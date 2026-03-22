'Às vezes não vai na técnica e tem que ir na raça', dispara lateral do Vitória após vencer o Mirassol

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Alan Pinheiro
Publicado em 22 de março de 2026 às 20:54
No confronto dos leões, venceu aquele que veste vermelho e preto. Com um bonito gol de Gabriel Baralhas, o Vitória superou o Mirassol por 1x0 dentro do Barradão, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Feliz com o resultado, o lateral direito Nathan Mendes comemorou os três pontos e destacou que não vai faltar raça ao time.
"Primeiramente, agradecer a Deus. Segundo, ao grupo que se entregou até o final, para a gente sair com os três pontos. Isso é Vitória. Estou muito feliz hoje. Às vezes não vai na técnica e tem que ir na raça. Às vezes não vai na raça, tem que ir na técnica. Acho que isso vai nos manter vivos no campeonato e esses três pontos foram muito importantes para a gente sair vitoriosos hoje", comentou o jogador.
Veja imagens de Vitória x Mirassol, pela 8ª rodada da Série A
A grande novidade na escalação inicial foi a presença de quatro atacantes. Apesar das peças, o Vitória manteve o esquema com três zagueiros. Com a bola, o lateral Nathan Mendes virava um zagueiro pela direita. Defendendo, era Erick quem tinha o papel de recuar para fechar o corredor, atuando como um ala.
Mesmo com a Data-Fifa, o Leão volta a campo na quarta-feira (25), quando estreia na Copa do Nordeste contra o Botafogo-PB, no Barradão. Pelo Campeonato Brasileiro, os rubro-negros só jogam no dia 1º de abril, quando viajam a Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão.