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'Sou uma bosta', dispara Rogério Ceni ao se irritar com pergunta sobre pênalti perdido pelo Bahia

Treinador do Bahia se exaltou em coletiva após ser questionado sobre a escolha do cobrador na penalidade desperdiçada por Luciano Juba

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de março de 2026 às 18:42

Rogério Ceni em entrevista coletiva Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia estava invicto na Série A e vivia grande momento na temporada até ser goleado por 4 a 1 pelo Remo, no último domingo (22), no Mangueirão, em Belém. Após a derrota, o clima no Tricolor de Aço ficou mais tenso, algo que ficou nítido na entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni, que se irritou ao ser questionado sobre a escolha do cobrador de pênalti durante a partida.

O lance aconteceu no início do segundo tempo, quando o jogo estava 2x1 para os paraenses. Após pênalti sofrido por Erick Pulga, Luciano Juba foi para a cobrança, mas parou na defesa do goleiro Marcelo Rangel. Poucos minutos depois, o Remo ampliou o placar e encaminhou a vitória, a primeira da equipe paraense na história da Série A desde 1994, resultado que também encerrou a sequência invicta do Esquadrão no campeonato.

Veja imagens de Remo x Bahia, pela 8ª rodada do Brasileirão 1 de 6

Questionado sobre quem define os batedores, Ceni demonstrou irritação e rebateu a cobrança feita durante a coletiva. “Quando o Willian José perdeu, vocês pediram o Juba. Agora que o Juba perdeu, vocês querem o Everaldo. O Juba bate muito bem pênalti, o Everaldo também bate. Eu conversei com os dois e pedi para eles decidirem. Eu também achei que o Everaldo poderia ter batido, fez gol, estava confiante”, afirmou.

Na sequência, o treinador explicou que havia trabalhado cobranças com os jogadores no treino anterior. “Ontem eu trabalhei pênalti com os dois, eles acertaram todos. Hoje o Juba perdeu. Mas se cada um que perder a gente trocar, daqui a pouco vai entrar você para bater”, disse, apontando para o repórter que fez a pergunta.

O técnico então elevou o tom e fez um desabafo que marcou a coletiva. “Eu não tenho mais condição também. Sou uma bosta. Já fiquei velho, gordo e estou uma m…, mas eles deveriam ter feito o gol”, disparou, antes de encerrar a resposta visivelmente irritado e deixar a sala de imprensa do Mangueirão.

As cobranças de pênalti têm sido um problema recorrente para o Bahia na temporada. No clássico Ba-Vi, Willian José já havia desperdiçado uma cobrança, e outros erros também aconteceram, como na disputa contra o O’Higgins, que terminou com a eliminação do time na Libertadores. Ao todo, o Tricolor converteu apenas seis das 11 penalidades cobradas em 2026, um aproveitamento de 55%, índice considerado baixo.