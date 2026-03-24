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Vitória faz promoção de ingressos para estreia na Copa do Nordeste; veja valores

Leão estreia na competição contra o Botafogo-PB nesta quarta-feira (25), às 19h15, no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de março de 2026 às 14:45

Torcida do Vitória no Barradão Crédito: Pietro Carpi/EC Vitória

Embalado após vencer o Mirassol no último domingo (22), o Vitória iniciou a preparação para a estreia na Copa do Nordeste e anunciou uma promoção especial de ingressos para o confronto contra o Botafogo-PB. A partida será disputada nesta quarta-feira (25), às 19h30, no Barradão.

A ação é destinada aos sócios do programa Sou Mais Vitória (SMV), que poderão compartilhar seus cupons com amigos ou familiares. Com isso, o convidado terá direito a comprar ingresso com valor promocional para acompanhar o jogo no estádio.

Torcida do Vitória 1 de 12

Os bilhetes com desconto estão sendo vendidos por R$ 60 para o setor de cadeira e R$ 30 para a arquibancada, valores válidos dentro da campanha divulgada pelo clube para a estreia no torneio regional.

Depois do duelo contra o Botafogo-PB, o Vitória volta a campo no sábado (28), quando enfrenta o CRB, às 17h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela segunda rodada da competição.