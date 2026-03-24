FORA DA TEMPORADA

Dudu passa por cirurgia na coluna e inicia reabilitação após procedimento em São Paulo

O volante foi submetido a cirurgia após ser diagnosticado com espondilolistese

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de março de 2026 às 14:19

Dudu passou por cirurgia na coluna Crédito: Divulgação/ECV

O volante Dudu, do Vitória, passou por cirurgia na coluna na última segunda-feira (23), em São Paulo, e iniciou já nesta terça (24) o processo de recuperação. A previsão do departamento médico do clube é de que o jogador fique afastado dos gramados por cerca de oito meses, ou seja, está fora da temporada.

O procedimento foi realizado pelo ortopedista Marcelo Wajchenberg, especialista em patologias da coluna vertebral. O volante rubro-negro foi submetido a cirurgia após ser diagnosticado com espondilolistese — condição caracterizada pelo escorregamento de uma vértebra sobre a outra.

Veja momentos de Dudu pelo Vitória 1 de 10

Segundo o coordenador médico do clube, Marcelo Côrtes, o volante convivia com incômodos na coluna há cerca de um ano e meio e realizava tratamento conservador, sem necessidade de cirurgia. No entanto, nos últimos três meses houve piora no quadro, com aumento das dores, o que levou à decisão pela intervenção após consultas com especialistas em Salvador e São Paulo.

“Esse escorregamento é chamado de espondilolistese. Infelizmente, ela foi graduada como grau três, um grau de escorregamento entre 50% e 75% de uma vértebra sobre a outra. Isso tem causado um desconforto muito grande ao atleta”, explicou o médico.

Dudu permanece internado, mas já iniciou as primeiras sessões de fisioterapia ainda no hospital. A expectativa é de que ele receba alta até sexta-feira (27) e retorne a Salvador, onde dará continuidade ao processo de reabilitação. A evolução clínica ao longo da semana será determinante para a liberação da viagem.

O volante não atua desde o dia 10 de fevereiro, quando esteve em campo na derrota para o Flamengo, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o jogador vivia grande fase e havia conquistado a titularidade sob o comando do técnico Jair Ventura. Pouco antes, inclusive, marcou seu primeiro gol pelo clube em derrota para o Palmeiras.

Dudu participou da campanha do título da Série B de 2023 e também integrou o elenco campeão do Campeonato Baiano de 2024. Ao todo, soma cerca de 60 partidas com a camisa rubro-negra.

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Sem poder contar com o volante, a comissão técnica tem outras opções para o setor de marcação no meio-campo, como Baralhas, Emmanuel Martínez, Ronald, Zé Breno e Caíque Gonçalves.