3 PONTOS NA CONTA

'Às vezes não vai na técnica e tem que ir na raça', dispara lateral do Vitória após vencer o Mirassol

Rubro-negro superou a equipe paulista por 1x0 neste domingo (22)

Alan Pinheiro

Publicado em 22 de março de 2026 às 20:54

Nathan Mendes comemorou a vitória diante do Mirassol no Brasileirão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

No confronto dos leões, venceu aquele que veste vermelho e preto. Com um bonito gol de Gabriel Baralhas, o Vitória superou o Mirassol por 1x0 dentro do Barradão, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Feliz com o resultado, o lateral direito Nathan Mendes comemorou os três pontos e destacou que não vai faltar raça ao time.

"Primeiramente, agradecer a Deus. Segundo, ao grupo que se entregou até o final, para a gente sair com os três pontos. Isso é Vitória. Estou muito feliz hoje. Às vezes não vai na técnica e tem que ir na raça. Às vezes não vai na raça, tem que ir na técnica. Acho que isso vai nos manter vivos no campeonato e esses três pontos foram muito importantes para a gente sair vitoriosos hoje", comentou o jogador.

Veja imagens de Vitória x Mirassol, pela 8ª rodada da Série A 1 de 7

A grande novidade na escalação inicial foi a presença de quatro atacantes. Apesar das peças, o Vitória manteve o esquema com três zagueiros. Com a bola, o lateral Nathan Mendes virava um zagueiro pela direita. Defendendo, era Erick quem tinha o papel de recuar para fechar o corredor, atuando como um ala.