VOTE: Você quer que Neymar seja convocado para a Copa do Mundo de 2026?

Craque não foi convocado por Ancelotti para os últimos amistos antes do Mundial

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de março de 2026 às 16:24

Neymar tem contrato com Santos até o fim do ano
Neymar em ação pelo Santos  Crédito: Divulgação

A ausência de Neymar na convocação para os últimos amistosos antes da Copa do Mundo de 2026 voltou a dividir opiniões entre os torcedores brasileiros. Sem jogar pela Seleção desde outubro de 2023, o camisa 10 do Santos ficou fora da lista anunciada por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (16) e vê aumentar a incerteza sobre sua presença no Mundial, que será disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Principal nome do Brasil nas últimas três Copas do Mundo, Neymar tenta recuperar espaço após conviver com lesões nos últimos anos, enquanto a comissão técnica aproveita os amistosos contra França e Croácia para fazer os últimos testes antes da convocação final.

Diante desse cenário, queremos saber a sua opinião: Neymar deve ser convocado para a Copa do Mundo de 2026? Vote na enquete abaixo.

Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia

Alisson Becker (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
Ederson (Fenerbahçe) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Bento (Al-Nassr) por Rafael Ribeiro/CBF
Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
Danilo (Flamengo) por Conmebol/Divulgação
Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
Roger Ibañez (Al-Ahli) por Al-Ahli/Divulgação
Léo Pereira (Flamengo) por Fábio Barros/ Estadão Conteúdo
Marquinhos (PSG) por Vitor Silva/CBF
Wesley (Roma) por Rafael Ribeiro (CBF)
Andrey Santos (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
Danilo (Botafogo) por Vitor Silva/Botafogo
Fabinho (Al Itihad) por Lucas Figueiredo/CBF
Gabriel Sara (Galatasaray) por Reprodução/Redes sociais
Endrick (Lyon) por Shutterstock
Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
Igor Thiago (Brendford) por Divulgação
Luiz Henrique (Zenit) por Rafael Ribeiro/CBF
Matheus Cunha (Manchester United) por Reprodução
Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
Vini Jr (Real Madrid) por Lucas Figueiredo/CBF
Rayan (Bournemouth) por Reprodução/Redes sociais
João Pedro (Chelsea) por Reprodução/Instagram
Copa do Mundo Neymar Seleção Brasileira Carlo Ancelotti Convocação

