VOTE: Você quer que Neymar seja convocado para a Copa do Mundo de 2026?

Pedro Carreiro
Publicado em 16 de março de 2026 às 16:24
A ausência de Neymar na convocação para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo de 2026 voltou a dividir opiniões entre os torcedores brasileiros. Sem jogar pela Seleção desde outubro de 2023, o camisa 10 do Santos ficou fora da lista anunciada por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (16) e vê aumentar a incerteza sobre sua presença no Mundial, que será disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.
Principal nome do Brasil nas últimas três Copas do Mundo, Neymar tenta recuperar espaço após conviver com lesões nos últimos anos, enquanto a comissão técnica aproveita os amistosos contra França e Croácia para fazer os últimos testes antes da convocação final.
Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia