LEÃO CONFIANTE

Jair Ventura comemora vitória contra o Mirassol e declara: 'Era jogo para mais'

Rubro-negro superou a equipe paulista por 1x0 neste domingo (22)

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de março de 2026 às 21:53

Jair Ventura comemorou a vitória diante do Mirassol no Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

No confronto dos leões, venceu aquele que veste vermelho e preto. Com um bonito gol de Gabriel Baralhas, o Vitória superou o Mirassol por 1x0 dentro do Barradão, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva realizada após o final da partida, o técnico Jair Ventura comemorou o resultado e disse que o seu time poderia ter saído de campo com mais gols.

Fizemos um jogo muito difícil contra eles no ano passado, mas ganhamos de 2x0. Acho que até com um pouco mais de facilidade neste ano Jair Ventura Técnico do Vitória

Veja imagens de Vitória x Mirassol, pela 8ª rodada da Série A 1 de 7

"A vitória hoje é muito mais sólida, muito melhor do que foi a do ano passado [contra o Mirassol]. Por vezes, o resultado esconde um pouco, acho que era jogo para mais hoje, pela performance dos atletas. Parabenizar eles, que a gente está na primeira parte da tabela, mas com um jogo a menos. Vamos tentar ter a regularidade fora de casa para que a gente possa ficar mais tempo na parte de cima da tabela e fazer um campeonato de regularidade, que é o nosso objetivo", complementou.

A grande novidade na escalação inicial foi a presença de quatro atacantes. Apesar das peças, o Vitória manteve o esquema com três zagueiros. Com a bola, o lateral Nathan Mendes virava um zagueiro pela direita. Defendendo, era Erick quem tinha o papel de recuar para fechar o corredor, atuando como um ala.

Segundo Jair, as mudanças aconteceram para dar mais estabilidade aos jogadores, já que Nathan se desgastou no confronto contra o Grêmio. Em relação ao ataque, a estratégia foi tirar do Mirassol a sua principal característica: a posse de bola. "A nossa ideia foi que nós tivéssemos mais um meia junto com o Matheuzinho para que a gente tivesse um pouco mais da posse e não desse a bola para eles, porque eles são o número um em posse de bola da competição", explicou.

Mesmo com a Data-Fifa, o Leão volta a campo na quarta-feira (25), quando estreia na Copa do Nordeste contra o Botafogo-PB, no Barradão. Pelo Campeonato Brasileiro, os rubro-negros só jogam no dia 1º de abril, quando viajam a Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão.