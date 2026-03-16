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Ancelotti explica novidades na Seleção e ausência de Neymar: 'Não está 100%'

Brasil encara a França e a Croácia no final de maio

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de março de 2026 às 17:26

Carlo Ancelotti explicou ausência de Neymar em convocação
Carlo Ancelotti explicou ausência de Neymar em convocação Crédito: Reprodução/CBF

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (16) a relação dos 26 jogadores convocados para os amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo, contra França e Croácia, nos Estados Unidos, no fim de março. A lista conta com nomes que já têm passaporte carimbado para o Mundial, como Alisson, Marquinhos, Casemiro, Vini Jr. e Raphinha, mas também traz algumas novidades inesperadas e grandes nomes deixados de fora.

Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia

Alisson Becker (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
Ederson (Fenerbahçe) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Bento (Al-Nassr) por Rafael Ribeiro/CBF
Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
Danilo (Flamengo) por Conmebol/Divulgação
Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
Roger Ibañez (Al-Ahli) por Al-Ahli/Divulgação
Léo Pereira (Flamengo) por Fábio Barros/ Estadão Conteúdo
Marquinhos (PSG) por Vitor Silva/CBF
Wesley (Roma) por Rafael Ribeiro (CBF)
Andrey Santos (Chelsea) por Divulgação/Chelsea
Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
Danilo (Botafogo) por Vitor Silva/Botafogo
Fabinho (Al Itihad) por Lucas Figueiredo/CBF
Gabriel Sara (Galatasaray) por Reprodução/Redes sociais
Endrick (Lyon) por Shutterstock
Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
Igor Thiago (Brendford) por Divulgação
Luiz Henrique (Zenit) por Rafael Ribeiro/CBF
Matheus Cunha (Manchester United) por Reprodução
Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
Vini Jr (Real Madrid) por Lucas Figueiredo/CBF
Rayan (Bournemouth) por Reprodução/Redes sociais
João Pedro (Chelsea) por Reprodução/Instagram
1 de 26
Alisson Becker (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

Com vários jogadores indisponíveis por lesão — alguns deles fora até mesmo da Copa do Mundo, como é o caso de Rodrygo, do Real Madrid — Ancelotti decidiu aproveitar a última janela de testes antes do Mundial para observar novas opções e chamou alguns nomes que nunca haviam sido convocados. Entre eles estão o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, os meio-campistas Gabriel Sara, do Galatasaray, e Danilo, do Botafogo, além dos atacantes Rayan, do Bournemouth, e Igor Thiago, do Brentford. Além disso, o italiano convocou pela primeira vez os zagueiros Bremer, da Juventus, e Riger Ibañez, do Al-Ahli.

“A opção dessa lista dependeu muito de lesões. É uma lista criada com jogadores que estão em boas condições físicas. Tivemos lesões importantes, como as de Militão, Bruno Guimarães, Estêvão, Rodrygo... E temos em conta também as convocações de alguns jogadores que não conheço, como Ibañez, Bremer, Rayan, Danilo e Gabriel Sara. Para terem a última oportunidade de conhecê-los e fazer uma lista final com uma ideia mais clara”, explicou o italiano em entrevista coletiva.

“Quando chamamos jogadores novos não é porque queremos ver como se ocupa no campo, isso já sabemos. Queremos saber como ele se incorpora no nosso ambiente, seu caráter, em todos os jogadores novos é isso que vamos ver. Estamos avaliando todos. Também jogadores que merecem estar, porque estão atuando bem no seu campeonato, como Endrick, Rayan, Danilo, Gabriel Sara, Ibañez e também Bremer”, acrescentou.

Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2026

México - Grupo A por Reprodução / X
Coreia do Sul - Grupo A por Reprodução / Instagram
África do Sul - Grupo A por Divulgação/BafanaBafana
Canadá - Grupo B por Reprodução / Instagram
Suíça - Grupo B por Reprodução/Redes sociais
Qatar - Grupo B por Divulgação
Brasil - Grupo C por Rafael Ribeiro / CBF
Marrocos - Grupo C por Reprodução/FRMFReprodução/FRMF
Escócia - Grupo C por Reprodução/Redes sociais
Haiti - Grupo C por Reprodução
Estados Unidos - Grupo D por Reprodução / Instagram
Austrália - Grupo D por Reprodução / Instagram
Paraguai - Grupo D por Divulgação/Conmebol
Alemanha - Grupo E por Reprodução/Redes sociais
Equador - Grupo E por Reprodução / Instagram
Costa do Marfim - Grupo E por Divulgação / FIF
Curaçao - Grupo E por Reprodução/Redes sociais
Holanda - Grupo F por Reprodução/Redes sociais
Japão - Grupo F por Reprodução / X
Tunísia - Grupo F por Reprodução/Instagram
Bélgica - Grupo G por Reprodução/Redes sociais
 Irã - Grupo G por Reprodução / X
Egito - Grupo G por Divulgação/EFA
Nova Zelândia - Grupo G por Reprodução / X
Espanha - Grupo H por Reprodução/Redes sociais
Uruguai - Grupo H por Divulgação/Seleção Uruguaia
Arábia Saudita - Grupo H por Reprodução/Saudi National Team
Cabo Verde - Grupo H por Divulgação/Federação Caboverdiana de Futebol
França - Grupo I por Reprodução/Redes sociais
Senegal - Grupo I por Divulgação/AFCOM
Uzbequistão - Grupo I por Divulgação / Fifa
Argentina - Grupo J por Reprodução / X
Áustria - Grupo J por Reprodução/Redes sociais
Argélia - Grupo J por Divulgação/@LesVerts
Jordânia - Grupo J por Reprodução / Instagram
Portugal - Grupo K por Reprodução/Redes sociais
Colômbia - Grupo K por Divulgação/Conmebol
Noruega - Grupo K por Reprodução/Redes sociais
Inglaterra - Grupo L por Reprodução/Redes sociais
Croácia - Grupo L por Reprodução/Redes sociais
Panamá - Grupo L por Divulgação/CONCACAF
Gana - Grupo L por Divulgação/BlackStars
1 de 42
México - Grupo A por Reprodução / X

Além das novidades, a lista também chamou atenção pela ausência de Neymar. Apesar da grande expectativa pela convocação do camisa 10 do Santos, o treinador italiano voltou a deixar o craque fora da relação, e o atacante não joga pela Seleção desde outubro de 2023. Mesmo assim, Ancelotti garante que o jogador ainda tem chances de disputar a Copa do Mundo.

“Neymar pode estar na Copa do Mundo também. Se ele pode chegar à próxima Copa do Mundo 100%, ele pode estar na Copa do Mundo. Por que não está nesta lista agora? Porque não está 100%. É preciso jogadores 100% agora. Mas como eu disse, na lista final o discurso é outro. Neymar tem que seguir trabalhando e jogando, mostrando suas qualidades em uma boa condição física”, disse o treinador da Amarelinha.

“É uma avaliação física. Não é uma avaliação técnica. Neymar com bola está muito bem. Para a comissão técnica, para mim, não está no 100% de suas possibilidades. Ele tem que trabalhar para estar em 100% das suas possibilidades. Esta é uma opinião minha e de toda a comissão que vê e verá os jogos dele nos próximos meses”, concluiu.

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PROGRAMAÇÃO ATÉ A COPA

O primeiro amistoso da Seleção na Data Fifa deste Mês será disputado no dia 26 de março, às 17h, contra a França, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. Na sequência, o Brasil enfrenta a Croácia no dia 31 de março, às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando.

A convocação para a Copa será no dia 18 de maio. A previsão é iniciar a preparação específica para o Mundial no dia 25 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis. A data de apresentação dos jogadores, porém, pode variar por causa do desgaste com o fim da temporada europeia. A Seleção Brasileira viaja para os Estados Unidos no dia 1º de junho.

Antes da Copa do Mundo, já com o grupo fechado, a Seleção ainda fará um amistoso contra o Panamá, no Maracanã, no dia 31 de maio, e outro contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e estreia no dia 13 de junho, contra o Marrocos, em Nova Jersey, às 19h. A segunda rodada será no dia 19, diante do Haiti, às 22h, na Filadélfia. A equipe encerra a primeira fase no dia 24, em Miami, contra a Escócia, às 19h.

Tags:

Copa do Mundo Neymar Seleção Brasileira Carlo Ancelotti Convocação

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