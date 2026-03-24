OPÇÃO PARA O MEIO

Zé Vitor é apresentado no Vitória e projeta permanência: 'Espero ser comprado'

Novo reforço do Leão, volante chega por empréstimo do Maringá com opção de compra

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de março de 2026 às 18:09

Zé Vitor apresentado como novo reforço do Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

O volante Zé Vitor foi apresentado oficialmente pelo Vitória nesta terça-feira (24) e chegou ao clube com a missão de reforçar o meio-campo após a lesão de Dudu, que está fora da temporada. Emprestado pelo Maringá até março de 2027 com opção de compra ao final do vínculo, o jogador quer aproveitar ao máximo a oportunidade no Leão e ser adquirido em definitivo.

“Que eu faça um bom ano para ser comprado mesmo pelo Vitória. Espero até ser comprado antes. Se eu estiver bem dentro de campo, tenho muito a somar com o grupo”, afirmou o jogador.

Veja quem é Zé Vitor, novo volante do Vitória 1 de 9

14ª contratação do Vitória para temporada, a segunda da janela interna, o volante recebeu elogio do diretor de futebol Sérgio Papellin, que destacou o perfil do jogador e não descartou a possibilidade de aquisição ao fim do empréstimo.

“É um atleta jovem, com potencial muito grande. Vem de um clube que tem feito bom trabalho de prospecção, que é o Maringá, e se destacou também na Portuguesa. Surgiu a oportunidade e acreditamos que pode dar muitos resultados aqui. Quem sabe no fim do ano a gente não consegue comprar em definitivo”, disse o dirigente.

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Com 25 anos e 1,94m de altura, Zé Vitor tem como característica principal a versatilidade no meio-campo. Apesar de atuar mais como segundo volante, ele afirmou que pode desempenhar diferentes funções dependendo da necessidade do técnico Jair Ventura.

“O que o Jair precisar eu vou estar à disposição. Já fiz praticamente todas as funções. No Mirassol joguei até mais aberto, no Maringá atuei como primeiro volante, com marcação individual. Me sinto bem em qualquer posição do meio para frente, mas a que mais joguei foi como segundo volante”, explicou o atleta.

O jogador chega ao Vitória após boa participação pela Portuguesa no Campeonato Paulista, onde foi titular em todas as partidas e marcou um gol. Segundo ele, a fase atual é a melhor da carreira, dentro e fora de campo. O meio-campista também acumula passagens por clubes como Vila Nova, Athletico-PR, Mirassol

“Vivo o melhor momento da minha vida. Minha filha nasceu, mudou tudo. Venho de bons anos, fazendo bons campeonatos, e escolhi o Vitória porque o clube fez questão da minha chegada. Agora é trabalhar para ganhar espaço e ter sequência”, disse.

Zé Vitor já foi relacionado nas últimas partidas e deve fazer sua estreia pelo clube no jogo contra o Botafogo-PB, nesta quarta-feira (25), às 19h15, no Barradão, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste. O volante elogiou os concorrentes do setor e afirmou que a disputa por posição deve elevar o nível do time.