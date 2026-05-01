ENTREVISTA

Ex-Seleção Brasileira revela que foi a presídio visitar Robinho: 'Ele faz parte da minha vida'

"Não posso deixar de ser amigo", acrescentou o ex-jogador

Carol Neves

Publicado em 1 de maio de 2026 às 13:01

Robinho Crédito: Reprodução/Conselho da Comunidade de Taubaté

Elano revisita o passado com orgulho, mas não se limita a ele. Revelado pelo Santos, com passagem por Copa do Mundo e carreira internacional que incluiu Ucrânia e Índia, o ex-meia agora tenta escrever um novo capítulo no futebol. Após uma experiência frustrante como treinador, ele assumiu recentemente as categorias de base do clube, onde busca ajudar na formação de novos talentos.

O retorno à Vila Belmiro também trouxe reencontros marcantes e abriu espaço para reflexões sobre personagens importantes de sua trajetória - entre eles, Robinho e Neymar.

Em entrevista ao Abre Aspas, ele falou da relação com Robinho, parceiro de longa data no Santos, no Manchester City e na Seleção. Mesmo após a condenação do ex-atacante a nove anos de prisão por estupro na Itália, Elano afirma que não rompeu os laços. "Eu acho que cabe a ele ou a quem comete o delito que consiga restaurar isso e voltar atrás para que sirva de exemplo a outras pessoas. Mas eu não posso deixar de ser amigo", afirmou.

Elano jogou com Robinho 1 de 14

Ele reconheceu o peso da situação e disse que não minimiza o caso, especialmente por sua condição de pai de três filhas. “Eu não posso compactuar e aceitar a situação. Eu acho que é triste para ele, para a família, principalmente eu tendo três filhas em casa”, disse.

Ainda assim, ressaltou a história construída ao lado do amigo e o impacto disso em sua decisão de não romper relações. “Eu tenho 21 anos de carreira, desses 10 ou 11 anos com o Robinho. Ele faz parte da minha vida”, afirmou.

Elano também contou que tentou visitar o ex-companheiro na prisão, mas não conseguiu autorização. "Então, eu tentei, fui no presídio em Limeira, confesso para você que fui para tentar vê-lo, não consegui. Deixei o meu recado. Porque quem sou eu pra condenar alguém?", questionou.

Segundo ele, o próprio Robinho é quem mais sofre com as consequências. “Quem mais tem a perder disso tudo é ele”, disse, ao lembrar da imagem construída ao longo da carreira e do perfil dentro do futebol. “Era um cara extrovertido, alegre, com talento maravilhoso”, completou.

O ex-meia também lamentou o impacto do caso na forma como o nome do ex-atacante passou a ser tratado no contexto do Santos. “Quando se fala de Santos, às vezes não se fala de Robinho, isso me entristece”, afirmou, destacando que, apesar dos erros, a história dentro de campo não deveria ser ignorada.

No dia a dia, ele mantém contato com a família e acompanha o desenvolvimento do filho do ex-jogador, mas adota uma postura mais profissional. “Eu procuro ser um amigo para ele. Eu nem toco muito nesse assunto”, explicou.

“Temos que cuidar um pouco mais do Neymar”

Ao falar de Neymar, Elano fez um apelo por mais compreensão em relação ao momento vivido pelo camisa 10. "Temos que cuidar um pouco mais do Neymar, porque ele não está feliz", afirmou.

Na avaliação do ex-jogador, o atacante vem sendo alvo de críticas excessivas, sem que se leve em conta o contexto recente, como as lesões e a situação delicada do Santos. “Ninguém consegue sobreviver tomando tanta pancada todo dia. Chega uma hora que você se deprime”, afirmou.

Elano defende que Neymar ainda é peça importante e não deveria ficar fora da Copa do Mundo. Para ele, o jogador pode recuperar o melhor nível com um período adequado de preparação. “Seria um desperdício para o país não ter o Neymar na Copa”, disse.