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Diretoria do Vitória descarta contratação do zagueiro Wagner Leonardo

Leão tentou repatriar o defensor, mas Grêmio não aceita liberar o jogador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de março de 2026 às 15:58

Wagner Leonardo marcou o gol do leão
Wagner Leonardo marcou o gol do título do Vitória do Baianão de 2024 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Tentando se reforçar nos últimos dias da janela de transferências nacionais, que fecha nesta sexta-feira (27), o Vitória segue ativo no mercado e demonstrou interesse em repatriar um velho conhecido da torcida: o zagueiro Wagner Leonardo, atualmente no Grêmio. O ex-capitão rubro-negro chegaria para preencher a lacuna deixada por Edu, que está fora do restante da temporada por conta de lesão.

A informação foi divulgada inicialmente pelo site Arena Rubro-Negra. O CORREIO confirmou com fontes ligadas à diretoria do Vitória que o clube tentou a contratação do atleta por empréstimo, mas o negócio não vai acontecer. O Grêmio não aceita liberar o jogador e a negociação está “totalmente descartada”, segundo um membro da diretoria rubro-negra.

Relembre a passagem de Wagner Leonardo pelo Vitória

Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo por Paula Fróes/CORREIO
Wagner Leonardo por VICTOR FERREIRA / ECV
Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo por VICTOR FERREIRA / ECVITÓRIA
Wagner Leonardo por Divulgação ECVitória
Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo por VICTOR FERREIRA / ECV
Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória
Wagner Leonardo por VICTOR FERREIRA / ECV
Wagner Leonardo por VICTOR FERREIRA / ECV
Wagner Leonardo por VICTOR FERREIRA / ECV
Wagner Leonardo por ARISSON MARINHO / CORREIO
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Wagner Leonardo por Victor Ferreira/EC Vitória

Perda de espaço no Grêmio

Wagner Leonardo se tornou a venda mais cara da história do Vitória ao ser negociado com o Grêmio por 4,5 milhões de dólares (R$ 25,7 milhões na cotação da época), em fevereiro de 2025. Ao longo da última temporada, o zagueiro se firmou como titular da equipe gaúcha e teve bom desempenho, com 42 partidas disputadas (39 como titular), um gol marcado e uma assistência.

Em 2026, porém, o defensor perdeu espaço e passou a ser alvo de críticas da torcida gremista. Com apenas oito jogos no ano, ele não foi relacionado para a última partida da equipe e não entra em campo desde a final do Campeonato Gaúcho, no dia 8 de março, quando foi expulso no clássico Gre-Nal. Antes disso, também havia sido expulso na derrota para o São Paulo, em 11 de fevereiro, e ficou apenas no banco em dois jogos consecutivos.

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De capitão no Barradão a saída conturbada

Contratado pelo Vitória em 2023 por cerca de R$ 5,6 milhões, Wagner Leonardo rapidamente assumiu protagonismo, tornou-se capitão e foi peça central nas conquistas da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024. Ao todo, disputou 97 partidas, marcou 11 gols e deu uma assistência, desempenho que o colocou entre os jogadores mais identificados com a torcida no período.

O cenário, porém, mudou após a transferência para o Grêmio. Durante a apresentação no novo clube, uma declaração do zagueiro gerou forte repercussão negativa entre torcedores rubro-negros.

“Valorizar chegar até aqui, porque muitas vezes a gente vem da base de um time grande e acaba se acomodando. Às vezes você acha que nunca vai passar por um clube menor para ganhar experiência. Agora retorno a um clube grande e tenho que valorizar dentro de campo”, disse.

A fala foi interpretada por parte da torcida como uma desvalorização do Vitória, encerrando de forma turbulenta uma passagem que, dentro de campo, havia sido marcada por liderança, títulos e identificação com o clube.

Tags:

Vitória

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