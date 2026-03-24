Vitória faz promoção de ingressos para estreia na Copa do Nordeste; veja valores

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Pedro Carreiro
Publicado em 24 de março de 2026 às 14:45
Embalado após vencer o Mirassol no último domingo (22), o Vitória iniciou a preparação para a estreia na Copa do Nordeste e anunciou uma promoção especial de ingressos para o confronto contra o Botafogo-PB. A partida será disputada nesta quarta-feira (25), às 19h30, no Barradão.
A ação é destinada aos sócios do programa Sou Mais Vitória (SMV), que poderão compartilhar seus cupons com amigos ou familiares. Com isso, o convidado terá direito a comprar ingresso com valor promocional para acompanhar o jogo no estádio.
Torcida do Vitória
Os bilhetes com desconto estão sendo vendidos por R$ 60 para o setor de cadeira e R$ 30 para a arquibancada, valores válidos dentro da campanha divulgada pelo clube para a estreia no torneio regional.
Depois do duelo contra o Botafogo-PB, o Vitória volta a campo no sábado (28), quando enfrenta o CRB, às 17h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela segunda rodada da competição.
O Rubro-Negro está no Grupo A da Copa do Nordeste, ao lado de Itabaiana, ASA, Sousa e Fluminense-PI. Pelo regulamento, a equipe enfrenta clubes do Grupo B ao longo da primeira fase, incluindo Confiança, Juazeirense e Piauí, além de Botafogo-PB e CRB, adversários das rodadas iniciais.