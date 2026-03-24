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Zé Vitor é apresentado no Vitória e projeta permanência: 'Espero ser comprado'

Novo reforço do Leão, volante chega por empréstimo do Maringá com opção de compra

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de março de 2026 às 18:09

Zé Vitor apresentado como novo reforço do Vitória
Zé Vitor apresentado como novo reforço do Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

O volante Zé Vitor foi apresentado oficialmente pelo Vitória nesta terça-feira (24) e chegou ao clube com a missão de reforçar o meio-campo após a lesão de Dudu, que está fora da temporada. Emprestado pelo Maringá até março de 2027 com opção de compra ao final do vínculo, o jogador quer aproveitar ao máximo a oportunidade no Leão e ser adquirido em definitivo.

“Que eu faça um bom ano para ser comprado mesmo pelo Vitória. Espero até ser comprado antes. Se eu estiver bem dentro de campo, tenho muito a somar com o grupo”, afirmou o jogador.

Veja quem é Zé Vitor, novo volante do Vitória

Zé Vitor apresentado como novo reforço do Vitória por Victor Ferreira/ECV
Zé Vitor apresentado como novo reforço do Vitória por Victor Ferreira/ECV
Zé Vitor apresentado como novo reforço do Vitória por Victor Ferreira/ECV
Zé Vitor, volante que pode reforçar o Vitória por Divulgação/Portuguesa
Zé Vitor, volante que pode reforçar o Vitória por Divulgação/Portuguesa
Zé Vitor, volante que pode reforçar o Vitória por Divulgação/Portuguesa
Zé Vitor, volante que pode reforçar o Vitória por Fernando Teramatsu/MaringáFC
Zé Vitor, volante que pode reforçar o Vitória por Divulgação/Mirassol
Zé Vitor, volante que pode reforçar o Vitória por Gustavo Oliveira/ athletico.com.br
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Zé Vitor apresentado como novo reforço do Vitória por Victor Ferreira/ECV

14ª contratação do Vitória para temporada, a segunda da janela interna, o volante recebeu elogio do diretor de futebol Sérgio Papellin, que destacou o perfil do jogador e não descartou a possibilidade de aquisição ao fim do empréstimo.

“É um atleta jovem, com potencial muito grande. Vem de um clube que tem feito bom trabalho de prospecção, que é o Maringá, e se destacou também na Portuguesa. Surgiu a oportunidade e acreditamos que pode dar muitos resultados aqui. Quem sabe no fim do ano a gente não consegue comprar em definitivo”, disse o dirigente.

Contratações do Vitória na 1ª janlea de tranferências de 2026

Baralhas foi contratado em definitivo por R$ 8 milhões junto ao Atlético-GO por Victor Ferreira/ EC Vitória
Erick foi contratado em definitivo por R$ 7 milhões junto ao São Paulo por Victor Ferreira/EC Vitória
Cacá foi contratado por empréstimo junto ao Corinthians por Divulgação/ECV
Anderson Pato foi contratado sem custos junto à Juazeirense por Divulgação/Juazeirense
Diego Tarzia foi contratado por empréstimo por R$ 1 milhão junto ao independiente por Victor Ferreira/ECV
Lucas Silva foi contratado por empréstimo junto ao Seoul por Divulgação/ECV
Pedro Henrique chegou sem custos após deixar o Yunnan Yukun por Divulgação/ECV
Marinho foi contratado sem custos após deixar o Fortaleza por Divulgação/EC Vitória
Emmanuel Martínez foi contratado sem custos após deixar o Fortaleza por Divulgação/Vitória
Nathan Mendes foi contratado por empréstimo junto ao RB Bragantino por Divulgação/EC Vitória
Matheusinho foi contratado junto ao Cuiabá por R$ 3,3 milhões por Victor Ferreira/EC Vitória
Riccieli foi contratado por empréstimo junto ao Famalicão por Divulgação/EC Vitória
Diogo Silva chegou sem custos após deixar o Palmeiras por Victor Silva/ECV
Luan Cândido foi contratado por empréstimo junto ao RB Bragantino por Victor Ferreira/ECV
Caíque foi contratado sem custos após deixar o Juventude por Victor Ferreira/ECV
Zé Vitor foi contratado por emprestimo junto ao Maringá por Divulgação/EC Vitória
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Baralhas foi contratado em definitivo por R$ 8 milhões junto ao Atlético-GO por Victor Ferreira/ EC Vitória

Com 25 anos e 1,94m de altura, Zé Vitor tem como característica principal a versatilidade no meio-campo. Apesar de atuar mais como segundo volante, ele afirmou que pode desempenhar diferentes funções dependendo da necessidade do técnico Jair Ventura.

“O que o Jair precisar eu vou estar à disposição. Já fiz praticamente todas as funções. No Mirassol joguei até mais aberto, no Maringá atuei como primeiro volante, com marcação individual. Me sinto bem em qualquer posição do meio para frente, mas a que mais joguei foi como segundo volante”, explicou o atleta.

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O jogador chega ao Vitória após boa participação pela Portuguesa no Campeonato Paulista, onde foi titular em todas as partidas e marcou um gol. Segundo ele, a fase atual é a melhor da carreira, dentro e fora de campo. O meio-campista também acumula passagens por clubes como Vila Nova, Athletico-PR, Mirassol

“Vivo o melhor momento da minha vida. Minha filha nasceu, mudou tudo. Venho de bons anos, fazendo bons campeonatos, e escolhi o Vitória porque o clube fez questão da minha chegada. Agora é trabalhar para ganhar espaço e ter sequência”, disse.

Zé Vitor já foi relacionado nas últimas partidas e deve fazer sua estreia pelo clube no jogo contra o Botafogo-PB, nesta quarta-feira (25), às 19h15, no Barradão, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste. O volante elogiou os concorrentes do setor e afirmou que a disputa por posição deve elevar o nível do time.

“O meio-campo é muito qualificado. Baralhas é ídolo, Martínez vem jogando bem, Ronald entrou bem. Espero estar à altura para dar uma dor de cabeça boa para o Jair na hora de escolher. Quem jogar vai corresponder”, projetou.

Tags:

Vitória

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