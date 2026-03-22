Vitória supera Mirassol no Barradão por 1x0 com golaço de Baralhas

Alan Pinheiro
Publicado em 22 de março de 2026 às 20:35
Forte dentro de casa, o Vitória fez valer o apoio da torcida no Barradão e superou o Mirassol por 1x0 na noite deste domingo (22). A partida, válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi a resposta da equipe rubro-negra após uma exibição desastrosa no meio de semana derrota por 2x0 diante do Grêmio. Baralhas foi o autor do único gol da partida. E um belo gol, acertando o ângulo.
A grande novidade na escalação inicial foi a presença de quatro atacantes no esquema tático. Apesar das peças, o Vitória manteve os três zagueiros na defesa. Com a bola, o lateral Nathan Mendes virava um zagueiro pela direita. Defendendo, era Erick quem tinha o papel de recuar para fechar o corredor, atuando como um ala.
Mesmo com a pausa para Data-Fifa no calendário nacional, o Leão volta a campo já na quarta-feira (25), quando estreia na Copa do Nordeste contra o Botafogo-PB, no Barradão. Pelo Campeonato Brasileiro, os rubro-negros só jogam no dia 1º de abril, quando viajam a Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro, no Mineirão.
O clima no Barradão era de apreensão pela expectativa de ver o time dando uma resposta depois da derrota no meio de semana. A torcida, no entanto, foi ao estádio para apoiar. Depois de ouvir os cantos das arquibancadas, o time de Jair Ventura entrou em campo com atitude. O Leão colocou a bola no chão e criou chances para começar a partida bem.
O bom início, por outro lado, não significou que o Mirassol não estava bem em campo. O clube paulista tinha sim mais dificuldade em chegar ao último terço do campo, mas ainda conseguia incomodar os mandantes. Defensivamente, o Leão Caipira estava tendo sucesso em induzir o Vitória ao erro na saída de bola, o que complicou a construção ofensiva dos baianos.
Organizados, os rubro-negros obrigaram a defesa adversária a suar com os lances de ataque, principalmente com a defesa de Walter no chute de Erick. O Leão, então, conseguiu traduzir a superioridade ofensiva aos 27 minutos.
Após boa jogada de Erick, o camisa 33 achou Ramon na esquerda e o lateral cruzou a bola para a área. A defesa do Mirassol não conseguiu afastar e Baralhas apareceu de surpresa dentro da área para dominar com o peito, finalizar de “três dedos” e fazer um bonito gol no Barradão, para delírio da galera: 1x0.
Com o passar dos minutos, o cenário da partida mudou. O Mirassol, com a maior posse de bola, passou a valorizar a posse com mais paciência. A mudança de postura obrigou o Leão a recuar o bloco para se defender. O time paulista tirou suspiros da torcida vermelha e preta nas arquibancadas em mais de uma oportunidade, o que também não impediu os donos da casa de continuarem atacando.
Quando as equipes voltaram do intervalo, o cenário visto em campo foi o mesmo do final da primeira etapa. Os visitantes com o controle da bola e os mandantes recuados para, quem sabe, buscar um contra-ataque. Ambas as equipes tiveram chances perigosas de balançar as redes, mas esbarraram na falta de capricho no último toque.
Com os times cansados, as substituições de Jair Ventura e Rafael Guanaes buscaram oxigenar o jogo, já que os dois lados continuaram atuando dentro do mesmo contexto. Era Mirassol com a bola e Vitória defendendo para não tomar o empate. A maior diferença de característica aconteceu com a entrada de Renzo López, que conseguiu sustentar mais a redonda no ataque, em comparação a Kayzer. Com isso, o time da casa passou a respirar mais.
Vitória 1 x 0 Mirassol – 8ª rodada do Campeonato Brasileiro
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon (Jamerson); Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho (Ronald); Aitor Cantalapiedra (Diego Tarzia), Erick (Anderson Pato) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.
Mirassol: Walter; Igor Formiga (Alesson), João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura (Denilson), Yuri Lara (Shaylon) e Gabriel Pires (Edson Carioca); Negueba, Tiquinho Soares e Galeano (Everton Galdino). Técnico: Rafael Guanaes.
Local: Barradão, em Salvador;
Gols: Gabriel Baralhas, aos 27' do primeiro tempo;
Cartões amarelos: Gabriel Pires, Reinaldo, Edson Carioca (Mirassol); Martínez, Matheuzinho, Baralhas (Vitória)
Público pagante: 17.837 pessoas;
Renda: R$ 402.733,00;
Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães, auxiliado por Fernanda Kruger e Carlos Henrique Alves de Lima Filho;
VAR: Heber Roberto Lopes.