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Após deixar a prisão, ex-Vitória lança 'curso de superação' e chama atenção nas redes

Preso por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, Mateus Gonçalves anunciou mentoria paga em que promete compartilhar sua história de superação

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de março de 2026 às 18:19

Mateus Gonçalves pelo Vitória
Mateus Gonçalves pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Cerca de um mês após deixar a prisão, o ex-atacante do Esporte Clube Vitória, Mateus Gonçalves, voltou a aparecer nas redes sociais anunciando um novo projeto fora do futebol. O jogador, que passou 242 dias em prisão preventiva por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, divulgou no Instagram o lançamento de uma mentoria on-line voltada para pessoas que enfrentam momentos difíceis, apresentada por ele como um “curso de superação”.

Nos vídeos publicados, o ex-atleta afirma que pretende compartilhar experiências pessoais vividas durante o período em que esteve preso e incentivar seguidores a lidarem com situações de crise emocional e dificuldades na vida.

"Apaguei todos os stories porque agora chegou a hora da verdade. Quem estiver pronto, vem comigo. Eu sei como é sentir que o mundo te esqueceu; eu já estive lá. Daí que vem a mudança. Eu passei por isso, tive medo, solidão, tentei tirar minha própria vida, porém não desisti. Eu lutei e consegui sair dessa. Quero te mostrar que você também pode sair. Do caos à liderança, é isso que você vai viver. Mas se decidir entrar agora... já adianto: não é para todos”, explicou.

Mateus explicou que o conteúdo será oferecido em formato de grupo fechado, com número limitado de participantes e acesso direto a ele.

"O grupo está abrindo com vagas limitadas. Quem perder essa chance vai ter que esperar, e esperar custa caro. Dentro desse grupo, vocês terão acesso diretamente a mim e poderão sanar dúvidas. Quero também escutar a história de vocês [...] São apenas 50 vagas por R$ 29,90. Se você quer realmente entender o que aconteceu com o Mateus, entender o que é uma história de superação e como é um presídio de segurança máxima, escreva aqui 'acesso restrito’”, concluiu

Relembre a passagem de Mateus Gonçalves pelo Vitória

Mateus Gonçalves  por Victor Ferreira/EC Vitória
Mateus Gonçalves por Victor Ferreira/EC Vitória
Mateus Gonçalves  por Victor Ferreira/EC Vitória
Mateus Gonçalves  por Victor Ferreira/EC Vitória
Mateus Gonçalves por Victor Ferreira/EC Vitória
Mateus Gonçalves por Victor Ferreira/EC Vitória
Mateus Gonçalves  por VICTOR FERREIRA / ECV
Mateus Gonçalves  por VICTOR FERREIRA / ECV
Mateus Gonçalves  por ARISSON MARINHO / CORREIO
Mateus Gonçalves  por VICTOR FERREIRA / ECV
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Mateus Gonçalves  por Victor Ferreira/EC Vitória

Prisão por suspeita de tráfico

Mateus Gonçalves foi preso em flagrante no dia 10 de junho de 2025, durante fiscalização da Polícia Militar Rodoviária na rodovia MS-156, no município de Juti, em Mato Grosso do Sul, região próxima à fronteira com o Paraguai. Na ocasião, dois veículos foram abordados após desobedecerem ordem de parada.

De acordo com o relatório policial, o ex-jogador estava em um Hyundai HB20 ao lado de Luiz Henrique Pereira. Os dois seriam responsáveis por atuar como “batedores”, função usada para avisar sobre barreiras policiais, enquanto um segundo carro transportava a droga. No outro veículo, ocupado por um casal, os agentes encontraram 202 tabletes de maconha, totalizando cerca de 187 quilos.

Os policiais também apreenderam rádios comunicadores sintonizados no mesmo canal, o que reforçou a suspeita de ação coordenada. Todos os envolvidos foram levados para a delegacia, e Mateus permaneceu preso preventivamente por cerca de oito meses, até ter a liberdade concedida em fevereiro deste ano.

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Passagem pelo Vitória 

Conhecido pelo apelido de “Pastor”, por causa de publicações religiosas nas redes sociais, Mateus Gonçalves teve passagem marcante pelo Vitória entre 2023 e 2024. Ele fez parte do elenco campeão da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024.

Pelo clube, disputou 40 partidas, deu assistências importantes e marcou três gols, dois deles no jogo de ida da final do estadual de 2024 contra o Bahia. Após deixar o time baiano, teve passagens por Goiás e Athletic-MG, sendo que sua última partida oficial foi em março de 2025, pelo Campeonato Mineiro.

Desde então, o jogador não voltou a atuar profissionalmente e agora tenta seguir outro caminho fora dos gramados, apostando no projeto que ele define como uma história de superação pessoal.

Tags:

Vitória

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