DE VOLTA PARA CADEIA

Ex-goleiro Bruno é preso após dois meses foragido por descumprir regras da condicional

Condenado pela morte de Eliza Samudio, ex-jogador foi localizado no interior do Rio de Janeiro

Carol Neves

Publicado em 8 de maio de 2026 às 07:10

Goleiro Bruno foi preso Crédito: Divulgação e Reprodução

O ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, foi preso na noite de quinta-feira (7) em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, ele era considerado foragido da Justiça havia cerca de dois meses.

Segundo a PM, Bruno foi encontrado no bairro Porto da Aldeia. Ainda conforme os agentes, ele não resistiu à abordagem e colaborou durante toda a ação policial.

Goleiro Bruno foi preso por descumprir regras de condicional 1 de 16

A prisão ocorreu após a expedição de um mandado judicial em 5 de março. A Vara de Execuções Penais entendeu que Bruno descumpriu condições impostas para a manutenção da liberdade condicional.

O comando do 25º BPM, em Cabo Frio, informou que a prisão foi resultado de uma operação conjunta entre os setores de inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro e da Polícia Militar de Minas Gerais.

Inicialmente, o ex-goleiro foi levado para a 125ª DP, em São Pedro da Aldeia, onde o mandado de prisão foi cumprido. Depois, o caso foi encaminhado para a 127ª DP, em Búzios, responsável pela continuidade dos procedimentos.

Descumprimento de regras

De acordo com o processo, o ex-jogador viajou ao Acre em 15 de fevereiro para atuar pelo Vasco-AC sem autorização judicial e não retornou ao regime semiaberto dentro do prazo determinado pela Justiça.

O Ministério Público do Rio de Janeiro também apontou outras violações, como a falta de atualização de endereço por três anos, descumprimento de horários de recolhimento e participação em eventos e viagens sem autorização. Entre os episódios citados estão a presença em uma partida no Maracanã, em fevereiro, e uma ida a um estádio em Minas Gerais.

Condenação

Bruno foi preso em 2010 pelo assassinato de Eliza Samudio, crime que ganhou repercussão internacional. Em 2013, ele foi condenado a mais de 22 anos de prisão pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado.

A investigação concluiu que Eliza foi morta após cobrar o reconhecimento da paternidade de Bruninho Samudio, filho que teve com o ex-atleta e que atualmente atua como goleiro nas categorias de base do Botafogo.