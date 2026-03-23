PEDREIRA

Vitória reencontra o Flamengo na Copa do Brasil após trauma recente e histórico desfavorável

Jogo de ida será no Maracanã e a volta no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de março de 2026 às 20:02

Vitória x Flamengo - 3ª rodada Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/ECV

O sorteio realizado nesta segunda-feira (23) colocou o Vitória frente a frente com o Flamengo na quinta fase da Copa do Brasil, reacendendo um confronto marcado por lembranças recentes traumáticas e um histórico pouco favorável para o time baiano. Ainda tentando apagar a goleada por 8x0 sofrida no segundo turno do último Brasileirão — a maior da Série A na era dos pontos corridos —, o Leão da Barra volta a encarar o rival carioca na competição nacional depois de 22 anos.

Os confrontos têm como data base os dias 22 de abril, no Maracanã, e 13 de maio, no Barradão e vão reeditar duelo que já ocorreu seis vezes na história da competição m três duelos diferentes. O Rubro-negro baiano venceu apenas um desses jogos e classificou-se uma única vez, enquanto o time carioca venceu os demias encontros e saiu com duas classificações.

Relembre como foi o último jogo entre Vitória x Flamengo 1 de 6

O único triunfo do Vitória em mata-matas contra o Flamengo foi justamente o mais marcante. Pelas oitavas de final de 1998, a equipe comandada por Hélio dos Anjos goleou por 5x0 no jogo de ida, com gols de Agnaldo, Fernando, Alex Mineiro (duas vezes) e Tácio. Na volta, no entanto, o Flamengo reagiu e venceu por 5x2, com quatro gols de Romário e um de Rodrigo Fabri, enquanto Esquerdinha e Agnaldo marcaram para o Vitória. Mesmo assim, o placar agregado de 7x5 garantiu a classificação do clube baiano.

O reencontro voltou a acontecer nas quartas de final de 2003, quando o Flamengo levou a melhor nos dois jogos. Na ida, no Rio de Janeiro, vitória por 2x1, com gols de Fernando e Fernando Baiano, enquanto Zé Roberto descontou. Na volta, em Salvador, o time carioca venceu novamente por 3x1, com dois gols de Jean e um de Edílson Capetinha, enquanto Zé Roberto marcou mais uma vez para o Leão, fechando o confronto em 5x2 no agregado.

No ano seguinte, as equipes se cruzaram novamente, desta vez na semifinal, na que foi a segunda melhor campanha do Vitória na história da competição. O desfecho, porém, voltou a ser favorável ao Flamengo, que venceu os dois jogos sem sofrer gols: 1x0 na ida, no Barradão, e 2x0 na volta, no Maracanã, com gols de Fabiano Eller, Ibson e Nenê, garantindo a vaga do time carioca na decisão.