Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dudu passa por cirurgia na coluna e inicia reabilitação após procedimento em São Paulo

O volante foi submetido a cirurgia após ser diagnosticado com espondilolistese

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de março de 2026 às 14:19

Dudu passou por cirurgia na coluna
Dudu passou por cirurgia na coluna Crédito: Divulgação/ECV

O volante Dudu, do Vitória, passou por cirurgia na coluna na última segunda-feira (23), em São Paulo, e iniciou já nesta terça (24) o processo de recuperação. A previsão do departamento médico do clube é de que o jogador fique afastado dos gramados por cerca de oito meses, ou seja, está fora da temporada.

O procedimento foi realizado pelo ortopedista Marcelo Wajchenberg, especialista em patologias da coluna vertebral. O volante rubro-negro foi submetido a cirurgia após ser diagnosticado com espondilolistese — condição caracterizada pelo escorregamento de uma vértebra sobre a outra.

Veja momentos de Dudu pelo Vitória

Dudu pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Dudu pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Dudu em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
Dudu pelo Vitória por VICTOR FERREIRA / ECV
Dudu em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Dudu em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Dudu em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Dudu em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Dudu em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
Dudu em ação pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV
1 de 10
Dudu pelo Vitória por Victor Ferreira/ECV

Segundo o coordenador médico do clube, Marcelo Côrtes, o volante convivia com incômodos na coluna há cerca de um ano e meio e realizava tratamento conservador, sem necessidade de cirurgia. No entanto, nos últimos três meses houve piora no quadro, com aumento das dores, o que levou à decisão pela intervenção após consultas com especialistas em Salvador e São Paulo.

“Esse escorregamento é chamado de espondilolistese. Infelizmente, ela foi graduada como grau três, um grau de escorregamento entre 50% e 75% de uma vértebra sobre a outra. Isso tem causado um desconforto muito grande ao atleta”, explicou o médico.

Dudu permanece internado, mas já iniciou as primeiras sessões de fisioterapia ainda no hospital. A expectativa é de que ele receba alta até sexta-feira (27) e retorne a Salvador, onde dará continuidade ao processo de reabilitação. A evolução clínica ao longo da semana será determinante para a liberação da viagem.

LEIA MAIS

Data marcada: FBF convoca assembleia para escolher novo presidente

Vitória reencontra o Flamengo na Copa do Brasil após trauma recente e histórico desfavorável

Diretoria do Vitória descarta contratação do zagueiro Wagner Leonardo

Jair Ventura comemora vitória contra o Mirassol e declara: 'Era jogo para mais'

'Às vezes não vai na técnica e tem que ir na raça', dispara lateral do Vitória após vencer o Mirassol

O volante não atua desde o dia 10 de fevereiro, quando esteve em campo na derrota para o Flamengo, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o jogador vivia grande fase e havia conquistado a titularidade sob o comando do técnico Jair Ventura. Pouco antes, inclusive, marcou seu primeiro gol pelo clube em derrota para o Palmeiras.

Dudu participou da campanha do título da Série B de 2023 e também integrou o elenco campeão do Campeonato Baiano de 2024. Ao todo, soma cerca de 60 partidas com a camisa rubro-negra.

Contratações do Vitória na 1ª janlea de tranferências de 2026

Baralhas foi contratado em definitivo por R$ 8 milhões junto ao Atlético-GO por Victor Ferreira/ EC Vitória
Erick foi contratado em definitivo por R$ 7 milhões junto ao São Paulo por Victor Ferreira/EC Vitória
Cacá foi contratado por empréstimo junto ao Corinthians por Divulgação/ECV
Anderson Pato foi contratado sem custos junto à Juazeirense por Divulgação/Juazeirense
Diego Tarzia foi contratado por empréstimo por R$ 1 milhão junto ao independiente por Victor Ferreira/ECV
Lucas Silva foi contratado por empréstimo junto ao Seoul por Divulgação/ECV
Pedro Henrique chegou sem custos após deixar o Yunnan Yukun por Divulgação/ECV
Marinho foi contratado sem custos após deixar o Fortaleza por Divulgação/EC Vitória
Emmanuel Martínez foi contratado sem custos após deixar o Fortaleza por Divulgação/Vitória
Nathan Mendes foi contratado por empréstimo junto ao RB Bragantino por Divulgação/EC Vitória
Matheusinho foi contratado junto ao Cuiabá por R$ 3,3 milhões por Victor Ferreira/EC Vitória
Riccieli foi contratado por empréstimo junto ao Famalicão por Divulgação/EC Vitória
Diogo Silva chegou sem custos após deixar o Palmeiras por Victor Silva/ECV
Luan Cândido foi contratado por empréstimo junto ao RB Bragantino por Victor Ferreira/ECV
Caíque foi contratado sem custos após deixar o Juventude por Victor Ferreira/ECV
Zé Vitor foi contratado por emprestimo junto ao Maringá por Divulgação/EC Vitória
1 de 16
Baralhas foi contratado em definitivo por R$ 8 milhões junto ao Atlético-GO por Victor Ferreira/ EC Vitória

Sem poder contar com o volante, a comissão técnica tem outras opções para o setor de marcação no meio-campo, como Baralhas, Emmanuel Martínez, Ronald, Zé Breno e Caíque Gonçalves.

O Vitória volta a campo nesta quarta-feira, às 19h30, no Barradão, contra o Botafogo-PB, pela estreia na Copa do Nordeste, já sem um de seus titulares, que agora inicia um longo processo de recuperação.

Tags:

Vitória Cirurgia Dudu

Mais recentes

Imagem - Após goleada, Bahia reencontra o Remo na Copa do Brasil em busca de revanche

Após goleada, Bahia reencontra o Remo na Copa do Brasil em busca de revanche
Imagem - Data marcada: FBF convoca assembleia para escolher novo presidente

Data marcada: FBF convoca assembleia para escolher novo presidente
Imagem - Vitória reencontra o Flamengo na Copa do Brasil após trauma recente e histórico desfavorável

Vitória reencontra o Flamengo na Copa do Brasil após trauma recente e histórico desfavorável

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda faz alerta para 4 signos nesta terça (24 de março): cuidado com ilusões e falsas promessas
01

Anjo da Guarda faz alerta para 4 signos nesta terça (24 de março): cuidado com ilusões e falsas promessas

Imagem - Capricórnio, Peixes e Câncer: Por que focar no lar e na família trará alívio e respostas até o final do mês (23 de março)
02

Capricórnio, Peixes e Câncer: Por que focar no lar e na família trará alívio e respostas até o final do mês (23 de março)

Imagem - Ex-mulher de Gerson Brenner rebate acusações e faz homenagem ao ator: 'Que possa descansar em paz desse mundo cruel'
03

Ex-mulher de Gerson Brenner rebate acusações e faz homenagem ao ator: 'Que possa descansar em paz desse mundo cruel'

Imagem - Mãe soube da morte de filha assassinada por namorado em ligação do IML: 'Achei que era um trote'
04

Mãe soube da morte de filha assassinada por namorado em ligação do IML: 'Achei que era um trote'