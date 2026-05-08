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Ex-goleiro Bruno é preso após dois meses foragido por descumprir regras da condicional

Condenado pela morte de Eliza Samudio, ex-jogador foi localizado no interior do Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 07:10

Goleiro Bruno foi preso
Goleiro Bruno foi preso Crédito: Divulgação e Reprodução

O ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, foi preso na noite de quinta-feira (7) em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, ele era considerado foragido da Justiça havia cerca de dois meses.

Segundo a PM, Bruno foi encontrado no bairro Porto da Aldeia. Ainda conforme os agentes, ele não resistiu à abordagem e colaborou durante toda a ação policial.

Goleiro Bruno foi preso por descumprir regras de condicional

Goleiro Bruno foi preso por Divulgação/PMERJ
Goleiro Bruno por Reprodução
Goleiro Bruno recebe atendimento por Reprodução
Goleiro Bruno recebe atendimento médico por Reprodução
Goleiro Bruno treinando por Rede Amazônica
Goleiro Bruno agora joga no Vasco do Acre por Rede Amazônica
Goleiro Bruno por Reprodução
Goleiro Bruno por Reprodução
Goleiro Bruno publicou fotos da ida ao Maracanã por Reprodução
Goleiro Bruno publicou fotos da ida ao Maracanã por Reprodução
Goleiro Bruno publicou fotos da ida ao Maracanã por Reprodução
Goleiro Bruno publicou fotos da ida ao Maracanã por Reprodução
Goleiro Bruno publicou fotos da ida ao Maracanã por Reprodução
Goleiro Bruno publicou fotos da ida ao Maracanã por Reprodução
Goleiro Bruno por Reprodução
Goleiro Bruno apareceu em vídeo nas redes sociais por Reprodução
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Goleiro Bruno foi preso por Divulgação/PMERJ

A prisão ocorreu após a expedição de um mandado judicial em 5 de março. A Vara de Execuções Penais entendeu que Bruno descumpriu condições impostas para a manutenção da liberdade condicional. 

O comando do 25º BPM, em Cabo Frio, informou que a prisão foi resultado de uma operação conjunta entre os setores de inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro e da Polícia Militar de Minas Gerais.

Inicialmente, o ex-goleiro foi levado para a 125ª DP, em São Pedro da Aldeia, onde o mandado de prisão foi cumprido. Depois, o caso foi encaminhado para a 127ª DP, em Búzios, responsável pela continuidade dos procedimentos.

Descumprimento de regras

De acordo com o processo, o ex-jogador viajou ao Acre em 15 de fevereiro para atuar pelo Vasco-AC sem autorização judicial e não retornou ao regime semiaberto dentro do prazo determinado pela Justiça.

O Ministério Público do Rio de Janeiro também apontou outras violações, como a falta de atualização de endereço por três anos, descumprimento de horários de recolhimento e participação em eventos e viagens sem autorização. Entre os episódios citados estão a presença em uma partida no Maracanã, em fevereiro, e uma ida a um estádio em Minas Gerais.

Condenação

Bruno foi preso em 2010 pelo assassinato de Eliza Samudio, crime que ganhou repercussão internacional. Em 2013, ele foi condenado a mais de 22 anos de prisão pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado.

A investigação concluiu que Eliza foi morta após cobrar o reconhecimento da paternidade de Bruninho Samudio, filho que teve com o ex-atleta e que atualmente atua como goleiro nas categorias de base do Botafogo.

O ex-jogador permaneceu em regime fechado entre 2010 e 2019, quando obteve progressão para o semiaberto. Em 2023, recebeu o benefício da liberdade condicional.

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