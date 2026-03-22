Jair Ventura comemora vitória contra o Mirassol e declara: 'Era jogo para mais'

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Alan Pinheiro
Publicado em 22 de março de 2026 às 21:53
No confronto dos leões, venceu aquele que veste vermelho e preto. Com um bonito gol de Gabriel Baralhas, o Vitória superou o Mirassol por 1x0 dentro do Barradão, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva realizada após o final da partida, o técnico Jair Ventura comemorou o resultado e disse que o seu time poderia ter saído de campo com mais gols.
Jair VenturaTécnico do Vitória
Veja imagens de Vitória x Mirassol, pela 8ª rodada da Série A
"A vitória hoje é muito mais sólida, muito melhor do que foi a do ano passado [contra o Mirassol]. Por vezes, o resultado esconde um pouco, acho que era jogo para mais hoje, pela performance dos atletas. Parabenizar eles, que a gente está na primeira parte da tabela, mas com um jogo a menos. Vamos tentar ter a regularidade fora de casa para que a gente possa ficar mais tempo na parte de cima da tabela e fazer um campeonato de regularidade, que é o nosso objetivo", complementou.
A grande novidade na escalação inicial foi a presença de quatro atacantes. Apesar das peças, o Vitória manteve o esquema com três zagueiros. Com a bola, o lateral Nathan Mendes virava um zagueiro pela direita. Defendendo, era Erick quem tinha o papel de recuar para fechar o corredor, atuando como um ala.
Segundo Jair, as mudanças aconteceram para dar mais estabilidade aos jogadores, já que Nathan se desgastou no confronto contra o Grêmio. Em relação ao ataque, a estratégia foi tirar do Mirassol a sua principal característica: a posse de bola. "A nossa ideia foi que nós tivéssemos mais um meia junto com o Matheuzinho para que a gente tivesse um pouco mais da posse e não desse a bola para eles, porque eles são o número um em posse de bola da competição", explicou.
Mesmo com a Data-Fifa, o Leão volta a campo na quarta-feira (25), quando estreia na Copa do Nordeste contra o Botafogo-PB, no Barradão. Pelo Campeonato Brasileiro, os rubro-negros só jogam no dia 1º de abril, quando viajam a Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão.
Antes de jogar contra o Cruzeiro, o Rubro-negro terá dois compromissos pela competição regional. De acordo com o comandante do Vitória, o Leão ainda não definiu se mandará a campo o time titular contra Botafogo-PB e CRB. "A ideia é que a gente possa usar aqueles que tiverem em melhor condições, para que a gente possa fazer um grande jogo. Não vamos abdicar como foi no Baiano. De repente, não vamos com todos", disse.