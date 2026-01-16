DECISÃO

Robinho tem pena reduzida e antecipa possível saída da prisão; entenda motivo

Condenado a nove anos por estupro na Itália, ex-jogador cumpre pena em Limeira e pode deixar a prisão no fim de 2032

Carol Neves

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 09:18

Robinho foi condenado a 9 anos de prisão Crédito: Reprodução | YouTube

Condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo ocorrido na Itália, o ex-jogador Robinho obteve uma redução de 160 dias no tempo total da pena que cumpre no Brasil. A decisão foi tomada pela Justiça de São Paulo e publicada nesta quarta-feira (14).

O abatimento foi concedido no âmbito da execução penal e beneficia o período de encarceramento que Robinho cumpre desde março de 2024. Atualmente, ele está detido no Centro de Ressocialização de Limeira, no interior paulista.

No despacho, o juiz responsável formalizou a concessão do benefício nos seguintes termos: "Declaro remidos 160 dias de pena do condenado Robson de Souza, recolhido no Centro de Ressocialização de Limeira".

Robinho 1 de 15

Antes da decisão, o ex-jogador tinha previsão de cumprir pena até março de 2033. Com a remição agora reconhecida, a estimativa é que a saída da prisão possa ocorrer no fim de 2032, a depender da atualização dos cálculos.

Pedido da defesa e base legal

A solicitação para o reconhecimento da remição foi apresentada pela defesa no dia 7 de janeiro. Segundo os advogados, o desconto no tempo de pena segue estritamente o que prevê a Lei de Execução Penal, sem qualquer tratamento diferenciado.

"A redução da pena no processo de execução do Robinho não se deu por benefício excepcional, mas pelo reconhecimento legal de 160 dias de remição, conquistados por meio de estudo e trabalho realizados durante a execução da pena, nos termos da Lei de Execução Penal", afirmou ao G1 o advogado Mário Rossi Vale.

Ainda conforme a defesa, o cálculo atualizado da pena total ainda não foi finalizado. Todo o processo tramita sob segredo de Justiça.

Histórico de remições

Esta não foi a primeira vez que a Justiça paulista analisou pedidos de redução da pena do ex-atleta. Em outubro de 2025, um requerimento semelhante foi aceito quando Robinho ainda estava preso na Penitenciária Dr. José Augusto Salgado, a P2 de Tremembé.

Naquela ocasião, o magistrado levou em conta a participação do condenado em cursos, atividades educacionais e leituras de livros realizados dentro da unidade, conhecida nacionalmente como o “presídio dos famosos”.

Pouco tempo depois, Robinho foi transferido para o Centro de Ressocialização de Limeira.

Onde Robinho cumpre pena

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a transferência ocorreu em 17 de novembro, após pedido formal da defesa. O CR de Limeira abriga presos primários, com penas inferiores a dez anos e sem ligação com facções criminosas.