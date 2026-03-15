SÉRIE A

Bahia vence o Inter e continua sem perder no Brasileirão

Com gol de Willian José, tricolor aplica 1x0 no Beira-Rio e ainda deixa o Colorado em crise

Moyses Suzart

Publicado em 15 de março de 2026 às 18:05

Bahia vence o Inter Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Acabou o jejum que chega a ser um paradoxo. Apesar de ser o palco do bicampeonato brasileiro de 1988, o Bahia nunca tinha vencido em Brasileirões no estádio do Inter, no Beira-Rio. Acabou essa história e a felicidade de estar lá agora é completa. Ontem, o representante baiano manteve o bom momento no Brasileirão e venceu o Colorado, por 1x0, saltando para 11 pontos, mantendo o status de invicto da competição.



O Bahia conquistou uma vitória importante fora de casa e complicou ainda mais a situação do Internacional no Campeonato Brasileiro. Enquanto os baianos comemoravam, o Colorado deixou o campo sob vaias da torcida.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 11 pontos e está entre os primeiros da competição, se mantendo na perseguição aos líderes. Já o Internacional vive momento delicado: com apenas dois pontos, segue na zona de rebaixamento e aumenta a pressão sobre o técnico do time, Paulo Pezzolano.

O início de jogo foi dominado pelo time gaúcho. Explorando principalmente o lado esquerdo, o Internacional criou boas oportunidades com Bernabei, improvisado no ataque. O lateral apareceu bem em finalizações e obrigou o goleiro Ronaldo a trabalhar em mais de uma oportunidade.

Apesar da pressão colorada, quem foi eficiente foi o Bahia. Em jogada bem construída por Erick, a bola chegou limpa para Willian José, que finalizou na saída do goleiro para abrir o placar. Na comemoração, um pedido de silêncio. O jogador tinha pego ar por conta de críticas do pênalti perdido no último Ba-Vi.

Depois do gol, o Inter manteve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para transformar volume em chances claras. As tentativas passaram novamente por Bernabei, inclusive em cobrança de falta perigosa já nos acréscimos da primeira etapa do duelo.

No segundo tempo, o Bahia se organizou defensivamente e passou a controlar melhor o ritmo da partida. O Internacional tentou reagir e levou perigo em algumas chegadas rápidas, como em contra-ataque finalizado por Vitinho que parou em boa defesa de Ronaldo.

Aos 31 minutos, o Colorado chegou a balançar as redes com Mercado após bola levantada na área, mas a arbitragem marcou impedimento e anulou o lance. Sem conseguir furar o bloqueio defensivo do adversário, o Inter viu o Bahia administrar a vantagem até o apito final.