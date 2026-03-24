Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória faz promoção de ingressos para estreia na Copa do Nordeste; veja valores

Leão estreia na competição contra o Botafogo-PB nesta quarta-feira (25), às 19h15, no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de março de 2026 às 14:45

Torcida do Vitória lota o Barradão
Torcida do Vitória no Barradão Crédito: Pietro Carpi/EC Vitória

Embalado após vencer o Mirassol no último domingo (22), o Vitória iniciou a preparação para a estreia na Copa do Nordeste e anunciou uma promoção especial de ingressos para o confronto contra o Botafogo-PB. A partida será disputada nesta quarta-feira (25), às 19h30, no Barradão.

A ação é destinada aos sócios do programa Sou Mais Vitória (SMV), que poderão compartilhar seus cupons com amigos ou familiares. Com isso, o convidado terá direito a comprar ingresso com valor promocional para acompanhar o jogo no estádio.

Torcida do Vitória

Torcida do Vitória durante jogo no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória
Torcida do Vitória comemora no Barradão por Paula Fróes/CORREIO
Torcida do Vitória no primeiro Ba-Vi de 2024 por Vini Olivier/EC Vitória
Torcida do Vitória lota Farol da Barra para comemorar título da Série B por Ana Lucia Albuquerque
Torcida do Vitória lotou aeroporto na chegada do time a Salvador após acesso à Série A por Carlos Bahia/CORREIO
Torcida do Vitória faz festa no embarque do time no aeroporto de Salvador por Paula Fróes/CORREIO
Torcida do Vitória festeja durante chegada do time ao Barradão na Série B 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória tem a melhor média de público da Série B 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória recepciona o time na chegada ao Barradão durante a Série B do Brasileiro 2023 por VICTOR FERREIRA / ECV
Torcida do Vitória no Barradão por Pietro Carpi/EC Vitória
1 de 12
Torcida do Vitória durante jogo no Barradão por Victor Ferreira/EC Vitória

Os bilhetes com desconto estão sendo vendidos por R$ 60 para o setor de cadeira e R$ 30 para a arquibancada, valores válidos dentro da campanha divulgada pelo clube para a estreia no torneio regional.

Depois do duelo contra o Botafogo-PB, o Vitória volta a campo no sábado (28), quando enfrenta o CRB, às 17h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela segunda rodada da competição.

LEIA MAIS 

Dudu passa por cirurgia na coluna e inicia reabilitação após procedimento em São Paulo

Vitória reencontra o Flamengo na Copa do Brasil após trauma recente e histórico desfavorável

Diretoria do Vitória descarta contratação do zagueiro Wagner Leonardo

Jair Ventura comemora vitória contra o Mirassol e declara: 'Era jogo para mais'

'Às vezes não vai na técnica e tem que ir na raça', dispara lateral do Vitória após vencer o Mirassol

O Rubro-Negro está no Grupo A da Copa do Nordeste, ao lado de Itabaiana, ASA, Sousa e Fluminense-PI. Pelo regulamento, a equipe enfrenta clubes do Grupo B ao longo da primeira fase, incluindo Confiança, Juazeirense e Piauí, além de Botafogo-PB e CRB, adversários das rodadas iniciais.

Tags:

Vitória Copa do Nordeste

Mais recentes

Imagem - Com pausa da Data Fifa, Bahia ganha tempo para recuperar jogadores e se reorganizar após goleada

Com pausa da Data Fifa, Bahia ganha tempo para recuperar jogadores e se reorganizar após goleada
Imagem - Baiano vice-artilheiro do Brasileirão comemora volta à Seleção Brasileira: ‘Mais preparado’

Baiano vice-artilheiro do Brasileirão comemora volta à Seleção Brasileira: ‘Mais preparado’
Imagem - Entre o pôquer e a Seleção: fase de Neymar no Santos vira alvo de jornal espanhol

Entre o pôquer e a Seleção: fase de Neymar no Santos vira alvo de jornal espanhol

MAIS LIDAS

Imagem - Tiroteio em sala de major da PM aconteceu após soldado ser informada de processo contra ela
01

Tiroteio em sala de major da PM aconteceu após soldado ser informada de processo contra ela

Imagem - Ex-mulher de Gerson Brenner rebate acusações e faz homenagem ao ator: 'Que possa descansar em paz desse mundo cruel'
02

Ex-mulher de Gerson Brenner rebate acusações e faz homenagem ao ator: 'Que possa descansar em paz desse mundo cruel'

Imagem - Seleção Brasileira tem novos cortes, Ancelotti chama Kaiki e deixa Juba fora novamente
03

Seleção Brasileira tem novos cortes, Ancelotti chama Kaiki e deixa Juba fora novamente

Imagem - Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 12,2 mil
04

Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 12,2 mil