodada do Brasileirão 1 de 6

Com o início da Data-Fifa, o Esquadrão terá tempo para descansar e se recuperar fisicamente antes de voltar ao Brasileirão. O próximo compromisso do time na temporada está marcado para o dia 1 de abril, quando recebe o Athletico-PR na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada da Série A.

O jogo

O confronto entre Bahia e Remo começou com os visitantes melhores dentro de campo. O Esquadrão teve mais controle da posse de bola e usou desse domínio para criar chances de abrir o placar em Belém. Enfrentando uma equipe que, por vezes, subia a pressão para forçar um erro da defesa tricolor, o Bahia conseguiu com frequência chegar com velocidade ao terço final.

Dentro desta dinâmica, Caio Alexandre se destacava com a função de fazer a bola chegar mais rápido ao trio de ataque. Além deles, é claro, Jean Lucas e Erick apareciam para dar opções de passe e ajudar com finalizações. O Remo, apesar de oferecer espaços para o Bahia jogar, incomodava ocasionalmente. Não o suficiente para preocupar o time de Rogério Ceni.

Com o passar dos minutos, a diferença de desempenho ficou ainda mais explícita, com o volume ofensivo tricolor aumentando ao mesmo tempo que a equipe da casa encontrava cada vez mais dificuldade em passar da defesa adversária. Foi neste momento de superioridade que o Bahia conseguiu traduzir o desempenho em gol.

Na faixa dos 30 minutos, Caio Alexandre chamou a marcação e se livrou dos defensores paraenses com um toque de calcanhar. Kike Olivera tabelou com Erick pela direita, venceu o defensor do Remo na velocidade e cruzou para Everaldo cabecear livre para dentro do gol.

Antes dos times seguirem para o intervalo, um momento de muita preocupação para o Bahia. Em um lance de defesa de Ronaldo, o goleiro tricolor levou a pior na queda e precisou ser substituído pela lesão sofrida em campo. Com o braço enfaixado, o jogador tricolor saiu de campo chorando com a dor da luxação. João Paulo foi o responsável por defender o gol do Esquadrão no restante da partida.

Depois do gol sofrido, a torcida da casa vaiou o time. As críticas, no entanto, serviram para motivar o Remo dentro de campo, que melhorou e passou a pressionar o Bahia com finalizações sucessivas. No último lance do primeiro tempo, Vitor Bueno recebeu a bola fora da área, ajeitou e emendou um chute forte. João Paulo não conseguiu defender e a bola morreu no fundo das redes.

O torcedor do Bahia que se animou com o desempenho do time em grande parte do primeiro tempo não esperava que o rendimento da equipe fosse cair tanto com a volta do intervalo. Melhor no fim dos primeiros 45 minutos, o Remo voltou para a segunda etapa com o mesmo ímpeto ofensivo.

Logo aos três minutos, os paraenses encaixaram um contra-ataque pela direita, Yago Pikachu cruzou para a área e a bola desviou em Zé Ricardo. João Paulo conseguiu fazer a defesa, mas Gabriel Taliari estava bem posicionado e aproveitou a sobra para virar o confronto.

Quatro minutos depois, Erick Pulga fez o que quis com a defesa do Leão e saiu driblando todo mundo até entrar na área e ser derrubado por Patrick. Com o pênalti marcado, Luciano Juba foi para a cobrança e bateu no canto esquerdo. A expectativa de empatar o jogo foi frustrada por Marcelo Rangel, que acertou o canto e defendeu o chute do lateral tricolor.

O roteiro desse filme de desastre ficou ainda pior aos 12 minutos. Taliari venceu pelo alto e tabelou com Vitor Bueno, que encontrou o atacante por cima da defesa tricolor. O centroavante do Remo ajeitou o corpo e bateu de esquerda para vencer João Paulo novamente. A equipe paraense ainda teve tempo de marcar o quarto com Jajá, dando números finais ao confronto e confirmando a primeira vitória do clube contra o Bahia pela Série A.

Ficha Técnica

Remo 4 x 1 Bahia – 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Kayky Almeida e Tchamba; Zé Ricardo (Leonel Picco), Patrick (José Welison), Yago Pikachu e Vitor Bueno (Jaderson); Gabriel Taliari (Jajá) e Alef Manga (Gabriel Poveda). Técnico: Léo Condé.

Bahia: Ronaldo (João Paulo); Román Gómez, Gabriel Xavier (David Martins), Santiago Mingo e Luciano Juba; Erick, Caio Alexandre (Michel Araújo) e Jean Lucas (Rodrigo Nestor); Cristian Olivera (Ademir), Erick Pulga e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Local: Mangueirão, em Belém;

Gols: Everaldo, aos 31', e Vitor Bueno, aos 53' do primeiro tempo; Gabriel Taliari, aos 3' e 12', e Jajá, aos 37' do segundo tempo;

Cartões amarelos: Zé Ricardo, Marllon (Remo); Rodrigo Nestor (Bahia)

Arbitragem: João Vitor Gobi, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Raphael de Albuquerque Lima;