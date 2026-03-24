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Entre o pôquer e a Seleção: fase de Neymar no Santos vira alvo de jornal espanhol

A ausência nas convocações e episódios recentes contribuíram para a avaliação negativa

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Alan Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 24 de março de 2026 às 14:42

Neymar em ação pela Seleção Brasileira
Neymar em ação pela Seleção Brasileira Crédito: Vitor Silva/CBF

O momento de Neymar voltou a ser alvo de críticas na Europa Em publicação recente, o jornal espanhol AS fez uma análise dura sobre a fase do atacante, que novamente ficou fora da lista da seleção brasileira comandada por Carlo Ancelotti.

Segundo publicou o veículo, o camisa 10 do Santos vive um momento de baixa dentro e fora de campo. A ausência nas convocações e episódios recentes contribuíram para a avaliação negativa, em meio à preparação da seleção para amistosos contra França e Croácia.

Neymar

Neymar por Reprodução
Neymar por Raul Baretta/ Santos FC
Neymar já foi embaixador de uma casa de apostas por Divulgação
Neymar deixou campo chorando após nova lesão por Reprodução
Neymar deixou o campo chorando por Reprodução
Neymar chegou cedo na Kings League por Reprodução
Neymar antes de jogo entre Santos x Bahia por Raul Baretta/Santos FC
Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar por Reprodução/Instagram
Neymar em postagem no Instagram por Reprodução/Instagram
Neymar em postagem no Instagram por Reprodução/Instagram
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Neymar por Reprodução

Neymar voltou ao centro das atenções após passar cerca de um dia inteiro participando de partidas de pôquer online com apostas elevadas. O episódio ocorreu no mesmo período em que o jogador ficou fora de um compromisso do Santos por controle de carga física.

A decisão de não acompanhar a delegação gerou questionamentos sobre as prioridades do atleta. Internamente, o técnico Cuca justificou a ausência apontando risco físico elevado, destacando que o jogador não tem condições de atuar em sequência com curto intervalo entre partidas.

Apesar das críticas, Neymar ainda conta com respaldo de figuras relevantes do futebol brasileiro. O zagueiro Marquinhos demonstrou confiança no retorno do atacante à seleção.

Bruna Biancardi, Neymar, Mavie e Mel

Neymar, Mavie, Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Carnaval das filhas de Neymar por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mavie e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Neymar e Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi e Mavie por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mavie por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Bruna Biancardi, Mavie e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Neymar e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
Mavie por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia
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Neymar, Mavie, Bruna Biancardi e Mel por Reprodução/Instagram @raphaelgianettafotografia

"Acredito sinceramente que tudo vai dar certo para o Neymar. Pelo que ele me diz, está muito ansioso pela oportunidade e para voltar com tudo. Nós, como brasileiros e torcedores, também queremos que ele participe desta Copa do Mundo. Para nós, zagueiros, enfrentar o Neymar é assustador. Se você o pressiona pela direita, ele vai para a esquerda; se você o pressiona pela esquerda, ele vai para a direita. Quando você pensa que ele não consegue escapar da jogada, ele dá uma arrancada e consegue se livrar. Todos os dias ele fazia algo que nunca tinha feito antes na vida; isso nos impressionava", disse durante a concentração da delegação.

Quem também saiu em defesa do jogador foi o ex-atacante Romário, tetracampeão pelo Brasil em 1994, que mandou um recado direto ao treinador da seleção.

"Preste atenção, senhor. Um craque tem que jogar. A seleção brasileira é para os melhores. A preparação para a Copa do Mundo dura um mês, tempo suficiente para um atleta se recuperar. É melhor ter um craque como o Neymar, mesmo que ele não esteja 100%, do que convocar outro. Talento não deve ser desperdiçado. E um técnico nunca pode ficar sem ele. Ainda espero ver Neymar provar no Campeonato Brasileiro que merece estar na seleção e trazer para casa o sexto título", disse.

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Já Zico, que disputou três Copas do Mundo e viveu situação semelhante à do Neymar por causa de seu joelho esquerdo às vésperas do Mundial do México, em 1986, adotou um tom mais cauteloso ao comentar a situação:

"Se ele jogasse regularmente e eu fosse o técnico da seleção, eu o convocaria, mas não para amistosos. Ele não precisa ser testado. Ele precisa de tempo de jogo consistente. Existem poucos jogadores habilidosos que têm o que ele tem. E é isso que eu sempre digo: trata-se da profissão, trata-se de ser jogador de futebol, e é isso que ele precisa priorizar se quiser continuar sendo campeão mundial. (...) O que ele faz é extraordinário. Eu o apoio totalmente", afirmou.

Entre críticas externas e apoio interno, Neymar segue como um dos nomes mais debatidos no futebol brasileiro. A recuperação física e a sequência de jogos pelo Santos devem ser determinantes para uma eventual volta à seleção em meio ao ciclo para a Copa do Mundo.

Veículos de luxo de Neymar

Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram
Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram
Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
Carros de Neymar por Reprodução
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Veículos de luxo de Neymar por Reprodução/Instagram

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